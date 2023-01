تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي

- Advertisement -

وطن- يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي أمام منافسه تشيلسي، الخميس، في قمة منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب ” استاد الاتحاد”، مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

كما وستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مباراة القمة أمام تشيلسي، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع الأزرق السماوي: ناثان أكي، لابورتي، وولكر، جواو كانسيلو (ريكو لويس).

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا (رودريغو كاسكانتي).

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز (فيل فودين)، جاك غريليش ( جوليان ألفاريز).

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، على شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعثر بالتعادل الإيجابي، في المباراة الماضية أمام إيفرتون، بهدف لكليهما في منافسات الدوري الممتاز.

"He is a very special player." @BernardoCSilva on @KevinDeBruyne 🗣️💫

Read in full 👇

— Manchester City (@ManCity) January 3, 2023