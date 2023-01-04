“احبسوا اللي يشتري بطيخة كاملة”.. مصريون يردون على مسؤول حكومي انتقد استهلاكهم

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في مصر، بعد تصريح لمسؤول حكومي انتقد فيه ثقافة الاستهلاك لدى السكان، بالتزامن مع أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

علاء عز أمين مدير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، كان قد طالب المصريين بتغيير سلوكهم الاستهلاكي، قائلا إن أغلب الناس حول العالم لديهم فكر اقتصادي لدى الشراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “محدش في العالم بيشتري بطيخة كاملة غير في مصر.. النتيجة المترتبة على كده يا إما هضطر آكلها وأنا مش محتاجها علشان ما تفسدش أو هسيب الباقي يبوظ وهرميه”.

وأضاف أن نسب التالف من الخضار والفاكهة من المزرعة إلى يد المستهلك كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة الحرص على شراء الاحتياجات التي تكفي المواطن فقط لتقليل الضغط على الأسواق.

سخرية وغضب المصريين من تصريح البطيخة الكاملة

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هذه التصريحات لم تمر دون تفاعل كبير من المصريين الذين سخروا وغضبوا من هذا المسؤول.

فقال أحد الناشطين: “ياكلوا كافيار و يشربوا و يلعبوا جولف و يركبوا BMW و مستكترين علي المواطن الغلبان بطيخة كاملة.. يسرقون خبزك ثم يعطونك كسرة ثم يطلبون منك أن تشكرهم يا لوقاحتهم”.

ياكلوا كافيار و يشربوا و يلعبوا جولف و يركبوا BMW و مستكترين علي المواطن الغلبان بطيخة كاملة

يسرقون خبزك ثم يعطونك كسرة ثم يطلبون منك أن تشكرهم يا لوقاختهم https://t.co/atXY1oSZJ6 — ملامح انسان (@madmaxxx1950) January 3, 2023

وغردت ناشطة: “طيب ده حتى كل فيديوهات الاجانب مع بطيخه كامله بيعلمونا ازاي نقطعها وبعدين لو على البطيخ بلاها بطيخ خالص”.

طيب ده حتى كل فيديوهات الاجانب مع بطيخه كامله بيعلمونا ازاي نقطعها وبعدين لو على البطيخ بلاها بطيخ خالص 😁 — muslima sunni (@muslima25) January 4, 2023

وقال يسري: “بسيطة اي حد يشتري بطيخة كاملة نحبسه”.

بسيطة اي حد يشتري بطيخة كاملة نحبسه🤷🏻 https://t.co/Z8odug4G2m — Yousri.C (@CASA_z0my) January 3, 2023

وسخر إيهاب: “فعلا فيه عجز في رصيد البطيخ في #مصر بسبب الشعب اللي بياكل بطيخة كاملة”.

فعلا فيه عجز في رصيد البطيخ في #مصر بسبب الشعب اللي بياكل بطيخة كاملة — Ihap Shihe (@ihapshihe) January 3, 2023

كما تفاعل آخر بسخرية: “مرة شوفت مواطن مصري بيشتري بطيخة كاملة قرفت أوي أوي”.

مرة شوفت مواطن مصري بيشتري بطيخة كاملة قرفت أوي أوي !!! … https://t.co/nlnwzGnFPq pic.twitter.com/MsUu2cjTii — دقر™ (@DayiJaber) January 3, 2023

وتفاعل “إبراهيم”: “ماهو ما كانش لازم أبو العيال يشتري بطيخة كاملة ويزنق البلد الزنقة دي”.

ماهو ما كانش لازم أبو العيال يشتري بطيخة كاملة ويزنق البلد الزنقة دي https://t.co/kQghcdqHLM pic.twitter.com/P6fNBigSVg — Ibrahim El-Nemr (@ielnemr) January 3, 2023

وقال خالد: “كداب … انا بامريكا الفقرا اوي وبشتري بطيخه كامله وقزازتين ميه … ياكداب”.

كداب … انا بامريكا الفقرا اوي وبشتري بطيخه كامله وقزازتين ميه … ياكداب — khaled (@ahmed67578271) January 3, 2023

جدل البطيخة يعقب عاصفة رجول الفراخ

جدل البطيخة الكاملة، يأتي بعدما أثيرت عاصفة أخرى من الجدل في مصر، في أعقاب دعوة حكومية للمواطنين لتناول “رجول الفراخ”، وذلك بالتزامن مع أزمة ارتفاع كبير في أسعار الدجاج، على نحو يُعيق شرائح كبيرة عن شرائها في البلد الفقير.

وطالب المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، المصريين بإعادة النظر في تناول “أرجل الفراخ” أو “رجول الفراخ” أو “أقدام الدجاج”، التي تباع بأسعار رخيصة تتراوح بين خمسة وعشر جنيهات للكيلو في الأسواق.

وقال المعهد في بيان، إنّ أرجل الدجاج بديل غذائي غني بالبروتين وموفّر في الميزانية، وأضاف أنّها من المصادر غير المكلفة وغنية بالبروتين وتحتوي على سعرات حرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حراري، في حين أن الفخذ وحده بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعراً حرارياً.

وأشار إلى أنّ أرجل الدجاج غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.

نقيب الفلاحين يهاجم الفكرة

لكن في الوقت نفسه، انتقد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، الدعوة لتناول أرجل الدواجن، كأحد الحلول بعد ارتفاع سعر كيلو الدواجن ليصل إلى ٤٧ جنيهاً.

وقال أبو صدام، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم“، إنّ مصر تنتج يومياً 2.2 مليون طائر، منها 1.8 مليون دجاجة.

وأضاف أنّ سعر كيلو الدواجن يسجّل اليوم ٤٧ جنيهاً في الوقت الذي يصل فيه ثمن كيلو العدس لـ٥٠ جنيهاً، وكيلو السمك البلطي ٥٠ جنيهاً، وهو ما يعنى أن سعر كيلو الدواجن أرخص، مضيفاً أنّ الأزمة العالمية هي التي أثّرت على الأسعار.

على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر كثيرون عن سخريتهم وغضبهم من الدعوة الحكومية لتناول أرجل الدجاج.

فقال الكاتب إبراهيم عبدالمجيد: “لما تنزل السوق وتلاقي رجول فراخ مجمدة بتتباع. عادي بيحصل احيانا لكن لما تلاقي صحف ومراكز غذائية في ساعة واحدة بتتكلم عن فوائد رجول الفراخ وطرق طهيها تعرف ان دي تعليمات”.

لما تنزل السوق وتلاقي رجول فراخ مجمدة بتتباع. عادي بيحصل احيانا لكن لما تلاقي صحف ومراكز غذائية في ساعة واحدة بتتكلم عن فوائد رجول الفراخ وطرق طهيها تعرف ان دي تعليمات . — Ibrahim Abdel Meguid (@ibme_guid) December 24, 2022

وكتب الناشط السياسي وائل قنديل: “أنا خايف المفتي يطلع بعد يومين يقول رجول الفراخ فتنة والنظر لها حرام شرعًا”.