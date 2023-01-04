الكشف عما ارتداه إيتمار بن غفير تحت قميصه أثناء اقتحام المسجد الأقصى

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وطن – لا تزال الكثير من ردود الأفعال تثار على واقعة اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى أمس الثلاثاء.

فقد ذكرت قناة كان العبرية، أن أفراد أمن أكدوا أن إيتمار بن غفير كان يرتدي سترة واقية تحت قميصه خلال اقتحامه للأقصى.

وأضافت القناة، أن مكتب إيتمار بن غفير لم ينف مكتب هذه الأنباءِ، ما يُرجح دقة هذه المعلومات.

قناة كان العبرية:

أفراد أمن أكدوا أن الوزير إيتمار بن غفير كان يرتدي سترة واقية تحت قميصه خلال اقتحامه للأقصى صباح اليوم – لم ينف مكتب الوزير هذه الأنباء — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) January 3, 2023

الحاخام الأكبر يحتج على واقعة إيتمار بن غفير

في سياق متصل، بعث الحاخام الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، برسالة احجاج إلى إيتمار بن غفير في أعقاب اقتحامه المسجد الأقصى، علما بأن الحاخام استخدم مصطلح “زيارة” وليس “اقتحام”.

وأضاف “يتسحاق” أن وزيرا يمثل حكومة اسرائيل يجب عليه أن يتصرف وفقا لتعليمات الحاخامية الرئيسية التي تحظر هذه الزيارة (هذا الاقتحام)، داعيا الوزير المتطرف لعدم تكرار ما فعله.

بعث الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، برسالة احجاج الى وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير في اعقاب زيارته. واوضح الحاخام ان وزيرا يمثل حكومة اسرائيل يجب عليه ان يتصرف وفقا لتعليمات الحاخامية الرئيسية التي تحظر زيارة المكان المقدس. ودعا بن غفير الى عدم الزيارة مرة اخرى pic.twitter.com/Z79lrQjdy3 — مكان الأخبار (@News_Makan) January 3, 2023

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وكان إيتمار بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى، للمرة الأولى كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، تحت حراسة مشددة.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لم يُكمل أسبوعه الأول وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو، حتى اقتحم المسجد.

#شاهد

وسط حماية أمنية مشددة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى#بن_غفير #المسجد_الاقصى pic.twitter.com/cBUZb72Tee — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) January 3, 2023

وشوهد العديد من عناصر شرطة الاحتلال وهي تؤمّن عملية الاقتحام، التي نفذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وشارك فيها العديد من المستوطنين.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد #الأقصى بحماية مشددة من الشرطة.. مراسلة #الجزيرة في #القدس تضعنا في الصورة#الأخبار pic.twitter.com/f8XkGG6yZh — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 3, 2023

إدانة عربية واسعة لاقتحام الأقصى

إقدام إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، أثار إدانة عربية واسعة النطاق، وسط موجة تحذيرات من تبعات سلبية جدا.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا، عبرت فيه عن إدانة المملكة وتنديدها بـ”الممارسات الاستفزازية” التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين، دون أن تسمي إيتمار بن غفير.

وعبّرت الخارجية السعودية، عن أسف المملكة لممارسات السلطات الإسرائيلية، التي تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، “من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بدورها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اقتحام بن غفير، وأكدت وزارة خارجيتها، في بيان، ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما دعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

فيما أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مجمع المسجد الأقصى، رافضة أي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، “من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات”، داعيةً إلى “ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع”.