بصورة .. جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة أزمتها مع رونالدو وتأجيل زفافهما! (شاهد)

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وطن – انتشرت شائعات كثيرة مؤخرًا عن أن العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز ليست جيدة كما قد تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤكد أن الفترة الأخيرة، خاصةً مسيرة رونالدو في كأس العالم مع منتخب البرتغال، وفسخ عقهد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، لم تكن مستقرة في مسيرة “الدون” الكروية، وبالتالي يمكن أن تكون جزءًا من السبب في أن علاقتهما لم تكن سعيدة كما كانت من قبل.

فما حقيقة شائعات توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو؟

التقارير حول وجود توتر في توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، وردت من الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكويز في برنامج “Socialite”.

واعتبر الصحفي أن الطريقة التي أهدت بها جورجينا رودريجيز رونالدو سيارة “رولز رويس“، بمناسبة عيد الميلاد تشير إلى أن هناك شيئًا ما خطأ.حسب قوله

وردّت جورجينا على تلك التقارير والشائعات، بأن شاركت صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على Instagram حيث يتابعها كثر من 43 مليون متابع، تظهرها هي ورونالدو في بداية علاقتهما.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

جورجينا أرفقت تعليقاً على الصورة، حيث قالت: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي و كم كنا جميلين”.

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ومن الواضح أن جورجينا ترغب في وضع حد للتقارير الأخيرة والشائعات التي تشير إلى أن العلاقة بينها وبين رونالدو قد لا تنجح.

تأجيل زفاف جورجينا ورونالدو!!!

وترافقت تلك الشائعات مع أنباء عن أن حفل زفافهما المخطط لن يمضي قدمًا، وقد يتم تأجيله.

وصرح فاسكويز الصحفي الأرجنتيني أن “خيبة الأمل الأخيرة للاعب في كأس العالم في قطر مع المنتخب البرتغالي ربما تسببت في أزمة ويمكن أن يكون حفل الزفاف الذي خططوا له في وضع التأجيل” ، لكن عارضة الأزياء تتطلع إلى إغلاق هذا النوع من الحديث عن علاقتها بالنجم البرتغالي.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

وما ينفي تلك الشائعات، أنّ رونالدو اصطحب جورجينا معه في رحلته إلى السعودية، حيث وصلاها مع أبنائه، للإنضمام إلى نادي النصر السعودي.

وقد أطلّت جورجينا مساء الثلاثاء، بملابس محتشمة على أرض ملعب “مرسول بارك“، حيث قدّم النادي السعودي لاعبه الجديد رونالدو في أجواء حماسية.

وكان لافتاً مخاطبة جورجينا ورونالدو للجماهير التي حضرت بالالاف إلى الملعب، بكلمات باللغة العربية .