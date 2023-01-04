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سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.. قفزات كبيرة في سعر العملة الخضراء بعد هذا الإجراء!

سجل الدولار 26.20 جنيها مصريا

كتب شيراز ماضي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري watanserb.com
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
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وطن – بعد فترة من شبه الاستقرار في السوق الرسمية (البنوك) منذ الإعلان عن تعويمه الثاني في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، صباح الأربعاء، قفزات متتالية بالتزامن مع إعلان بعض البنوك الحكومية عن إطلاق شهادات ادخار بفائدة 25%.

وحتى لحظة كتابة هذه السطور، سجل سعر الدولار الامريكي 26.20 جنيها بحسب بيانات Refinitiv، مع إعلان أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.

وفقد الجنيه المصري حوالي ما يقرب من 100 قرش، في دقائق معدودة، بينما لا تزال الأمور مرشحة للزيادة، فيما يتحدث بعض المتابعين والمختصين عن “تعويم جديد”.

وتعتبر هذه النقلة في سعر الدولار أكبر قفزة منذ سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وقفاء لمتطلبات القرض الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

سعر الدولار
شهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية

سعر الدولار في البنوك الحكومية

وأظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، تسجيل الدولار سعر 25.65 جنيه للشراء، و25.7 جنيه للبيع، في تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل الجنيه أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار.

وسجل الدولار سعر 25.65 جنيه للشراء والبيع في بنك مصر، وبلغ الدولار 25.31 جنيه للشراء، و25.41 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، في حين سجل سعر الدولار في “ميد بنك” سعر 26 جنيها للشراء و26.10 للبيع.

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وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم الأربعاء.

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً.

تداول سعر الدولار في السوق السوداء

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

الإعلان عن شهادات ادخار بفائدة 25%

وكان “بنك مصر” قد قرر صباح الأربعاء طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وقال بنك مصر، في بيان، الأربعاء، إن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

بدوره، قال “البنك الأهلي”، في بيان، ن طرح الشهادة الجديدة سيكون بعائد سنوي ثابت لمدة سنة بنسبة 25%؜ تصرف في نهاية المدة، وكذلك شهادة بنسبة 22.5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

وعقب الإعلان عن نسبة الفوائد الجديدة في بنكي الأهلي ومصر، سجلت مؤشرات البورصة المصرية خسائر قوية عقب الإعلان عن الشهادات الادخارية الجديدة، وسط توقعات بكساد كبير في الأسواق، جراء هروب رؤوس الأموال إلى البنوك للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.

المصدرمتابعات - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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