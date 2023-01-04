الأربعاء, يناير 4, 2023
الرئيسيةالهدهدأول ظهور للفنان القطري غازي حسين بعد تعرضه لأزمة قلبية (فيديو)
الهدهد

أول ظهور للفنان القطري غازي حسين بعد تعرضه لأزمة قلبية (فيديو)

غازي حسين أجرى عملية تسليك لشريان مسدود في القلب ويقضي الآن فترة النقاهة بالمستشفى

كتب خالد الأحمد
غازي حسين watanserb.com
غازي حسين
- Advertisement -

وطن- تعرَّض الفنان القطري الشهير غازي حسين إلى جلطة قلبية تسببت في نقله إلى المستشفى، وإجرائه عملية جراحية، وطمأن “حسين” جمهوره ومحبيه مؤكداً تحسن حالته الصحية في أول إطلالة له بعد العملية.

‏وكان الفنان غازي حسين‬ قد أصيب بوعكة صحية دخل على آثرها مستشفى القلب، وأجرى عملية لفتح الشريان المسدودة بينما يقضي الآن فترة النقاهة.

أجرى عملية قسطرة لفتح الشريان الذي كان مغلقاً بالكامل

وظهر الفنان القطري البارز في فيديو متداول وهو على سريره في أحد المستشفيات، حيث تقدم بالشكر أولا لكل من سأل عنه.

وأضاف أن أزمته الصحية مرت بخير، مضيفا أن الاهتمام بوضعه دليل محبة جمهوره العزيز في قطر وخارجها.

كما دعا غازي حسين “أن يمنحه الله الصحة والعافية ليواصل العطاء لإسعاد جمهوره واستمرار المحبة بينه وبين هذا الجمهور.”

- Advertisement -

وكشف “حسين” أنه أجرى عملية قسطرة لفتح الشريان الذي كان مغلقاً بالكامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك شرايين أخرى مسدودة وسيقوم بمراجعة الأطباء فيما بعد للقيام بفتح الشرايين الأخرى أولاً بأول، ووضعه مستقر بشكل عام.

غازي حسين محاط بمحبيه

وقال الناقد الدكتور حسن رشيد في مُكالمة هاتفية لصحيفة “الراية” إن الفنان القطري مُحاط بمحبيه من العائلة، وبعدد كبير من الأصدقاء الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، وقام بتقديم شكره نيابة عن حسين إلى كل من سأل عنه.

وقال: “إن حب الناس يظهر دائمًا في مثل هذه الأوقات. كما ترجو أسرة الراية الشفاء العاجل للفنان الكبير، من أجل جمهوره ومُحبيه الذين ينتظرون رؤيته أمام الكاميرات وعلى خشبة المسرح في كامل عافيته، مواصلًا مشواره الفني وراسمًا السعادة على قلوب الجمهور.”

وكان الفنان الإماراتي “حبيب غلوم” قد كشف عن تعرّض زميله غازي حسين لأزمة قلبية حادّة استوجبت نقله الى المستشفى بشكل طارئ.

وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: “دعواتكم أيها الأحبّة للفنان القطري الكبير غازي حسين إثر تعرضه لنوبة قلبية.”

وتابع:”أسأل المولى عزّ وجلّ أن يحفظه ويبارك في عمره… سلامتك يا بو ناظم أجر وعافية ما تشوف شر إن شاء الله”.

من هو الفنان غازي حسين؟

وغازي حسين ممثل قطري ولد عام 1950، تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة بيروت العربية.

بدأ غازي مشواره الفني في إذاعة قطر عام 1968، حيث قدم العديد من برامج المنوعات.

ثم شارك “حسين” في التلفزيون القطري من خلال برامج الأطفال والتي كان على رأسها برنامج (افتح يا سمسم).

وخلال حقبة السبعينيات شارك غازي حسين بالتمثيل في العديد من المسرحيات، كان أولها مسرحية “باقي الوصية” مع فرقة قطر المسرحية.

لكن شهرته الحقيقية جاءت مع عمله في المسلسلات التلفزيونية، والتي كان أولها مسلسل (عفواً سيدي)، وبعدها شارك في العديد من المسلسلات منها: (آخر العنقود، حكم البشر، يوم آخر، هدوء وعواصف).

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

بسمة بوسيل بالحجاب وتامر حسني يحتضنها أمام الكعبة (شاهد)

الهدهد

شخصيات سياسية وعسكرية عديدة من قطر وسلطنة عُمان تطير إلى المغرب.. من هي ولماذا؟!

الهدهد

ما قصة “متحف ميسي” في قطر؟ (صور)

حياتنا

إيفانا نول.. هل تستجيب ملكة جمال كرواتيا لهذا الطلب الجريء جداً من معجبيها؟ (شاهد)

الهدهد

والد غانم المفتاح في صورة مؤثرة مع نجله الشاب القطري الملهم (شاهد)

الهدهد

تصعيد غير مسبوق.. البحرين تسحب جنسيات القبائل ذات الأصول القطرية!

اقتصاد

التاكسي المائي الذي دشنته قطر في المونديال.. ما مصيره؟

الهدهد

مفاجأة.. ماذا سيحدث لملاعب قطر التي كلفت المليارات؟

تقارير

موقع استخباري يكشف عن فتح الإمارات جبهة جديدة في حرب المعلومات المضللة ضد قطر

الهدهد

جمهور بلدين خليجيين ضمن الأكثر إنفاقا.. كم صرف مشجعو مونديال قطر؟

الهدهد

سعيد جداد يغمز ويلمز حول انفاق قطر على كأس العالم بزعم الدفاع عن فقراء المسلمين

الهدهد

إقبال منقطع النظير بين الأجانب على شراء البشت العربي بعد لقطة ميسي في قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نهر النيل يبتلع طفلا سودانيا أراد الشرب منه وشقيقه يلقى نفس مصيره

مرتضى منصور يخرج عن النص ويحدث ضجة.. هل يعتقله السيسي؟ (شاهد)

مصر.. البلوجر إسراء مُحب ضبطت متلبسة داخل شقة مع صديقها وتفاصيل صادمة

حراسة مشددة بأجر فلكي.. توأم برتغالي لحراسة كريستيانو رونالدو (شاهد)

ظهور مخل.. شاهد ما يفعله عم حاكم رأس الخيمة مع وزير إسرائيلي سابق

إحسان عبد القدوس و”الجنس”.. ما لا تعرفه عن ابن “روز اليوسف”

جورجينا تتخلّى عن العباءة وتعود للإثارة في السعودية “مكشوفة الفخذين” (صور)

ما مصير لاعب النصر صاحب القميص رقم 7 بعد ظهور رونالدو به؟

“نعش بيليه” يضع إنفانتينو في حرج كبير وهكذا رد بعد الضجة (شاهد)

بشار الأسد يقوم بحركات غريبة أثناء استقباله لعبدالله بن زايد (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC