راهب بوذي متعطش للجنس يقطع عضوه الذكري أمام زملائه (شاهد)

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وطن– في مشهد صادم، أقدم راهب بوذي متعطش للجنس يُدعى “فارا أوات”، على قطع قضيبه بسكين مطبخ، إلا أنّه تم إنقاذه قبل أن يُكمل ما بدأ به.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار“، فقد تمّ نقل “أوات” إلى المستشفى بعد محاولته قطع أعضائه التناسلية، مشيرةً إلى أنّه عانى من ألم شديد؛ حيث ظهر أنّ الدماء قد غطّت أرض حجرة المعبد.

وقالت الصحيفة، إن “أوات” البالغ من العمر 27 عاماً، أرعب زملاءه الرهبان عندما قطع عضوه الذكري أمامهم في معبد في مقاطعة كانشانابوري في تايلاند، في 1 يناير.

وتم استدعاء رجال الإنقاذ من قبل الرهبان الآخرين الذين انتزعوا الأداة الحادة من يديه، قبل أن يتمكن من تشويه نفسه أكثر.

وتم نقله إلى مستشفى مكارك لتلقي العلاج الطبي؛ حيث تمكّن المسعفون من خياطة عضوه لأنّ السكين لم تقطع العضو تمامًا.

وقال “أوات” في مقطع فيديو: “ما زلت أشعر بالدوار..لا يوجد سبب وراء ذلك، لقد حدث للتو”.

أوات يزعم أنه فعل ذلك دون سبب

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وتابع قائلاً: “لا أعاني من الاكتئاب، ولا أتعاطى المخدرات ولا أعاني من مشاكل في المنزل.. تحركت يدي وبدأت بالقطع”.

زملاء “أوات” أكدوا أنه تمّ منعه من ممارسة أي نشاط جنسي

من جانبهم، قال زملاء “أوات”، إنه ظهرت عليه مؤخرًا دلائل على أنه غير سعيد بعد أن مُنع من رؤية النساء أو ممارسة أي نشاط جنسي.

وأوضحوا أنه في يوم رأس السنة، حبس نفسه في غرفته ورفض الخروج لأداء واجباته الرهبانية، ليجدَه رهبان آخرون فيما بعد مضرّجاً بالدماء عندما خرج من الغرفة.

ووصل المسؤولون في وقت لاحق لاستجواب “أوات” بعد خروجه من المستشفى، لكنهم وجدوه في حالة ذهول وغير قادر على الإجابة بشكل صحيح.

من جانبه، وافق معبد الشوفان على إعادته إلى مسقط رأسه بعد شفائه، قال مكتب كانشانابوري البوذي، إنه سينسّق مع المكتب البوذي لمقاطعة سيساكيت، لترتيب علاجه.