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قضى 40 عاماً في الأسر.. الاحتلال يفرج عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس(شاهد)

كريم يونس اعتقل بعمر 26 عاماً وأفرج عنه بعمر 66 عاماً

كتب سالم حنفي
كريم يونس watanserb.com
كريم يونس
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وطن- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فس ساعات الصباح الاولى من اليوم، الخميس، عن الأسير كريم يونس بعد قضائه مدة 40 عاما في سجونها.

وتنسم عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس البلغ من العمر 66 عاما، الحرية بعد أن أنهى فترة حكمه البالغة 40 عاما في سجون الاحتلال، حيث تعمّدت قوات الاحتلال نقله بسيارة للشرطة من سجن هداريم إلى محطة للحافلات في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

استقبال الأسير كريم يونس بعد الإفراج عنه
استقبال الأسير كريم يونس بعد الإفراج عنه
الأسير كريم يونس
الأسير كريم يونس

لحظة استقبال الأسير كريم يونس بعد الإفراج عنه

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات مؤثرة لاستقبال الاسير من قبل أهله وأقاربه ومحبيه، في حين اختلطت مشاعر قريباته خلال استقبالهن له، ما بين لبكاء وإطلاق الزغاريد.

وفي كلمة مقتضبة له عقب الإفراج عنه، اكد عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس على استعداده للتضحية بأربعين عاما أخرى من اجل شعبه وحريته.

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4 عقود من الأسر

يشار إلى ان الأسير كريم يونس فضل يونس -الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين- كان قد ولد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 1956، في قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي بالداخل الفلسطيني.

واعتقلته قوات الاحتلال في 6 يناير/كانون الثاني 1983، من مقاعد الدراسة في جامعة بن غوريون، وهو في الـ23 من عمره حينذاك، بعد أن اقتحمت منزل عائلته في قرية عارة للبحث عنه قبل ليلة من اعتقاله.

ووفقا لشهادات من عائلته، لم يعرف أهله في البداية مكان اعتقاله، وبحثوا عنه لأشهر في سجون الاحتلال إلى أن استطاع المحامي العثور عليه في سجن عسقلان، وقد تنقل في كافة السجون الإسرائيلية.

التهم التي وجهت لكريم يونس

وكانت قد وجهت سلطات الاحتلال لكريم يونس تهما عديدة، منهاالانتماء إلى حركة فتح المحظورة حينها، والانخراط في المقاومة المسلحة، وقتل جندي إسرائيلي، وحكم عليه بالإعدام شنقا، ثم خفف الحكم إلى المؤبد المفتوح، وفي عام 2015 حددت سلطات الاحتلال المؤبد بالسجن 40 سنة.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه ضمن اتفاقية وقعت في يوليو/تموز 2013 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تقتضي الإفراج عن كافة الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، لكن سلطات الاحتلال تراجعت بعد إفراجها عن الدفعة الرابعة التي تضمنت 30 أسيرا، منهم 14 أسيرا من الداخل الفلسطيني.

وفاة والدة كريم يونس قبل أشهر من الإفراج عنه

وكانت والدته الحاجة صبحية يوسف تحصي الأيام انتظارا لحريته، كما كانت دائمة الظهور على وسائل الإعلام للحديث عنه والمطالبة بالإفراج عنه، وروت رحلة انتظارها الطويلة، إذ عاشت 39 عاما و4 أشهر تتنقل بين سجون الاحتلال آملة أن ترى ابنها الأكبر، لكنها توفيت قبل أشهر من الإفراج عنه.

وفي أحدى مقابلاتها، كانت والدة الاسير كريم يونس قد عبرت عن أملها بان تقضي معه عاما واحدا على الاقل قبل أن تموت، إلا أن إرادة الله كانت غالبة.

وكان والده يونس فضل يونس قد توفي في السادس من يناير/كانون الثاني 2007، في الذكرى الـ30 لأسر نجله كريم، مما ضاعف لدى الأسرة الحزن وألم الذكرى.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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