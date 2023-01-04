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مشهد ساحر.. الأمطار تغسل الكعبة وأبواب السماء مفتوحة للدعاء (فيديو)

توجه المعتمرون بالدعاء رافعين أكف الضراعة تحت انهمار الأمطار على الكعبة في مكة المكرمة

كتب خالد الأحمد
الأمطار تغسل الكعبة watanserb.com
الأمطار تغسل الكعبة
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وطن- شهد الحرم المكي في مكة المكرمة منذ ساعات الفجر الأولى سقوط أمطار غزيرة، وسط أداء المعتمرين لمناسكهم والطواف حول الكعبة وهم يتوجهون بالدعاء رافعين أكف الضراعة إلى الله مبتهجين بأمطار الخير والبركة التي شهدها الحرم المكي الشريف، الأربعاء.

فرصة لهطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة

وكانت الأرصاد السعودية، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة.

غير أن المشهد الذي لفت الأنظار هو هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة أقدس مكان على الأرض لدى المسلمين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين، يظهر الأمطار وهي تتساقط فوق وعلى جنبات الكعبة المشرفة وتغسلها بالكامل.

فيما بدا العشرات من المعتمرين حولها وقد حمل بعضهم المظلات في لحظة نادرة في مثل هذا الوقت من كل عام.

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كما نشر موقع “سبق” السعودي مجموعة من الصور الملتقطة لمشهد الأمطار وهي تغسل الكعبة المشرفة.

تحذير من الأمطار الغزيرة

وكانت الأرصاد الجوية السعودية حذرت المواطنين من الأمطار الغزيرة التي تشهدها 13 محافظة، التي بدأت بأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تتحول إلى سيول حتى نهاية اليوم.

كما حذر الدفاع المدني في السعودية من الطقس غير المستقر ونصح بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة لعدم التعرض للغرق، أو الصعق نتيجة الأمطار.

خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار

ونفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

حيث جندت الرئاسة أكثر من 200 مشرف ومراقب، و4000 عامل وعاملة، وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية ونزح المياه.

خطة احترازية

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن رئاسة شؤون الحرمين قولها إنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسل داخل الحرم وخارجه؛ للإسهام الفاعل في عملية التجفيف، إضافة لتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ، وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار.

شائعة الثلوج فوق الكعبة المشرفة

وكانت مصادر إعلامية نفت صحة المقاطع التي تم تداولها لما قيل إنها تساقط للثلوج في عدد من مناطق السعودية وفي الحرم المكي وبجانب الكعبة المشرفة منذ أيام.

وأكدت المصادر أن هذه المقاطع مُعدّلة رقمياً ولا صحةَ لها.

وفنّدت “هيئة مكافحة الإشاعات”، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في المملكة العربية السعودية، صحةَ الفيديوهات المتداوَلة لتساقط الثلوج في البلاد.

ونشرت عبر صفحتها على منصة “تويتر” تعليقاً على القصة المتداولة، قالت فيه إن “الفيديو المتداول بعنوان “لأول مرة ثلوج في مكة المكرمة 01-01-2023″ غير صحيح.

المصدرتويتر، موقع "سبق" السعودي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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