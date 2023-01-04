الأربعاء, يناير 4, 2023
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لمرضى الكوليسترول.. فيما يلي 4 أسوأ أطعمة وفقًا لطبيب قلب أمريكي

"تناول اللحوم الحمراء مرة واحدة فقط في الأسبوع..."

كتب معالي بن عمر
الكولسترول watanserb.com
الكولسترول
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وطن-يؤدي فرط كوليسترول الدم إلى زيادة الكوليسترول الضار فيه، وفي هذا الشأن، كشف طبيب قلب أمريكي عن أربعة أطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفق ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الكوليسترول ينتج بشكل طبيعي عن طريق الجسم، وهو سائل تزداد كميته أو تنقص اعتمادًا على النظام الغذائي. وهناك نوعان من الكوليسترول: كوليسترول عالي الكثافة (HDL) ومنخفض الكثافة (LDL).

منتج غذائى جديد يخفض السكر والكولسترول بدون آثار جانبية

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن فرط كوليسترول الدم يتميّز بزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة، أي الكوليسترول “الضار” في الدم. ناهيك بأنه يمكن أن يعزز هذا النوع من الكوليسترول تكوين اللويحات والرواسب الدهنية على جدران شرايين القلب عندما تكون موجودة بكميات كبيرة.

هذا وتؤثر عواقب فرط كوليسترول الدم على صحة القلب والأوعية الدموية، ولكن يمكن الوقاية منها من خلال نمط الحياة والتدابير الغذائية.

تؤثر عواقب فرط كوليسترول الدم على صحة القلب والأوعية الدموية
تؤثر عواقب فرط كوليسترول الدم على صحة القلب والأوعية الدموية

الأطعمة التي تعزز ظهور فرط الكوليسترول  في الدم

في مقابلة مع مجلة Make It، كشفت أخصائية أمراض القلب الدكتورة إليزابيث كلوداس عن أربعة أطعمة قد تكون مسؤولة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

كما حذرت المتخصصة بشكل خاص من مخاطر اللحوم الحمراء التي تحتوي على دهون مشبعة. بدلاً من ذلك، تنصح بتناول الأسماك والمحار. وأضافت طبيبة القلب: “قد يزيد الجمبري من نسبة الكوليسترول، لكن طالما أنك لن تستخدم الزبدة عند طبخه، فسوف يزودك بالكثير من البروتين، ما يساعد على مسار الكوليسترول في الدم بشكل جيّد”. كما أوصت بتنازل كميات قليلة من اللحوم الخالية من الدهون وتناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الأسبوع.

كيف تستبدل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر؟

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هناك مصدر آخر للدهون المشبعة وهي: الأطعمة المقلية. من الأفضل تناولها باعتدال لحماية صحة القلب والأوعية الدموية. وعوضًا عن ذلك، يمكنك تحضير البطاطس أو البروكلي في الماء المغلي حتى تصبح مقرمشة.

من جانبها، تصنف منظمة الصحة العالمية (WHO) اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد أو النقانق أو اللحوم الباردة على أنها مواد مسرطنة للإنسان. كما أن استهلاكها سيء ​​للغاية بالنسبة لمجال القلب والأوعية الدموية. لذلك يوصى بالحد من وجود هذه المنتجات بشكل يومي واستعمالها فقط للمناسبات الخاصة.

كيف تقلل البامية ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟!

اللحوم الحمراء تزيد من نسبة الكولسترول في الدم
اللحوم الحمراء تزيد من نسبة الكولسترول في الدم

من جهة أخرى، يسبب الكعك والمعجنات الصناعية عدة مشاكل صحية فهي منخفضة العناصر الغذائية، وتحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، ونسبة عالية من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى مستويات عالية من السكر. فضلاً عن ذلك، يوصى باستبدال هذه المنتجات بكعك محلي الصنع مع التحكم في كمية السكر المستخدمة.

دواء “معجزة”.. يقضي على مرض الكولسترول

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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