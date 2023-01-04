ما مصير لاعب النصر صاحب القميص رقم 7 بعد ظهور رونالدو به؟

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وطن- أثار إعلان نادي النصر السعودي رسميًا التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوقيعه لعقد يمتد حتى صيف 2025 بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، تساؤلات حول حقيقة ارتدائه القميص بالرقم 7 في الوقت الذي اعتبر فيه ناشطون أن ذلك الرقم محجوز أساساً للاعب آخر.

حقيقة الرقم 7 في نادي النصر السعودي

وتداولت صفحات عبر السوشيال ميديا معلومات مغلوطة حول نية النصر سحب الرقم 7 من اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ومنحه للنجم البرتغالي.

ماشاريبوف واضحه من يوم غيروا رقمه من ٧ الى ٧٧ وهي واضحه وضوح الشمس طبعاً بالاضافه للبحث عن بديل لابو بكر pic.twitter.com/HWhOME7Xpi — ابيض غامق (@3alm_jdyd) January 3, 2023

حتى أن البعض تحدث عن رفض الجناح الأوزبكي لذلك ولذا سيفسخ النادي عقده في يناير الجاري، حسب المتداول.

يأتي ذلك خاصة بينما تمنع اللوائح المنظمة للعبة أي لاعب من تغيير رقم قميصه خلال الموسم.

لكن وبعد التثبت، تبين أن تلك الأخبار خاطئة تمامًا، إذ لا يمتلك ماشاريبوف الرقم 7 في النصر من الأساس حتى يُطلب منه التخلي عنه وتقديمه إلى النجم البرتغالي القادم منذ أيام إلى النصر السعودي.

رسميًا : لاعب #النصر الجديد كريستيانو رونالدو يحصل على الرقم 7 من جلال الدين ماشاريبوف . pic.twitter.com/iBDEzHabte — يعقوب . (@X99i3) December 30, 2022

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كريستيانو رونالدو برقمه المُفضل في النصر السعودي

ورغم أن اللاعب “ماشاريبوف” سبق ولعب بالرقم 7 في صفوف النصر، لكنه هذا الموسم لم يظهر سوى في لقاء واحد كان أمام الرائد وقد ارتدى خلاله القميص رقم 77.

هام – 🚨🚨 ماشاريبوف يرتدي الرقم 77 بعد ان كان رقمه 7 🧐 🟡🔵 #النصر #@AlNassrFC pic.twitter.com/4b1Ayr2QC0 — Football news ⚽️🔥 (@7rcv_) December 13, 2022

وهو بالفعل ما أكده رئيس نادي النصر السعودي”مسلي آل عامر” في تصريح صحفي منتصف ديمسبر كانون الأول الماضي.

حيث أكد حقيقة إرتداء ماشاريبوف للرقم 77 في هذا الموسم مع نادي النصر السعودي، مشيرا أن الرقم 7 في قمصان النادي كان متاحا طيلة الموسم.

مسلي آل معمر – رئيس نادي #النصر :

النصر شاغل الناس حتى أنهم يتحدثون عن رقم لاعب في تمرين، وكريستيانو مشغول بكأس العالم خلال الفترة الماضية.

• لقاء الجزء الثاني لرئيس نادي #النصر مع برنامج #برا_18 ⬇️#SSC pic.twitter.com/nPjCXVnjoM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022

الأمر الذي يحيل الكثيرين إلى التساؤل عن أن إدارة النصر كانت على علم أن رونالدو قادم للنادي لا محالة.

وأرادت ترك القميص بالرقم 7 خاليًا لأجله، ولذا منحت القميص رقم 77 لماشاريبوف، في خطوة اعتبرها كثيرون استباقية من قبل إدارة النادي، ابتعادا عن أي خلل قانوني قد يُفسد صفقة لموسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد.

وكان نادي النصر السعودي، استقبل الثلاثاء، لاعبه الجديد وسط حضور جماهيري كبير قدم خلاله النجم البرتغالي نفسه لجمهور “العالمي” وللجمهور السعودي عامة.

ومن المنتظر أن يشارك الدون، رسميا، في أول مباراة له مع نادي النصر السعودي بداية من منتصف الشهر الجاري.

ويُراهن النصر على الفوز ببطولة الدوري السعودي، والظفر بأكثر مايمكن من الانتصارات خاصة بعد تعزيز صفوفه بالنجم البرتغالي الذي وُصف لسنوات بـ “ماكينة التهديف”.