من هي الصحفية السعودية التي قدّمت رونالدو للجماهير وأثارت غيرة جورجينا!؟ (صور)

- Advertisement -

وطن – لفتت الصحفية السعودية فاطمة فهد، الأنظار خلال تقديمها حفل استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أرض ملعب “مرسول بارك”، للإنضمام إلى نادي النصر السعودي .

ونشرت فاطمة فهد عبر حسابها الرسمي في تويتر، صوراً خاصة جمعتها بـ”الدون” كريستيانو رونالدو، في الملعب خلال الحفل الذي حضره الآف السعوديين ومشجعي نادي النصر.

وقالت الصحفية السعودية في تعليقها على الصور: “هنا الرياض!. لحظة تاريخية تسطّرها السعودية ضمن إنجازات السعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030. لم يكن الحدث حول مجرد انتقال لاعب ولا حول نادٍ! إنها السعودية العظمى”.

هنا #الرياض ! لحظةٌ تاريخية تسطّرها السعودية ضمن إنجازات السعي الدؤوب لتحقيق #رؤية_المملكة_2030

لم يكن الحدث حول مجرد انتقال لاعب ولا حول نادٍ! إنها #السعودية_العظمى #فاطمة_فهد #كرستيانو_رونالدو pic.twitter.com/NL05WiUH0G — Fatma Fahad (@Fatma_Fhd) January 4, 2023

وكانت فاطمة فهد قدمت حفل استقبال رونالدو، رفقة الإعلامي تركي الشديد، الذي هو الآخر نشر صورة جمعته بزميلته.

بكل الحب .. أسعد أنا وزميلتي @Fatma_Fhd في تقديم العالمي كريستيانو رونالدو الليلة في مرسول بارك pic.twitter.com/ECLFTfFA2T — تركي الشديد (@t_alshdayed) January 3, 2023

- Advertisement -

وكانت حالة من الجدل، أثيرت بعد انتشار صورة تُظهر ما اعتبره متابعون “غضب” عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز ، بسبب مداعبة بين صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقدمة حفل انضمامه لنادي النصر السعودي.

وبيّنت الصورة، مداعبة ودية جدا بين رونالدو ومقدمة الحفل الصحفية السعودية فاطمة الفهد، فيما شهدت على وجه جورجينا معالم الغضب، وسط ترجيحات بأن السبب في ذلك هو الغيرة.

بينما انتشر مقطع فيديو، يوثق تفاصيل هذه المداعبة، وشوهدت جورجينا وهي غاضبة أيضا في الفيديو.

وأثارت هذه الصورة المتداولة، تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

توتر العلاقة بين جورجينا ورونالدو

يأتي ذلك، في الوقت الذي زعم فيه الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكويز في برنامج “Socialite”، أن توتراً يسود تلعلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو. وفق زعمه

واعتبر الصحفي أنّ الطريقة التي أهدت بها جورجينا رودريجيز رونالدو سيارةَ “رولز رويس“، بمناسبة عيد الميلاد، تشير إلى أن هناك شيئًا ما خطأ. حسب قوله.

لكن جورجينا ردّت على تلك التقارير والشائعات، بأنْ شاركت صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على Instagram، حيث يتابعها أكثر من 43 مليون متابع، تظهرها هي ورونالدو في بداية علاقتهما.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وأرفقت صديقة رونالدو تعليقاً على الصورة، حيث قالت: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي وكم كنا جميلين”.

ومن الواضح أن جورجينا ترغب في وضع حد للتقارير الأخيرة والشائعات التي تشير إلى أن العلاقة بينها وبين رونالدو، قد لا تنجح.

وما ينفي تلك الشائعات، أنّ رونالدو اصطحب جورجينا معه في رحلته إلى السعودية، حيث وصلاها مع أبنائه، للانضمام إلى نادي النصر السعودي.

وترافقت تلك الشائعات مع أنباء عن أن حفل زفافهما المخطط لن يمضي قدمًا، وقد يتم تأجيله.