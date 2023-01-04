الأربعاء, يناير 4, 2023
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“حبيبة نيمار الجديدة” .. صور مثيرة لها في قطر والمغرب! (شاهد)

وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية فإنّ عارضة الأزياء جيسيكا توريني لفتت الانتباه من خلال رد فعلها على أحد أهداف نيمار خلال مشاركته ضمن منتخب البرازيل في كأس العالم بقطر مؤخراً في استاد 974.

كتب أنس السالم
حبيبة نيمار الجديدة عارضة الأزياء جيسيكا توريني watanserb.com
تقارير تتحدث عن أن نيمار يواعد عارضة الأزياء جيسيكا توريني
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وطن – انتشرت تقارير تضمنت تساؤلات حول إمكانية وجود علاقة حب بين النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وعارضة أزياء ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى جيسيكا توريني.

هل عارضة الأزياء جيسيكا توريني هي حبيبة نيمار الجديدة؟

وفقاً لما أوردته صحيفة “ماركا” الإسابنية، في تقريرٍ لها، ترجمته وطن، فإنّ نيمار  لاعب باريس سان جيرمان كان من الممكن أن يقع في الحب مرة أخرى، مع عارضة الأزياء جيسيكا توريني وهي تبلغ من العمر (30 عامًا).

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإنّ عارضة الأزياء جيسيكا توريني لفتت الانتباه من خلال رد فعلها على أحد أهداف نيمار خلال مشاركته ضمن منتخب البرازيل في كأس العالم بقطر مؤخراً في استاد 974.

عارضة الأزياء جيسيكا توريني خلال تشجيع منتخب البرازيل في مونديال قطر
عارضة الأزياء جيسيكا توريني خلال تشجيع منتخب البرازيل في مونديال قطر

وقالت الصحيفة، إنّ عارضة الأزياء وصلت إلى العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر الماضي، ونشرت من هناك صوراً على حسابها الرسميّ في انستغرام، حيث أمضى نيمار أيضًا ليلة رأس السنة الجديدة مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان، وهو ما أثار التكنهات عن تصادف وجودهما معاً في باريس.

وكانت عارضة الازياء جيسيكا توريني -التي يقال إنها حبيبة نيمار- أيضًا في قطر مؤخرًا، حيث شاهدت مباريات المنتخب البرازيلي، وفقًا لما أوردته Extra.Globo.

عارضة الأزياء جيسيكا توريني في مدرجات مونديال قطر
عارضة الأزياء جيسيكا توريني في مدرجات مونديال قطر

وبحسب “ماركا” الإسابنيّة، فإنذ عارضة الأزياء جيسيكا توريني، تعيش في “ساو باولو”، وفي هذا العام، بدأت في ممارسة رياضة ركوب الأمواج.

جيسيكا توريني في قطر
جيسيكا توريني في قطر
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كما توصف “توريني” بأنّها أخصائية اجتماعية أيضًا، بعد أن ساعدت في إطعام وكساء المشردين خلال جائحة كورونا عام 2020.

ولدى عارضة الأزياء جيسيكا توريني، حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعيّ المختلفة، حيث يتابعها حوالي 111000 متابع على Instagram وحده، وهناك تنشر لحظات من حياتها معظمها بإطلالات جريئة.

عارضة الأزياء جيسيكا توريني على شواطئ الدوحة في قطر
عارضة الأزياء جيسيكا توريني على شواطئ الدوحة في قطر

وبجولةٍ على حسابها في انستغرام، يمكن مشاهدة صور من رحلة عارضة الأزياء جيسيكا توريني في المغرب.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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