الأربعاء, يناير 4, 2023
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شمس الكويتية في فلسطين لتقابل هذا الشخص و”تختم العلم”! (فيديو)

تحدثت الفنانة الكويتية عن رد فعل أصدقاءها الذين عرضت على بعضهم مرافقتها

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية في فلسطين لتقابل هذا الشخص و
شمس الكويتية
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وطن– أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً واسعاً بكشفها عن توجهها إلى فلسطين، لأول مرة في حياتها.

وزاد الجدل حين كشفت شمس الكويتية سبب زيارتها إلى فلسطين، قائلة إنه بغرض طلب علم خاتم لجميع العلوم.

خطوة جريئة

وبفيديو عبر حسابها على “سناب شات”، قالت شمس إنها كانت تنتظر منذ مدة دورها منذ 4 سنوات، لدراسة علم على يد طبيب من عرب إسرائيل.

وذكرت شمس أن الطبيب نادر بطو، يقوم بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب.

نشرت شمس صورتها مع د.نادر بطو على انستجرام

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أن الطبيب الفلسطيني نادر بطو، توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها. وذلك قبل أن تزداد المشكلة الروحانية وتتسبب بأمراض في الجسم والقلب خاصة.

وقالت شمس إن والدتها لا تعلم بسفرها إلى فلسطين، خوفاً من رد فعلها كونها خطوة جريئة.

عمل بطولي

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وتحدثت الفنانة الكويتية عن رد فعل أصدقاءها الذين عرضت على بعضهم مرافقتها.

وأشارت إلى أن أصدقاءها انقسموا ما بين مؤيد لها معتبرين هذه الخطوة عملاً بطوليا. بينما رفضوا جميعاً مرافقتها واصفين الأمر بـ”مغامرة جريئة محرمة”.

وتوقعت شمس أن تثير الانتقادات والهجوم ضدها بسبب الزيارة، وقالت: “كل فئة حتفسر عكيفها الزيارة. ولكن بالنسبة لي هي للتعلم والعلاج”.

صدقة جارية

ووعدت شمس أن توثق لمتابعيها فيديوهات تعليمية خلال رحلتها إلى فلسطين، مردفة: “خلي العالم يتعرف على العلوم الحقيقية المحروم منها”.

وتابعت: “حتكون فيديوهاتي دعم معنوي لوالدتي وصدقة جارية عن روح والدي الله يرحمه”.

الطب الشامل الموحد

الجدير بالذكر أن الطبيب نادر بطو، من الأطباء والكوادر العربية الشهيرة. وهو باحث وعالم ومطور نظريات جديدة عن مفاهيم الصحة وعلاقتها بالروح والجسد.

ولد الدكتور نادر بطو في فلسطين عام 1958، وأنهى دراسته الجامعية في تورينو إيطاليا في العام 1983 في كلية الطبّ والجراحة.

وبعد عودته إلى فلسطين تخصص في أمراض القلب، في مستشفى “بيلينسون”.

شارك نادر بطو مقالاته العلمية في مجلة انترناشونال جورنال العالمية وقد حازت مقالاته على قبول عالمي.

وقدم بطو حلقات دراسية تتطرق إلى النمو الفكري ، والتطور الروحي، وتعزيز الصحة والرفاهية لذات الشخص، والقدرة على استعمال هذه الادوات في مساعدة الآخرين.

تقاعد بطو عام 2019 من العمل المستشفيات وتفرغ لعيادته الخاصة، ولتطوير منظومة الطب الشامل الموحد في أنحاء العالم.

واعتاد بطو على التركيز على العامل النفسي، إلى أن وصل إلى تطوير طريقة تشخيصيّة وعلاجيّة خاصة به، أطلق عليها مصطلح “الطب الشامل الموحد”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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