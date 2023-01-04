الأربعاء, يناير 4, 2023
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“احبسوا اللي يشتري بطيخة كاملة”.. مصريون يردون على مسؤول حكومي انتقد استهلاكهم

الحكومة تعتبر استهلاك المواطنين جزءا من أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر

كتب شيراز ماضي
تصريح البطيخة الكاملة watanserb.com
علاء عز أمين مدير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية يستفز المصريين في تصريح البطيخة الكاملة
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وطن – أثيرت حالة من الجدل في مصر، بعد تصريح لمسؤول حكومي انتقد فيه ثقافة الاستهلاك لدى السكان، بالتزامن مع أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

علاء عز أمين مدير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، كان قد طالب المصريين بتغيير سلوكهم الاستهلاكي، قائلا إن أغلب الناس حول العالم لديهم فكر اقتصادي لدى الشراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “محدش في العالم بيشتري بطيخة كاملة غير في مصر.. النتيجة المترتبة على كده يا إما هضطر آكلها وأنا مش محتاجها علشان ما تفسدش أو هسيب الباقي يبوظ وهرميه”.

وأضاف أن نسب التالف من الخضار والفاكهة من المزرعة إلى يد المستهلك كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة الحرص على شراء الاحتياجات التي تكفي المواطن فقط لتقليل الضغط على الأسواق.

سخرية وغضب المصريين من تصريح البطيخة الكاملة

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هذه التصريحات لم تمر دون تفاعل كبير من المصريين الذين سخروا وغضبوا من هذا المسؤول.

فقال أحد الناشطين: “ياكلوا كافيار و يشربوا و يلعبوا جولف و يركبوا BMW و مستكترين علي المواطن الغلبان بطيخة كاملة.. يسرقون خبزك ثم يعطونك كسرة ثم يطلبون منك أن تشكرهم يا لوقاحتهم”.

وغردت ناشطة: “طيب ده حتى كل فيديوهات الاجانب مع بطيخه كامله بيعلمونا ازاي نقطعها وبعدين لو على البطيخ بلاها بطيخ خالص”.

وقال يسري: “بسيطة اي حد يشتري بطيخة كاملة نحبسه”.

وسخر إيهاب: “فعلا فيه عجز في رصيد البطيخ في #مصر بسبب الشعب اللي بياكل بطيخة كاملة”.

كما تفاعل آخر بسخرية: “مرة شوفت مواطن مصري بيشتري بطيخة كاملة قرفت أوي أوي”.

وتفاعل “إبراهيم”: “ماهو ما كانش لازم أبو العيال يشتري بطيخة كاملة ويزنق البلد الزنقة دي”.

وقال خالد: “كداب … انا بامريكا الفقرا اوي وبشتري بطيخه كامله وقزازتين ميه … ياكداب”.

جدل البطيخة يعقب عاصفة رجول الفراخ

جدل البطيخة الكاملة، يأتي بعدما أثيرت عاصفة أخرى من الجدل في مصر، في أعقاب دعوة حكومية للمواطنين لتناول “رجول الفراخ”، وذلك بالتزامن مع أزمة ارتفاع كبير في أسعار الدجاج، على نحو يُعيق شرائح كبيرة عن شرائها في البلد الفقير.

وطالب المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، المصريين بإعادة النظر في تناول “أرجل الفراخ” أو “رجول الفراخ” أو “أقدام الدجاج”، التي تباع بأسعار رخيصة تتراوح بين خمسة وعشر جنيهات للكيلو في الأسواق.

المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمعاهد يطالب المصريين بتناول أرجل الدجاج لما لها من قيمة غذائية عالية

وقال المعهد في بيان، إنّ أرجل الدجاج بديل غذائي غني بالبروتين وموفّر في الميزانية، وأضاف أنّها من المصادر غير المكلفة وغنية بالبروتين وتحتوي على سعرات حرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حراري، في حين أن الفخذ وحده بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعراً حرارياً.

وأشار إلى أنّ أرجل الدجاج غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.

نقيب الفلاحين يهاجم الفكرة

لكن في الوقت نفسه، انتقد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، الدعوة لتناول أرجل الدواجن، كأحد الحلول بعد ارتفاع سعر كيلو الدواجن ليصل إلى ٤٧ جنيهاً.

وقال أبو صدام، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم“، إنّ مصر تنتج يومياً 2.2 مليون طائر، منها 1.8 مليون دجاجة.

تصريح البطيخة الكاملة
نقيب الفلاحيين المصريين حسين أبو صدام ينتقد دعوة الحكومة لتناول أرجل الدجاج

وأضاف أنّ سعر كيلو الدواجن يسجّل اليوم ٤٧ جنيهاً في الوقت الذي يصل فيه ثمن كيلو العدس لـ٥٠ جنيهاً، وكيلو السمك البلطي ٥٠ جنيهاً، وهو ما يعنى أن سعر كيلو الدواجن أرخص، مضيفاً أنّ الأزمة العالمية هي التي أثّرت على الأسعار.

على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر كثيرون عن سخريتهم وغضبهم من الدعوة الحكومية لتناول أرجل الدجاج.

فقال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد: “لما تنزل السوق وتلاقي رجول فراخ مجمدة بتتباع. عادي بيحصل احيانا لكن لما تلاقي صحف ومراكز غذائية في ساعة واحدة بتتكلم عن فوائد رجول الفراخ وطرق طهيها تعرف ان دي تعليمات”.

وكتب الناشط السياسي وائل قنديل: “أنا خايف المفتي يطلع بعد يومين يقول رجول الفراخ فتنة والنظر لها حرام شرعًا”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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