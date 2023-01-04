رونالدو يؤدي العمرة .. ما قصّة هذه الصورة!؟ (شاهد)

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وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة مركبة عبر “الفوتوشوب”، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بزيّ الإحرام في الحرم المكي.

كريستيانو رونالدو بزيّ الإحرام في الحرم المكي

الصورة نشرت مرفقةً بسؤال على صيغة تمني اعتناق رونالدو الإسلام، وأدائه مناسك العمرة، وذلك في أعقاب وصوله إلى السعودية، وتقديمه، يوم الثلاثاء، لجماهير نادي النصر السعودي.

وتفاعل المعلقون على الصورة، فقال أحدهم: “الله كريم .. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء”. فيما قال آخر: “واتوقعها قريبه إن شاء الله”.

كما علّق متابع قائلاً: “بكون كسب الدنيا والاخرة ..الله يهدي الجميع”. وأضاف آخر: “وإني أرى ذلك بقريب لا مستحيل مع الله … رحم الله محمد علي كلاي وغيره أساطير إعتنقوا الدين الحنيف، لله درّ من دخل وإنتصر … بس بالاول خلي تطلع من حياتو جورجينا عاملة حالها كونتيسا عصرها”.

بينما رآى البعض أنّ في “حياة كريستيانو الكثير من الفطرة السليمة والمنطق، لعل الله يمن عليه بالهداية اليه”.حسب رأيهم

انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

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وانضم رونالدو (37 عاماً)، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، قيمتها 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل، التي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

ونظّم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

وخلال الحفل، خاطبت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز، جماهير النصر السعودي بعدة كلمات باللغة العربية، بعد أن فعلها الدون أمام جماهير العالمي في ملعب “مرسول بارك” قائلة: “هالو .. هلا ومرحبا”.

وكان البرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، قد وجّه عدة كلمات بالعربية، إلى جماهير النصر السعودي في مدرجات ملعب “مرسول بارك”، قائلاً لهم: “أنا عالمي”. وهو لقب النادي السعودي.

الأسطورة رونالدو باللغة العربية: أنا عالمي 💛

pic.twitter.com/VTqynnKco5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

يذكر أن “الدون” اصطحب صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز معه الى السعودية، رفقة أبنائه، حيث سيستقر للعب في قصرٍ سعودي خصص له ولعائلته خصيصاً.