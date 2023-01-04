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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي اليوم
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وطن- يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي أمام منافسه تشيلسي، الخميس، في قمة منافسات الجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب ” استاد الاتحاد”، مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

كما وستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مباراة القمة أمام تشيلسي، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع الأزرق السماوي: ناثان أكي، لابورتي، وولكر، جواو كانسيلو (ريكو لويس).

رياض محرز في تدريبات مانشستر سيتي
رياض محرز في تدريبات مانشستر سيتي

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا (رودريغو كاسكانتي).

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز (فيل فودين)، جاك غريليش ( جوليان ألفاريز).

معلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، على شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

تدريبات تشيلسي
تدريبات تشيلسي

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعثر بالتعادل الإيجابي، في المباراة الماضية أمام إيفرتون، بهدف لكليهما في منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023، خلف المتصدر أرسنال برصيد 36 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس تشيلسي في المركز العاشر من الترتيب، برصيد 25 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة مانشستر سيتي + صفحة تشيلسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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