الأربعاء, يناير 4, 2023
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ضبط أنجلينا جولي مع ممثل يصغرها بـ21 عاماً! (شاهد)

تحت عنوان "العاشق الجديد للنجمة أنجلينا جولي"، نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صوراً، شوهدت فيها الممثلة تتناول القهوة مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال في لندن

كتب أنس السالم
أنجلينا جولي في علاقة مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال watanserb.com
تقارير عن أن النجمة أنجلينا جولي في علاقة مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال
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وطن – يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي تخوض علاقة غرامية جديدة، مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال، الذي يصغرها بـ21 عاماً.

وتحت عنوان “العاشق الجديد للنجمة أنجلينا جولي”، نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صوراً، شوهدت فيها الممثلة تتناول القهوة مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال في لندن، مشيرةً إلى أنّ كلا الممثلين حضرا عرضًا مسرحيًا.

أنجلينا جولي مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال
أنجلينا جولي مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال

وتقول الصحيفة، إنّه على الرغم من أن اللقاء عادي لشخصين يشربان القهوة في لندن، غير أنّ كون أنجلينا جولي من أشهر الممثلات والناشطات في العالم، كان هذا سبباً عن تداول الإشاعة على الإنترنت بأن الشخص الذي شوهدت معه يمكن أن يكون العاشق الجديد لها .

وبينت “ماركا” أنّ الشائعات انتشرت لأن الممثل الأيرلندي بول ميسكال يبدو أنه ينفصل عن شريكته “فيبي بريدجرز”.

ذهبت أنجلينا إلى الموعد مع ابنتها “شايلوه”

شوهدت جولي، وهي عزباء حاليًا بعد طلاقها البارز من براد بيت، وهي تتحدث مع الممثل الأيرلندي، الذي اشتهر في فيلم “Normal People” .

انفصل نجما السينما الأميركية براد بيت وأنجلينا جولي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما watanserb.com
انفصل نجما السينما الأميركية براد بيت وأنجلينا جولي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما

كما حضرت الاجتماع شيلو ابنة أنجلينا البالغة من العمر 16 عامًا والتي كانت مهتمة بالمحادثة بين والدتها والممثل البالغ من العمر 26 عامًا.

هل انتهت العلاقة بين مسكال وبريدجرز؟

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يأتي لقاء القهوة هذا بعد أيام قليلة من انتشار أنباء على نطاق واسع مفادها أن الممثل الأيرلندي سينفصل عن المغنية فيبي بريدجرز، بعد علاقة استمرت عامين.

انباء عن انفصال الممثل الأيرلندي بول ميسكال عن زوجته فيبي بريدجرز
انباء عن انفصال الممثل الأيرلندي بول ميسكال عن زوجته فيبي بريدجرز

في أغسطس 2020 تم رصد الثنائي “ميسكال وبريدجرز” بشكل رومانسي في إجازة، ثم ظهرا كزوجين في نوفمبر 2021.

بدأت شائعات الانفصال بينهما عندما شوهدت “بريدجرز” تقضي بعض الوقت مع الممثل الكوميدي “بو بورنهام”، الذي كان شريكًا للمخرجة لورين سكافاريا لما يقرب من عقد من الزمان.

فيبي بريدجرز
فيبي بريدجرز

وعليه تخمن وسائل التواصل الاجتماعي أن مسكال قد يكون اهتمام جولي الجديد بعلاقة رومانسية.

يشار إلى أنّه في عام 2016، انفصل نجما السينما الأميركية براد بيت وأنجلينا جولي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما، لكن في حينها لم يعرف الكثير عن سبب الطلاق.

المصدرماركا - مواقع الكترونية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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