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من هي الملكة التي أنفقت نحو مليون دولار على الملابس عام 2022! (ِشاهد)

أجرى موقع الويب المتخصص في الأزياء الملكية "UFO No More" تحليلاً لما أنفقته كل امرأة ملكية عام 2022

كتب رفيف عبدالله
من هي الملكة التي أنفقت نحو مليون دولار على الملابس عام 2022! (ِشاهد) watanserb.com
ملكات العالم
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وطن– قبل أيام قليلة ، ركزت وسائل الإعلام البريطانية اهتمامها على المبلغ الذي أنفقته كيت ميدلتون على الملابس والمجوهرات في عام 2022.

الرقم تجاوز 200 ألف يورو (212 ألف دولار)، وعلى الرغم من أن الصحافة لم تمنح كيت ميدلتون الكثير من الانتقادات. إلا أن الحقيقة هي أن التعليقات على الأخبار المذكورة تتضمن العديد من الانتقادات لأميرة ويلز على إهدارها.

أميرة موناكو

ومع ذلك ، فقد أصبح معروفًا الآن أن هناك إحدى الملكات حول العالم، أنفقت أكثر بكثير من كيت. على وجه التحديد ، أكثر من 700 ألف يورو في اثني عشر شهرًا. أنها تشارلين أميرة موناكو.

كما هو الحال في الأول من يناير من كل عام ، أجرى موقع الويب المتخصص في الأزياء الملكية “UFO No More” تحليلاً لما أنفقته كل امرأة ملكية وهذا العام لديه فائزة واضحة.

احتلت زوجة الأمير ألبرت أمير موناكو المركز الأول بمبلغ 739541 يورو.

في المجموع ، ارتدت شارلين 105 قطعة جديدة العام الماضي ، بما في ذلك الملابس والإكسسوارات والمجوهرات ، والتي تضيف ما يصل إلى هذا المبلغ.

الأميرة تشارلين ترتدي أقراط Van Cleef & Arpels

مجوهرات حصرية

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في المتوسط ​​، كلف الظهور الأول للأميرة 11377 يورو ، وهو رقم بعيد عن مثيله لدى أفراد العائلة المالكة الآخرين.

بعد قرابة عام من عدم رؤيتها بسبب مشاكلها الصحية ، والتي أبقتها في البداية في جنوب إفريقيا دون أن تتمكن من السفر إلى موناكو ثم في عيادة سويسرية للتعافي. عادت تشارلين إلى المشهد العام بأناقة، مرتدية عباءات كبيرة. مجوهرات حصرية.

في الواقع ، أغلى قطعة ظهرت بها في عام 2022 هي قطعة مجوهرات ، أقراط Van Cleef & Arpels المصنوعة من الذهب الأصفر والألماس اللامعة التي ارتدتها في مهرجان مونتي كارلوا. سعره 257 ألف يورو.

أميرة اليونان

في المركز الثاني ، وبعيدة جدًا عن تشارلين ، الأميرة ماريا أولمبيا من اليونان بإجمالي 227604 يورو.

ظهرت الابنة الكبرى لبابلو وماري شانتال لأول مرة ، في كل من الأحداث التي حضرتها وفي صورها على انستجرام. بـ 51 قطعة. معظمها أحذية من شركة Aquazzura.

الأميرة ماريا أولمبيا من اليونان جاء في المركز الثاني بإجمالي 227604 يورو

تم اختيار حفيدة كونستانتينو وآنا ماريا هذا العام كسفيرة للعلامة التجارية. لذلك يتعلق الأمر بالقروض التي يقدمونها لها حتى تتمكن من ارتدائها في المناسبات التي تحضرها.

حسابات ليست دقيقة

وكتب موقع”UFO No More”: “في ظاهر الأمر ، حساباتنا هي قيمة الملابس الملكية.  ومن الناحية النظرية، نحن لا نقول هذه الحسابات هي ما أنفقته السيدات الملكيات على وجه التحديد. حيث لا يمكننا التحقق من ذلك. نحن ندرك تمامًا أن أفراد العائلة المالكة قد يتلقون خصومات أو يتلقون بعضًا من هذه القطع كهدايا. ومع ذلك ، للبقاء موضوعيين ، نتخذ قرارًا باستخدام القيمة الكاملة للبيع بالتجزئة فقط القطع حتى لا تظهر التحيز “.

تتبع ماريا أولمبيا أميرة ويلز ، حيث أنفقت 217،310 يورو في عام 2022.

ارتدت كيت ميدلتون 204 قطعة ملابس جديدة ، ما يقرب من ضعف تشارلين . ويبلغ متوسط ​​سعر كل منها 1،293 يورو.

صوفيا من السويد تحتل المركز الرابع بإجمالي 163905 يورو.

ومع ذلك ، فإنها تتفوق على كيت في متوسط ​​سعر ملابسها ، حيث ارتدت أقل بكثير من زوجة الأمير وليام ، 118 قطعة فقط.

الأميرة صوفيا دوقة فارملاند

ميغان ماركل

وتبعت ماريا تيريزا من لوكسمبورغ القائمة بإجمالي 134،500 يورو. ثم ميغان ماركل مع ما يقرب من 107 ألف. و ملكة البلجيكيين ماتيلد برصيد 103500 . ماري أميرة الدنمارك مع 92 ألف ؛ كونتيسة ويسيكس والأميرة بياتريس من يورك ، ولهما  87ألف .

ثم تأتي الأميرة ماري شانتال من اليونان ، مع 75900 في 49 ظهور أولي فقط . وملكة هولندا ماكسيما برقم 72،887 ؛ والأميرة ميت ماريت مع 55653.

رسم بياني نشرته موقع UFO No More

في المركز الرابع عشر ، وجدنا أخيرًا ليتيزيا ملكة إسبانيا، بإجمالي 53919 يورو أنفقتهم عام 2022.

عرضت ملكة إسبانيا 129 قطعة ، ثمانية منها فقط غير معروفة. وهذا يعني أن متوسط ​​سعر الثوب الجديد هو 539 يورو.  مما يجعلها أحد أفراد العائلة المالكة الذين يشترون الملابس الرخيصة.

وكان أغلى ملابسها ، بحسب الموقع المذكور ، الفستان الأبيض مع الزهور الزرقاء الفاتحة من تصميم كارولينا هيريرا الذي ارتدته في ترحيب أمير وشيخة قطر.

المصدرUFO No More- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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