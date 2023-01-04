مصر.. البلوجر إسراء مُحب ضبطت متلبسة داخل شقة مع صديقها وتفاصيل صادمة

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وطن- اعتقلت شرطة القاهرة صبيحة، الأربعاء، “البلوغر” المصرية الشهيرة “إسراء مُحب”، في حالة تلبُسٍ رفقة صديقها، صاحب محل ملابس، داخل شقة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة وبحوزتهما كميات من المخدرات، كان ينويان توزيعها بمناسبة رأس السنة.

القبض على البلوغر “إسراء محب” بتهمة ترويج المُخدرات

وأفادت مصادر أمنية مصرية أنه تم القبض على البلوغر المشهورة على منصة تيك توك “إسراء محب” المعروفة باسم “اسراء كيك”، رفقة صديقها بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كلغ حشيش و500 غرام هيروين”.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت السلطات من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات “بلوغر” على تطبيق “تيك توك”.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، الأربعاء، إن “الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على “المتهمين و اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار”.

واعترف صديق إسراء مُحب، المتهم الثاني، أن “الزبائن كانوا من المتابعين لـ إسراء على السوشيال ميديا.. وتمثلت مهمتي في بيع المخدرات “.

وأكد أنه والبلوغر إسراء محب، اعتمدا على شهرة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي السياق قال المتهم “قمنا بتأجير شقة سكنية فى إحدى المناطق الراقية، ونقوم بجلب المواد المخدرة، وتخزينها فيها وتأتي الزبائن أسفل الشقة ونعطيهم المواد المخدرة للتعاطي، وأقوم أنا بتحصيل الأموال وتقسيمها مع إسراء”.

كما كشفت معطيات الجهة الأمنية المُخولة في القضية، أن “البلوغر” استأجرت بالتعاون مع صديقها شقة سكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتوزيع المخدرات على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة”.

القبض علي “البلوجر” إسراء محب وبحوزتهما حشيش و هيروين https://t.co/A5K3gnqFfcالقبض-علي-البلوجر-إسراء-محب-وبحوزتهم/ pic.twitter.com/us5M8JggHU — وكالة انباء الشرق العربى و.ش .ع (@ynE1Htqt9sldPLe) January 4, 2023

وأشارت الوزارة أن “القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (180,000 ألف جنيه تقريباً)”.

شقة فاخرة وسيارة فارهة

وبحسب ما أفادت التحقيقات الأولية، تبين أن “البلوغر” واسمها بالكامل إسراء محب حامد وشهرتها “إسراء كيك”، تقيم في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وكشفت ذات التحقيقات امتلاك البلوغر سيارة مرسيدس موديل 2020، كانت تستخدمها لتسهيل عملياتها الإجرامية بالاتجار في المخدرات.

إلى ذلك أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس “البلوغر” وصديقها تاجر الملابس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أثارت هذه القضية ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

فرأى البعض في رأيه أن ما تقوم به إسراء محب، هو انعكاس لحالة الفوضى التي أصبحت عليها مصر منذ سنوات، حيث انتشرت المخدرات في كل مناطق البلاد، وباتت قضايا المخدرات متغلغلة في كل القطاعات بمختلف اختصاصاتها.

وشدد آخرون على ضرورة محاسبة البلوغر وصديقها بعقوبات رادعة، مطالبين السلطات المعنية في البلاد بوضع شروط وآليات تُنظم عمل “البلوغرز” و”اليوتيوبرز” لما لهم من دور كبير في التأثير على الرأي العام.

انتشار المُخدرات في أوساط مشاهير مصر

يذكر أنه مؤخرا، أحالت النيابة العامة المصرية الممثلة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك على خلفية ضبط مجموعة من الممنوعات بحوزتها في مطار القاهرة الدولي إبان عودتها إلى البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت منة عائدة من الولايات المتحدة الأميركية، حين ضبط مفتشو الجمارك في مطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائبها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة وهي الجهة المختصة للفصل في القضية.

وبحسب السلطات، فقد أثبتت النيابة العامة أن الأكياس والزجاجات والأقلام وقطع الحلوى التي تم ضبطها محشوة بالماريغوانا، ما دفع سلطات الجمارك لإخضاعها إلى تفتيش ذاتي وكامل دون أن يسفر التفتيش عن شيء.