الأربعاء, يناير 4, 2023
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راهب بوذي متعطش للجنس يقطع عضوه الذكري أمام زملائه (شاهد)

زملاء الراهب فارا أوات أكدوا أنه تم منعه من رؤية النساء وممارسة أي نشاط جنسي!

كتب سالم حنفي
راهب بوذي يقطع عضوه الذكري watanserb.com
راهب بوذي - صورة تعبيرية
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وطن– في مشهد صادم، أقدم راهب بوذي متعطش للجنس يُدعى “فارا أوات”، على قطع قضيبه بسكين مطبخ، إلا أنّه تم إنقاذه قبل أن يُكمل ما بدأ به.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار“، فقد تمّ نقل “أوات” إلى المستشفى بعد محاولته قطع أعضائه التناسلية، مشيرةً إلى أنّه عانى من ألم شديد؛ حيث ظهر أنّ الدماء قد غطّت أرض حجرة المعبد.

وقالت الصحيفة، إن “أوات” البالغ من العمر 27 عاماً، أرعب زملاءه الرهبان عندما قطع عضوه الذكري أمامهم في معبد في مقاطعة كانشانابوري في تايلاند، في 1 يناير.

راهب بوذي يقطع عضوه الذكري
راهب بوذي قطع عضوه الذكري أمام زملائه

وتم استدعاء رجال الإنقاذ من قبل الرهبان الآخرين الذين انتزعوا الأداة الحادة من يديه، قبل أن يتمكن من تشويه نفسه أكثر.

وتم نقله إلى مستشفى مكارك لتلقي العلاج الطبي؛ حيث تمكّن المسعفون من خياطة عضوه لأنّ السكين لم تقطع العضو تمامًا.

وقال “أوات” في مقطع فيديو: “ما زلت أشعر بالدوار..لا يوجد سبب وراء ذلك، لقد حدث للتو”.

راهب بوذي يقطع عضوه الذكري
نقل الراهب فارا أوات إلى المستشفى وتمكن المسعفون من إنقاذه

أوات يزعم أنه فعل ذلك دون سبب

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وتابع قائلاً: “لا أعاني من الاكتئاب، ولا أتعاطى المخدرات ولا أعاني من مشاكل في المنزل.. تحركت يدي وبدأت بالقطع”.

راهب بوذي يقطع عضوه الذكري
الأدوات التي استخدمها الراهب فارا أوات في قطع عضوه الذكري

زملاء “أوات” أكدوا أنه تمّ منعه من ممارسة أي نشاط جنسي

من جانبهم، قال زملاء “أوات”، إنه ظهرت عليه مؤخرًا دلائل على أنه غير سعيد بعد أن مُنع من رؤية النساء أو ممارسة أي نشاط جنسي.

راهب بوذي يقطع عضوه الذكري
زملاء الراهب فارا أوات قالوا بأنه منع من رؤية النساء وممارسة أي نشاط جنسي

وأوضحوا أنه في يوم رأس السنة، حبس نفسه في غرفته ورفض الخروج لأداء واجباته الرهبانية، ليجدَه رهبان آخرون فيما بعد مضرّجاً بالدماء عندما خرج من الغرفة.

ووصل المسؤولون في وقت لاحق لاستجواب “أوات” بعد خروجه من المستشفى، لكنهم وجدوه في حالة ذهول وغير قادر على الإجابة بشكل صحيح.

من جانبه، وافق معبد الشوفان على إعادته إلى مسقط رأسه بعد شفائه، قال مكتب كانشانابوري البوذي، إنه سينسّق مع المكتب البوذي لمقاطعة سيساكيت، لترتيب علاجه.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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