مشهد ساحر.. الأمطار تغسل الكعبة وأبواب السماء مفتوحة للدعاء (فيديو)

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وطن- شهد الحرم المكي في مكة المكرمة منذ ساعات الفجر الأولى سقوط أمطار غزيرة، وسط أداء المعتمرين لمناسكهم والطواف حول الكعبة وهم يتوجهون بالدعاء رافعين أكف الضراعة إلى الله مبتهجين بأمطار الخير والبركة التي شهدها الحرم المكي الشريف، الأربعاء.

فرصة لهطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة

وكانت الأرصاد السعودية، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة.

غير أن المشهد الذي لفت الأنظار هو هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة أقدس مكان على الأرض لدى المسلمين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين، يظهر الأمطار وهي تتساقط فوق وعلى جنبات الكعبة المشرفة وتغسلها بالكامل.

فيما بدا العشرات من المعتمرين حولها وقد حمل بعضهم المظلات في لحظة نادرة في مثل هذا الوقت من كل عام.

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كما نشر موقع “سبق” السعودي مجموعة من الصور الملتقطة لمشهد الأمطار وهي تغسل الكعبة المشرفة.

تحذير من الأمطار الغزيرة

وكانت الأرصاد الجوية السعودية حذرت المواطنين من الأمطار الغزيرة التي تشهدها 13 محافظة، التي بدأت بأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تتحول إلى سيول حتى نهاية اليوم.

كما حذر الدفاع المدني في السعودية من الطقس غير المستقر ونصح بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة لعدم التعرض للغرق، أو الصعق نتيجة الأمطار.

خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار

ونفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

حيث جندت الرئاسة أكثر من 200 مشرف ومراقب، و4000 عامل وعاملة، وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية ونزح المياه.

خطة احترازية

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن رئاسة شؤون الحرمين قولها إنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسل داخل الحرم وخارجه؛ للإسهام الفاعل في عملية التجفيف، إضافة لتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ، وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار.

شائعة الثلوج فوق الكعبة المشرفة

وكانت مصادر إعلامية نفت صحة المقاطع التي تم تداولها لما قيل إنها تساقط للثلوج في عدد من مناطق السعودية وفي الحرم المكي وبجانب الكعبة المشرفة منذ أيام.

الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على #المسجد_الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/oBtycs4hQo — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) January 1, 2023

وأكدت المصادر أن هذه المقاطع مُعدّلة رقمياً ولا صحةَ لها.

وفنّدت “هيئة مكافحة الإشاعات”، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في المملكة العربية السعودية، صحةَ الفيديوهات المتداوَلة لتساقط الثلوج في البلاد.

الفيديو المتداول بعنوان "لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" غير صحيح، والمقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها. التفاصيل:https://t.co/XNmEnchDDc pic.twitter.com/ikyPTB6xOC — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 1, 2023

ونشرت عبر صفحتها على منصة “تويتر” تعليقاً على القصة المتداولة، قالت فيه إن “الفيديو المتداول بعنوان “لأول مرة ثلوج في مكة المكرمة 01-01-2023″ غير صحيح.