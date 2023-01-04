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بشار الأسد يقوم بحركات غريبة أثناء استقباله لعبدالله بن زايد (فيديو)

استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في دمشق

كتب خالد الأحمد
بشار الأسد و عبدالله بن زايد watanserb.com
بشار الأسد و عبدالله بن زايد
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وطن- استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، في دمشق، الأربعاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له فيما قيل إنها “زيارة عمل”.

وتأتي الزيارة بعد شهور من الزيارة الرسمية التي قام بها الأسد للإمارات، في مارس من العام الماضي، وكانت الأولى منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

وشكلت زيارة الأسد، التي نددت بها واشنطن حينها، أحدث مؤشر على عودة العلاقات بين سوريا والإمارات التي قطعت علاقتها مع دمشق في فبراير 2012.

وأفادت وكالة “سانا” الرسمية التابعة للنظام، أن الأسد بحث مع عبدالله بن زايد العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية وفي منشور على صفحتها، فإن الأسد بحث عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سورية والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات.

السيد الرئيس بشار الأسد مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
السيد الرئيس بشار الأسد مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
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وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الإماراتي بحث العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سورية والإمارات والتعاون القائم بينهما، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

دعم استقرار سوريا

ووفق المصدر أكّد الشيخ عبد الله بن زايد “دعم بلاده لاستقرار سورية وسيادتها على كلّ أراضيها، معبّراً عن ثقة الإمارات بأن الشعب السوري يستطيع بفضل إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها ورخاءها”.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات مقطع فيديو للحظة لقاء الأسد وبن زايد في حديقة قصر تشرين، حيث نزل بن زايد من سيارته وتصافح مع الأسد.

وظهرا في مشهد تال داخل القصر ثم يظهران من شرفة القصر وبدا رأس النظام وهو يقوم بحركات غريبة، ويشير لابن زايد عن أشياء داخل القصر.

فيما بدا الآخر وهو يضع يديه خلف ظهره قبل أن يدخلا إلى القصر ويصافح عبدالله بن زايد، وزير خارجية النظام فيصل المقداد وعدداً من موظفي القصر، ثم يقوم الأسد بمصافحة عدد من أعضاء الوفد الإماراتي.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية من محاولات تلميع نظام الأسد.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن سياسات بلاده تجاه النظام السوري لم تتغير، وإنها لا تدعم البلدان الأخرى في تطبيع علاقاتها معه.

وأضاف المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، خلال رده على سؤال حول الاجتماع الثلاثي في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، إن واشنطن لا تدعم “الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد الدكتاتور الوحشي.

وسبق أن زار الأسد الإمارات في آذار 2022 وجاء ذلك بعد زيارة سبقتها لعبدالله بن زايد إلى دمشق في تشرين الثاني 2022 عقب قطيعة دامت لسنوات طويلة.

وفي وقت تراجعت فيه المواقف الدولية تجاه الأزمة السورية، توجهت العديد من الدول إلى تغيير سياساتها في التعامل مع نظام الأسد كخطوة لصد النفوذ الايراني –حسب زعمها.

المصدرتويتر، وكالة "سانا" الرسمية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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