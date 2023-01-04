الأربعاء, يناير 4, 2023
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ما مصير لاعب النصر صاحب القميص رقم 7 بعد ظهور رونالدو به؟

ظهر كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر رقم 7 بعد انضمامه لصفوف الفريق السعودي في صفقة تاريخية

كتب فهمي الورغمي
جلال الدين ماشاريبوف watanserb.com
جلال الدين ماشاريبوف
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وطن- أثار إعلان نادي النصر السعودي رسميًا التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوقيعه لعقد يمتد حتى صيف 2025 بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، تساؤلات حول حقيقة ارتدائه القميص بالرقم 7 في الوقت الذي اعتبر فيه ناشطون أن ذلك الرقم محجوز أساساً للاعب آخر.

حقيقة الرقم 7 في نادي النصر السعودي

وتداولت صفحات عبر السوشيال ميديا معلومات مغلوطة حول نية النصر سحب الرقم 7 من اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ومنحه للنجم البرتغالي.

اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف
اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف

حتى أن البعض تحدث عن رفض الجناح الأوزبكي لذلك ولذا سيفسخ النادي عقده في يناير الجاري، حسب المتداول.

يأتي ذلك خاصة بينما تمنع اللوائح المنظمة للعبة أي لاعب من تغيير رقم قميصه خلال الموسم.

لكن وبعد التثبت، تبين أن تلك الأخبار خاطئة تمامًا، إذ لا يمتلك ماشاريبوف الرقم 7 في النصر من الأساس حتى يُطلب منه التخلي عنه وتقديمه إلى النجم البرتغالي القادم منذ أيام إلى النصر السعودي.

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لاعب النصر الجديد كريستيانو رونالدو يحصل على الرقم 7 من جلال الدين ماشاريبوف
لاعب النصر الجديد كريستيانو رونالدو يحصل على الرقم 7 من جلال الدين ماشاريبوف

كريستيانو رونالدو برقمه المُفضل في النصر السعودي

ورغم أن اللاعب “ماشاريبوف” سبق ولعب بالرقم 7 في صفوف النصر، لكنه هذا الموسم لم يظهر سوى في لقاء واحد كان أمام الرائد وقد ارتدى خلاله القميص رقم 77.

ماشاريبوف يرتدي الرقم 77 بعد ان كان رقمه 7
ماشاريبوف يرتدي الرقم 77 بعد ان كان رقمه 7

وهو بالفعل ما أكده رئيس نادي النصر السعودي”مسلي آل عامر” في تصريح صحفي منتصف ديمسبر كانون الأول الماضي.

حيث أكد حقيقة إرتداء ماشاريبوف للرقم 77 في هذا الموسم مع نادي النصر السعودي، مشيرا أن الرقم 7 في قمصان النادي كان متاحا طيلة الموسم.

الأمر الذي يحيل الكثيرين إلى التساؤل عن أن إدارة النصر كانت على علم أن رونالدو قادم للنادي لا محالة.

وأرادت ترك القميص بالرقم 7 خاليًا لأجله، ولذا منحت القميص رقم 77 لماشاريبوف، في خطوة اعتبرها كثيرون استباقية من قبل إدارة النادي، ابتعادا عن أي خلل قانوني قد يُفسد صفقة لموسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

وكان نادي النصر السعودي، استقبل الثلاثاء، لاعبه الجديد وسط حضور جماهيري كبير قدم خلاله النجم البرتغالي نفسه لجمهور “العالمي” وللجمهور السعودي عامة.

ومن المنتظر أن يشارك الدون، رسميا، في أول مباراة له مع نادي النصر السعودي بداية من منتصف الشهر الجاري.

ويُراهن النصر على الفوز ببطولة الدوري السعودي، والظفر بأكثر مايمكن من الانتصارات خاصة بعد تعزيز صفوفه بالنجم البرتغالي الذي وُصف لسنوات بـ “ماكينة التهديف”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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