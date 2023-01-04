“حبيبة نيمار الجديدة” .. صور مثيرة لها في قطر والمغرب! (شاهد)

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وطن – انتشرت تقارير تضمنت تساؤلات حول إمكانية وجود علاقة حب بين النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وعارضة أزياء ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى جيسيكا توريني.

هل عارضة الأزياء جيسيكا توريني هي حبيبة نيمار الجديدة؟

وفقاً لما أوردته صحيفة “ماركا” الإسابنية، في تقريرٍ لها، ترجمته وطن، فإنّ نيمار لاعب باريس سان جيرمان كان من الممكن أن يقع في الحب مرة أخرى، مع عارضة الأزياء جيسيكا توريني وهي تبلغ من العمر (30 عامًا).

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإنّ عارضة الأزياء جيسيكا توريني لفتت الانتباه من خلال رد فعلها على أحد أهداف نيمار خلال مشاركته ضمن منتخب البرازيل في كأس العالم بقطر مؤخراً في استاد 974.

وقالت الصحيفة، إنّ عارضة الأزياء وصلت إلى العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر الماضي، ونشرت من هناك صوراً على حسابها الرسميّ في انستغرام، حيث أمضى نيمار أيضًا ليلة رأس السنة الجديدة مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان، وهو ما أثار التكنهات عن تصادف وجودهما معاً في باريس.

View this post on Instagram A post shared by JÉSSICA TURINI 🇧🇷 (@jessica.turini)

وكانت عارضة الازياء جيسيكا توريني -التي يقال إنها حبيبة نيمار- أيضًا في قطر مؤخرًا، حيث شاهدت مباريات المنتخب البرازيلي، وفقًا لما أوردته Extra.Globo.

وبحسب “ماركا” الإسابنيّة، فإنذ عارضة الأزياء جيسيكا توريني، تعيش في “ساو باولو”، وفي هذا العام، بدأت في ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

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كما توصف “توريني” بأنّها أخصائية اجتماعية أيضًا، بعد أن ساعدت في إطعام وكساء المشردين خلال جائحة كورونا عام 2020.

ولدى عارضة الأزياء جيسيكا توريني، حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعيّ المختلفة، حيث يتابعها حوالي 111000 متابع على Instagram وحده، وهناك تنشر لحظات من حياتها معظمها بإطلالات جريئة.

وبجولةٍ على حسابها في انستغرام، يمكن مشاهدة صور من رحلة عارضة الأزياء جيسيكا توريني في المغرب.