ضبط أنجلينا جولي مع ممثل يصغرها بـ21 عاماً! (شاهد)

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وطن – يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي تخوض علاقة غرامية جديدة، مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال، الذي يصغرها بـ21 عاماً.

وتحت عنوان “العاشق الجديد للنجمة أنجلينا جولي”، نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صوراً، شوهدت فيها الممثلة تتناول القهوة مع الممثل الأيرلندي بول ميسكال في لندن، مشيرةً إلى أنّ كلا الممثلين حضرا عرضًا مسرحيًا.

وتقول الصحيفة، إنّه على الرغم من أن اللقاء عادي لشخصين يشربان القهوة في لندن، غير أنّ كون أنجلينا جولي من أشهر الممثلات والناشطات في العالم، كان هذا سبباً عن تداول الإشاعة على الإنترنت بأن الشخص الذي شوهدت معه يمكن أن يكون العاشق الجديد لها .

وبينت “ماركا” أنّ الشائعات انتشرت لأن الممثل الأيرلندي بول ميسكال يبدو أنه ينفصل عن شريكته “فيبي بريدجرز”.

ذهبت أنجلينا إلى الموعد مع ابنتها “شايلوه”

شوهدت جولي، وهي عزباء حاليًا بعد طلاقها البارز من براد بيت، وهي تتحدث مع الممثل الأيرلندي، الذي اشتهر في فيلم “Normal People” .

كما حضرت الاجتماع شيلو ابنة أنجلينا البالغة من العمر 16 عامًا والتي كانت مهتمة بالمحادثة بين والدتها والممثل البالغ من العمر 26 عامًا.

هل انتهت العلاقة بين مسكال وبريدجرز؟

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يأتي لقاء القهوة هذا بعد أيام قليلة من انتشار أنباء على نطاق واسع مفادها أن الممثل الأيرلندي سينفصل عن المغنية فيبي بريدجرز، بعد علاقة استمرت عامين.

في أغسطس 2020 تم رصد الثنائي “ميسكال وبريدجرز” بشكل رومانسي في إجازة، ثم ظهرا كزوجين في نوفمبر 2021.

بدأت شائعات الانفصال بينهما عندما شوهدت “بريدجرز” تقضي بعض الوقت مع الممثل الكوميدي “بو بورنهام”، الذي كان شريكًا للمخرجة لورين سكافاريا لما يقرب من عقد من الزمان.

وعليه تخمن وسائل التواصل الاجتماعي أن مسكال قد يكون اهتمام جولي الجديد بعلاقة رومانسية.

يشار إلى أنّه في عام 2016، انفصل نجما السينما الأميركية براد بيت وأنجلينا جولي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما، لكن في حينها لم يعرف الكثير عن سبب الطلاق.