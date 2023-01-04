الأربعاء, يناير 4, 2023
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حياتنا

من هي الصحفية السعودية التي قدّمت رونالدو للجماهير وأثارت غيرة جورجينا!؟ (صور)

نشرت فاطمة فهد عبر حسابها الرسمي في تويتر، صوراً خاصة جمعتها بـ"الدون" كريستيانو رونالدو، في الملعب خلال الحفل الذي حضره الآف السعوديين ومشجعي نادي النصر.

كتب أنس السالم
الصحفية السعودية فاطمة فهد خلال تقديمها حفل استقبال كريستيانو رونالدو للإنضمام إلى نادي النصر السعودي watanserb.com
الصحفية السعودية فاطمة فهد خلال تقديمها حفل استقبال كريستيانو رونالدو للإنضمام إلى نادي النصر السعودي
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وطن – لفتت الصحفية السعودية فاطمة فهد، الأنظار خلال تقديمها حفل استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أرض ملعب “مرسول بارك”، للإنضمام إلى نادي النصر السعودي .

ونشرت فاطمة فهد عبر حسابها الرسمي في تويتر، صوراً خاصة جمعتها بـ”الدون” كريستيانو رونالدو، في الملعب خلال الحفل الذي حضره الآف السعوديين ومشجعي نادي النصر.

وقالت الصحفية السعودية في تعليقها على الصور: “هنا الرياض!. لحظة تاريخية تسطّرها السعودية ضمن إنجازات السعي الدؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030. لم يكن الحدث حول مجرد انتقال لاعب ولا حول نادٍ! إنها السعودية العظمى”.

وكانت فاطمة فهد قدمت حفل استقبال رونالدو، رفقة الإعلامي تركي الشديد، الذي هو الآخر نشر صورة جمعته بزميلته.

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وكانت حالة من الجدل، أثيرت بعد انتشار صورة تُظهر ما اعتبره متابعون “غضب” عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز ، بسبب مداعبة بين صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقدمة حفل انضمامه لنادي النصر السعودي.

وبيّنت الصورة، مداعبة ودية جدا بين رونالدو ومقدمة الحفل الصحفية السعودية فاطمة الفهد، فيما شهدت على وجه جورجينا معالم الغضب، وسط ترجيحات بأن السبب في ذلك هو الغيرة.

حفل استقبال رونالدو في السعودية بحضور جورجينا watanserb.com
غيرة جورجينا خلال احتفالية استقبال رونالدو في السعودية

بينما انتشر مقطع فيديو، يوثق تفاصيل هذه المداعبة، وشوهدت جورجينا وهي غاضبة أيضا في الفيديو.

وأثارت هذه الصورة المتداولة، تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

توتر العلاقة بين جورجينا ورونالدو

يأتي ذلك، في الوقت الذي زعم فيه الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكويز في برنامج “Socialite”، أن توتراً يسود تلعلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو. وفق زعمه

واعتبر الصحفي أنّ الطريقة التي أهدت بها جورجينا رودريجيز رونالدو سيارةَ “رولز رويس“، بمناسبة عيد الميلاد، تشير إلى أن هناك شيئًا ما خطأ. حسب قوله.

ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو watanserb.com
هدية جورجنيا للدون كريستيانو رونالدو

لكن جورجينا ردّت على تلك التقارير والشائعات، بأنْ شاركت صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على Instagram، حيث يتابعها أكثر من 43 مليون متابع، تظهرها هي ورونالدو في بداية علاقتهما.

 

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وأرفقت صديقة رونالدو تعليقاً على الصورة، حيث قالت: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي وكم كنا جميلين”.

ومن الواضح أن جورجينا ترغب في وضع حد للتقارير الأخيرة والشائعات التي تشير إلى أن العلاقة بينها وبين رونالدو، قد لا تنجح.

وما ينفي تلك الشائعات، أنّ رونالدو اصطحب جورجينا معه في رحلته إلى السعودية، حيث وصلاها مع أبنائه، للانضمام إلى نادي النصر السعودي.

حفل استقبال رونالدو في السعودية
كريستيانو وجورجينا خلال حفل استقبال الدون في السعودية

وترافقت تلك الشائعات مع أنباء عن أن حفل زفافهما المخطط لن يمضي قدمًا، وقد يتم تأجيله.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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