لحظة العثور على جثة مواطن أردني جرفته السيول بمحافظة مادبا

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وطن – نشرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا كشفت فيه أنه تم العثور على جثة مواطن من محافظة مادبا ، كان قد أُبلغ عن فقدانه عقب السيول التي اجتاحت المحافظة الثلاثاء، نتيجة الامطار الغزيرة.

وقالت مديرية الأمن العام في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إنه “منذ لحظة تلقي البلاغ باشرت فرق الأمن العام بتشكيلاتها كافة، بعمليات البحث والتفتيش عن الشخص المفقود”.

تمشيط المنطقة لمسافة 20 كيلو متر

وأضاف البين: “عمل متواصل على مدار الساعة منذ ساعات ليلة امس وتمشيط المنطقة لمسافة تزيد عن عشرين كيلو متر مكنت الفرق من العثور عليه متوفى داخل بركة تجمع مياه أمطار”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني ومديرية شرطة محافظة مادبا يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي باشروا منذ تلقي البلاغ بفقدان احد المواطنين مساء امس في محافظة مادبا منطقة خان الزبيب بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل .

وبيّن الناطق الإعلامي أن العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بذلت في عمليات البحث والتفتيش والتي زادت عن 20 كم مكنتهم من العثور عليه متوفى داخل بركة تجمع مياه أمطار.

مناشدة بعدم اقتراب المواطنين من برك تجمع الأمطار

وأكدت مديرية الامن العام على مناشدة المواطنين مرةً أخرى بعدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لِما تشكله من خطر على الأشخاص وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه سواء كانوا بمركباتهم أو سيراً على الأقدام.

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استنفار أجهزة الدولة لمواجهة الحالة المطرية

وسادت خلال اليومين الماضييين حالة استنفار قصوى من قبل الدفاع المدني وكافة الاجهزة المعنية مع تساقط الامطار بكثافة على كافة مناطق المملكة، في حين كشفت الأرصاد الجوية الاردنية عن توقعاتها خلال اليومين القادمين.

وقالت في بيان لها عبر “فيسبوك” أنه ستسود أجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة اليوم الاربعاء مع هطول زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في مناطق الجنوب والشرق.

وتوقعت أن تكون الهطولات في شرق المملكة غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط كثيف للبرد، كما يتوقع هطول زخات خفيفة من الثلج تكون ممزوجة احيانا بالمطر في اجزاء من البادية الشمالية الشرقية المحاذية للحدود العراقية ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم تدريجيا وتسود اجواء باردة جدا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الأرصاد الجوية توجه تحذيرات من تشكل السيول

كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول اثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.

وحذرت كذلك من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية.

وفيما يتعلق بيوم غد الخميس، توقعت الارصاد ان تكون الاجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.