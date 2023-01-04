الأربعاء, يناير 4, 2023
الرئيسيةاقتصادمصر.. سعر الدولار قد يستقر عند هذا الرقم أمام الجنيه المصري
اقتصادتقارير

مصر.. سعر الدولار قد يستقر عند هذا الرقم أمام الجنيه المصري

تراجع الجنيه المصري مجددا أمام الدولار وارتفع داخل البنوك بشكل مفاجئ تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي

كتب باسل النجار
سعر الدولار أمام الجنيه المصري watanserb.com
سعر الدولار أمام الجنيه المصري
- Advertisement -

وطن- استيقظ المصريون صباح، الأربعاء، على انخفاض جديد مفاجئ لقيمة الجنيه المصري ـ العملة المحلية ـ ليزيد وضعه سوء ويشهد انهيار تاريخي غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، جراء سياسات النظام المصري التي أوصلت اقتصاد البلاد لنفق مسدود، كما تقول تقارير اقتصادية.

الجنيه يتراجع مجددا أمام الدولار.. تعويم جديد أم ماذا؟

وصعد سعر الدولار داخل البنوك المصرية، الأربعاء 4 يناير، إلى 26.50 وزيادة حيث توجد فروق بسيطة بين أسعار العملة الخضراء في البنوك المختلفة بمصر.

وجاء ذلك بالتزامن أيضا من طرح بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، شهادة ادخار جديدة بعائد 25%.

وتصرف عوائد هذه الشهادات سنوياً أو شهريا ولكن بقيمة 22.5%.

ولجأت الحكومة المصرية لطرح هذه الشهادات بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم الكارثي.

وبعد فترة من شبه الاستقرار في السوق الرسمية (البنوك) منذ الإعلان عن تعويمه الثاني في شهر أكتوبر الماضي، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح الأربعاء، قفزات متتالية بالتزامن مع إعلان بعض البنوك الحكومية عن إطلاق شهادات ادّخار بفائدة 25%.

سعر الدولار يتخطى 25 جنيهًا في بنكي الأهلي ومصر
سعر الدولار يتخطى 25 جنيهًا في بنكي الأهلي ومصر
- Advertisement -

وعاود الجنيه المصري مساره الهابط من جديد أمام الدولار، ولامس 26.50 جنيه خلال تداولات، الأربعاء، بعد ساعات قليلة من إصدار “شهادات الـ25%”.

جدير بالذكر أن تحريك الجنيه المصري نحو مزيد من الانخفاض، يأتي بعد ترقب صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق القرض الأخير، تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر على مد مصر بـ3 مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً.

ليتيح هذا القرار بعدها صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتتضمن برنامج القرض تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وكان صندوق النقد قد قدر أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.

وبشأن توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام المقبلة، تحدث آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، لوكالة “بلومبيرغ” في نسختها العربية، أنه يرى الجنيه المصري قد يستقر عند “مستوى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.

وتابع “سانديب” موضحا أن “صندوق النقد كان يريد سعر صرف مرن وهذا ما يحدث الآن”.

ومن جانبه ذهب “منصف مرسي”، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال، إلى القول إن “ما يحدث الآن منطقي جداً ويحصل بالتوافق مع صندوق النقد الدولي.”

وأوضح “مرسي” أنه جاء بعد بداية الإفراج عن بعض البضائع المحتجزة بالموانئ.

وتعتبر هذه النقلة في سعر الدولار أكبر قفزة منذ سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وفقاً لمتطلبات القرض الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي مؤخرا.

مصر تعاني نقصا حادا في العملة الأجنبية

وكان البنك المركزي المصري، أعلن أمس، عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية ديسمبر إلى 34.003 مليار دولار من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة 671 مليون دولار.

ولا تزال مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن دعم صندوق النقد.

وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

ورفع المركزي المصري نهاية العام الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.

وتسببت سياسات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الفردية، من هدر أموال المصريين والعملة الصعبة في مشاريع وهمية لا طائل حقيقي منها، وهدفه الوحيد من ورائها هو تحقيق مجد شخصي مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبناء الكباري وغيرها من المشروعات التي لاقت انتقادات كبيرة، في وصول اقتصاد مصر إلى مرحلة انهيار كارثية يهدد أمن واستقرار الدولة بشكل فعلي.

وظهر ذلك جليا في ارتفاع مستويات البطالة والتضخم لنسب خطيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، فضلا عن ارتفاع أسعار جميع السلع بشكل كارثي وبأرقام أصبح المصريون لا طاقة لهم بها، يقول نشطاء.

المصدروكالة بلومبيرغ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.. قفزات كبيرة في سعر العملة الخضراء بعد هذا الإجراء!

الهدهد

“احبسوا اللي يشتري بطيخة كاملة”.. مصريون يردون على مسؤول حكومي انتقد استهلاكهم

الهدهد

هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

الهدهد

تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

الهدهد

زوجة عبدالله رشدي في أول وآخر ظهور لها بعد وفاتها الغامضة (شاهد)

الهدهد

اختفاء مريب وغامض لوائل غنيم منذ عودته لمصر بعد اتفاق مع جهة أمنية

حياتنا

فيديو “الكوبري الجنسي”.. تطور مفاجئ بعد إخلاء سبيل المتهمين (شاهد)

الهدهد

فيديو “كوبري الساحل” الجنسي بمصر.. هوية الشاب وصديقته واعترافات صادمة

الهدهد

“زيتون إسرائيلي في وسط القاهرة”.. صورة أثارت غضبا عارما

الهدهد

مصر: أول صورة للشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح على الكوبري بعد القبض عليهما

الهدهد

مستشار رئاسة أمن الدولة السعودي يهين مصر: يتسولون قوت يومهم (فيديو)

الهدهد

تفاصيل جديدة ومفاجأة بشأن حادث “كمين الإسماعيلية”.. من يقف وراءه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا يخطط أثرياء العالم المجانين للهروب من الموت اذا حانت “القيامة”.. هذه مخابئهم الفاخرة!

مغربي يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد أمام أطفالهما (شاهد)

لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟

شمس الكويتية في فلسطين لتقابل هذا الشخص و”تختم العلم”! (فيديو)

من هي الصحفية السعودية التي قدّمت رونالدو للجماهير وأثارت غيرة جورجينا!؟ (صور)

إعدام أول امرأة متحولة جنسيََا في أمريكا .. وهذا ما طلبت تناوله قبل تنفيذ الحكم! (صور)

من هي الملكة التي أنفقت نحو مليون دولار على الملابس عام 2022! (ِشاهد)

جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد)

تشكيلة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

عروض مالية كبيرة لشراء الكرة التي وقع عليها رونالدو وأهداها لطفلة سعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC