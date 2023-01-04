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ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد نهاية الجولة ال16

نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي رغم الخسارة أمام إنتر ميلان

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة ال16 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة ال16
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وطن- يُحافظ فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، رغم خسارته بهدف نظيف أمام إنتر ميلان في منافسات الجولة ال16.

كما وتلقى المتصدر نابولي الخسارة الأولى في منافسات الدوري الإيطالي، بعد فترة التوقف الدولي، أمام منافسه إنتر ميلان، بهدف دون رد، بينما حقق ميلان ويوفنتوس فوزهما على ساليرنيتانا وكريمونيسي.

مباريات الدوري الإيطالي

ونجح فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”، الفوز السابع على التوالي في منافسات الدوري الإيطالي “الكاليتشو”، أمام نظيره كريمونيسي بهدف نظيف في الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، كان من توقيع اللاعب أركاديوش ميليك.

مباراة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
مباراة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

كما وحقق حامل اللقب ميلان الفوز الثمين على منافسه ساليرنيتانا، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ميلان رفائيل لياو في الدقيقة ال10 وساندرو تونالي في الدقيقة ال15، كما وأحرز الفريق المنافس الهدف الوحيد للفريق في اللقاء، عند الدقيقة ال83 عن طريق اللاعب فيدريكو بورنازولي.

احتفال إنتر ميلان بفوزه على نابولي
احتفال إنتر ميلان بفوزه على نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، مع نهاية الجولة ال16، كما يلي:

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(1) نابولي 41 نقطة.

(2) ميلان 36 نقطة.

(3) يوفنتوس 34 نقطة.

(4) إنتر ميلان 33 نقطة.

(5) لاتسيو 30 نقطة.

احتفال فريق ميلان الإيطالي
احتفال فريق ميلان الإيطالي

(6) روما 30 نقطة.

(7) أتالانتا 28 نقطة.

(8) أودينيزي 25 نقطة.

(9) تورينو 22 نقطة.

(10) فيورنتينا 20 نقطة.

(11) بولونيا 19 نقطة.

مباريات الدوري الإيطالي الممتاز
مباريات الدوري الإيطالي الممتاز

(12) ليتشي 18 نقطة.

(13) إمبولي 18 نقطة.

(14) ساليرنيتانا 17 نقطة.

(15) مونزا 17 نقطة.

(16) ساسولو 16 نقطة.

(17) سبيزيا 14 نقطة.

(18) سامبدوريا 9 نقاط.

(19) كريمونيسي 7 نقاط.

(20) هيلاس فيرونا 6 نقاط.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال17 من الدوري الإيطالي الممتاز، السبت، أبرزها مواجهة يوفنتوس أمام أودينيزي وإنتر ميلان أمام مونزا.

المصدروطن + صفحة الدوري الإيطالي +صفحة ميلان + إنتر ميلان + نابولي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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