لمرضى الكوليسترول.. فيما يلي 4 أسوأ أطعمة وفقًا لطبيب قلب أمريكي

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وطن-يؤدي فرط كوليسترول الدم إلى زيادة الكوليسترول الضار فيه، وفي هذا الشأن، كشف طبيب قلب أمريكي عن أربعة أطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفق ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الكوليسترول ينتج بشكل طبيعي عن طريق الجسم، وهو سائل تزداد كميته أو تنقص اعتمادًا على النظام الغذائي. وهناك نوعان من الكوليسترول: كوليسترول عالي الكثافة (HDL) ومنخفض الكثافة (LDL).

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن فرط كوليسترول الدم يتميّز بزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة، أي الكوليسترول “الضار” في الدم. ناهيك بأنه يمكن أن يعزز هذا النوع من الكوليسترول تكوين اللويحات والرواسب الدهنية على جدران شرايين القلب عندما تكون موجودة بكميات كبيرة.

هذا وتؤثر عواقب فرط كوليسترول الدم على صحة القلب والأوعية الدموية، ولكن يمكن الوقاية منها من خلال نمط الحياة والتدابير الغذائية.

الأطعمة التي تعزز ظهور فرط الكوليسترول في الدم

في مقابلة مع مجلة Make It، كشفت أخصائية أمراض القلب الدكتورة إليزابيث كلوداس عن أربعة أطعمة قد تكون مسؤولة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

كما حذرت المتخصصة بشكل خاص من مخاطر اللحوم الحمراء التي تحتوي على دهون مشبعة. بدلاً من ذلك، تنصح بتناول الأسماك والمحار. وأضافت طبيبة القلب: “قد يزيد الجمبري من نسبة الكوليسترول، لكن طالما أنك لن تستخدم الزبدة عند طبخه، فسوف يزودك بالكثير من البروتين، ما يساعد على مسار الكوليسترول في الدم بشكل جيّد”. كما أوصت بتنازل كميات قليلة من اللحوم الخالية من الدهون وتناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الأسبوع.

كيف تستبدل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر؟

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هناك مصدر آخر للدهون المشبعة وهي: الأطعمة المقلية. من الأفضل تناولها باعتدال لحماية صحة القلب والأوعية الدموية. وعوضًا عن ذلك، يمكنك تحضير البطاطس أو البروكلي في الماء المغلي حتى تصبح مقرمشة.

من جانبها، تصنف منظمة الصحة العالمية (WHO) اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد أو النقانق أو اللحوم الباردة على أنها مواد مسرطنة للإنسان. كما أن استهلاكها سيء ​​للغاية بالنسبة لمجال القلب والأوعية الدموية. لذلك يوصى بالحد من وجود هذه المنتجات بشكل يومي واستعمالها فقط للمناسبات الخاصة.

من جهة أخرى، يسبب الكعك والمعجنات الصناعية عدة مشاكل صحية فهي منخفضة العناصر الغذائية، وتحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، ونسبة عالية من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى مستويات عالية من السكر. فضلاً عن ذلك، يوصى باستبدال هذه المنتجات بكعك محلي الصنع مع التحكم في كمية السكر المستخدمة.