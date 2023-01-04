الأربعاء, يناير 4, 2023
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الكشف عما ارتداه إيتمار بن غفير تحت قميصه أثناء اقتحام المسجد الأقصى

اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى قوبل بموجة تنديد فلسطينية وعربية

كتب خالد السعدي
اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى watanserb.com
إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى صباح أمس تحت حراسة شرطية مشددة
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وطن – لا تزال الكثير من ردود الأفعال تثار على واقعة اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى أمس الثلاثاء.

فقد ذكرت قناة كان العبرية، أن أفراد أمن أكدوا أن إيتمار بن غفير كان يرتدي سترة واقية تحت قميصه خلال اقتحامه للأقصى.

وأضافت القناة، أن مكتب إيتمار بن غفير لم ينف مكتب هذه الأنباءِ، ما يُرجح دقة هذه المعلومات.

الحاخام الأكبر يحتج على واقعة إيتمار بن غفير

في سياق متصل، بعث الحاخام الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، برسالة احجاج إلى إيتمار بن غفير في أعقاب اقتحامه المسجد الأقصى، علما بأن الحاخام استخدم مصطلح “زيارة” وليس “اقتحام”.

وأضاف “يتسحاق” أن وزيرا يمثل حكومة اسرائيل يجب عليه أن يتصرف وفقا لتعليمات الحاخامية الرئيسية التي تحظر هذه الزيارة (هذا الاقتحام)، داعيا الوزير المتطرف لعدم تكرار ما فعله.

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وكان إيتمار بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى، للمرة الأولى كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، تحت حراسة مشددة.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لم يُكمل أسبوعه الأول وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو، حتى اقتحم المسجد.

وشوهد العديد من عناصر شرطة الاحتلال وهي تؤمّن عملية الاقتحام، التي نفذها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وشارك فيها العديد من المستوطنين.

إدانة عربية واسعة لاقتحام الأقصى

إقدام إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، أثار إدانة عربية واسعة النطاق، وسط موجة تحذيرات من تبعات سلبية جدا.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا، عبرت فيه عن إدانة المملكة وتنديدها بـ”الممارسات الاستفزازية” التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين، دون أن تسمي إيتمار بن غفير.

وعبّرت الخارجية السعودية، عن أسف المملكة لممارسات السلطات الإسرائيلية، التي تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، “من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى
إدانات عربية واسعة لاقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى

بدورها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اقتحام بن غفير، وأكدت وزارة خارجيتها، في بيان، ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما دعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

فيما أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مجمع المسجد الأقصى، رافضة أي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، “من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات”، داعيةً إلى “ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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