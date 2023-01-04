الأربعاء, يناير 4, 2023
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حياتنا

بصورة .. جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة أزمتها مع رونالدو وتأجيل زفافهما! (شاهد)

التقارير حول وجود توتر في توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو وردت من الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكويز

كتب أنس السالم
توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو watanserb.com
شائعات عن توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو
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وطن – انتشرت شائعات كثيرة مؤخرًا عن أن العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز ليست جيدة كما قد تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤكد أن الفترة الأخيرة، خاصةً مسيرة رونالدو في كأس العالم مع منتخب البرتغال، وفسخ عقهد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، لم تكن مستقرة في مسيرة “الدون” الكروية، وبالتالي يمكن أن تكون جزءًا من السبب في أن علاقتهما لم تكن سعيدة كما كانت من قبل.

فما حقيقة شائعات توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو؟

التقارير حول وجود توتر في توتر العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، وردت من الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكويز في برنامج “Socialite”.

واعتبر الصحفي أن الطريقة التي أهدت بها جورجينا رودريجيز رونالدو سيارة “رولز رويس“، بمناسبة عيد الميلاد تشير إلى أن هناك شيئًا ما خطأ.حسب قوله

هدية جورجينا للدون رونالدو
هدية جورجينا للدون رونالدو سيارة “رولز رويس” يُعتقد أنها تساوي 350 ألف يورو

وردّت جورجينا على تلك التقارير والشائعات، بأن شاركت صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على Instagram حيث يتابعها كثر من 43 مليون متابع، تظهرها هي ورونالدو في بداية علاقتهما.

 

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جورجينا أرفقت تعليقاً على الصورة، حيث قالت: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي و كم كنا جميلين”.

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ومن الواضح أن جورجينا ترغب في وضع حد للتقارير الأخيرة والشائعات التي تشير إلى أن العلاقة بينها وبين رونالدو قد لا تنجح.

تأجيل زفاف جورجينا ورونالدو!!!

وترافقت تلك الشائعات مع أنباء عن أن حفل زفافهما المخطط لن يمضي قدمًا، وقد يتم تأجيله.

هدية جورجينا لكريستيانو رونالدو watanserb.com
جورجينا و كريستيانو رونالدو

وصرح فاسكويز الصحفي الأرجنتيني أن “خيبة الأمل الأخيرة للاعب في كأس العالم في قطر مع المنتخب البرتغالي ربما تسببت في أزمة ويمكن أن يكون حفل الزفاف الذي خططوا له في وضع التأجيل” ، لكن عارضة الأزياء تتطلع إلى إغلاق هذا النوع من الحديث عن علاقتها بالنجم البرتغالي.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

وما ينفي تلك الشائعات، أنّ رونالدو اصطحب جورجينا معه في رحلته إلى السعودية، حيث وصلاها مع أبنائه، للإنضمام إلى نادي النصر السعودي.

جورجينا من داخل طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة
جورجينا من داخل طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة في طريقها الى السعودية

وقد أطلّت جورجينا مساء الثلاثاء، بملابس محتشمة على أرض ملعب “مرسول بارك“، حيث قدّم النادي السعودي لاعبه الجديد رونالدو في أجواء حماسية.

وكان لافتاً مخاطبة جورجينا ورونالدو للجماهير التي حضرت بالالاف إلى الملعب، بكلمات باللغة العربية .

المصدرماركا - مواقع الكترونية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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