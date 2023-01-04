الأربعاء, يناير 4, 2023
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حياتنا

لديك عيون صقر إذا اكتشفت المفتاح خلال 12 ثانية فقط!

تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.

كتب ايمان الباجي
لديك عيون صقر إذا اكتشفت المفتاح خلال 12 ثانية فقط! watanserb.com
حدّق جيداً في الصورة وافحصها قبل الإجابة
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وطن– اخترنا اليوم هذه الخدعة البصرية نقلاً عن موقع  Jargan Josh. فحاول اكتشاف مكان المفتاح داخل الصورة في 12 ثانية فقط.

الأوهام البصرية

تُعرف الصور التي تخدع عقلك وتتحدى قدرتك على إدراك الأشياء باسم “الأوهام البصرية“. الأوهام البصرية المعرفية والفسيولوجية والحرفية هي الأنواع الثلاثة للخداع البصري.

إن قدرة الخدع البصرية على جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به لفترة من الوقت هو ما يجعلها رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.

يمكن للمرء أن يتقن بسرعة القدرة على فهم الأوهام البصرية من خلال الممارسة المنتظمة.

فهل تريد اختبار مدى فعالية مهارات الملاحظة لديك؟ جرب تحدي الوهم البصري السريع هذا الآن.

هي يمكنك العثور على المفتاح في 12 ثانية فقط؟

حدّق جيداً في الصورة وافحصها قبل الإجابة. فهل تمكنت من العثور على المفتاح في 12 ثانية فقط؟

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هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل وجدتَ المفتاح؟

أفضل طريقة للعثور على المفتاح في صورة الوهم البصري هذه هي الانتباه عن كثب إلى جميع مناطق الصورة. يمكن أن يكون في أي مكان في الصورة، وسيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشافه في الوقت المحدد.

هل لاحظته أم لا؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

لم يتبق سوى بضع ثوان

ثلاث

اثنتان

واحدة

انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف المفتاح في الصورة بنجاح؟

الآن إلى الحل..

مكان المفتاح

المفتاح يوجد بجانب كرة الرجبي في أسفل الصورة على الجانب الأيمن.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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