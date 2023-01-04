أول ظهور للفنان القطري غازي حسين بعد تعرضه لأزمة قلبية (فيديو)

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وطن- تعرَّض الفنان القطري الشهير غازي حسين إلى جلطة قلبية تسببت في نقله إلى المستشفى، وإجرائه عملية جراحية، وطمأن “حسين” جمهوره ومحبيه مؤكداً تحسن حالته الصحية في أول إطلالة له بعد العملية.

‏وكان الفنان غازي حسين‬ قد أصيب بوعكة صحية دخل على آثرها مستشفى القلب، وأجرى عملية لفتح الشريان المسدودة بينما يقضي الآن فترة النقاهة.

أجرى عملية قسطرة لفتح الشريان الذي كان مغلقاً بالكامل

وظهر الفنان القطري البارز في فيديو متداول وهو على سريره في أحد المستشفيات، حيث تقدم بالشكر أولا لكل من سأل عنه.

وأضاف أن أزمته الصحية مرت بخير، مضيفا أن الاهتمام بوضعه دليل محبة جمهوره العزيز في قطر وخارجها.

كما دعا غازي حسين “أن يمنحه الله الصحة والعافية ليواصل العطاء لإسعاد جمهوره واستمرار المحبة بينه وبين هذا الجمهور.”

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وكشف “حسين” أنه أجرى عملية قسطرة لفتح الشريان الذي كان مغلقاً بالكامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك شرايين أخرى مسدودة وسيقوم بمراجعة الأطباء فيما بعد للقيام بفتح الشرايين الأخرى أولاً بأول، ووضعه مستقر بشكل عام.

غازي حسين محاط بمحبيه

وقال الناقد الدكتور حسن رشيد في مُكالمة هاتفية لصحيفة “الراية” إن الفنان القطري مُحاط بمحبيه من العائلة، وبعدد كبير من الأصدقاء الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، وقام بتقديم شكره نيابة عن حسين إلى كل من سأل عنه.

وقال: “إن حب الناس يظهر دائمًا في مثل هذه الأوقات. كما ترجو أسرة الراية الشفاء العاجل للفنان الكبير، من أجل جمهوره ومُحبيه الذين ينتظرون رؤيته أمام الكاميرات وعلى خشبة المسرح في كامل عافيته، مواصلًا مشواره الفني وراسمًا السعادة على قلوب الجمهور.”

وكان الفنان الإماراتي “حبيب غلوم” قد كشف عن تعرّض زميله غازي حسين لأزمة قلبية حادّة استوجبت نقله الى المستشفى بشكل طارئ.

وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: “دعواتكم أيها الأحبّة للفنان القطري الكبير غازي حسين إثر تعرضه لنوبة قلبية.”

وتابع:”أسأل المولى عزّ وجلّ أن يحفظه ويبارك في عمره… سلامتك يا بو ناظم أجر وعافية ما تشوف شر إن شاء الله”.

دعواتكم أيها الأحبة للفنان القطري الكبير #غازي_حسين إثر تعرضه لنوبة قلبية أسأل المولى عز وجل أن يحفظه ويبارك في عمره.. سلامتك يا بوناظم أجر وعافية ما تشوف شر إن شاء الله 🙏 pic.twitter.com/PwilrHFUCu — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) January 4, 2023

من هو الفنان غازي حسين؟

وغازي حسين ممثل قطري ولد عام 1950، تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة بيروت العربية.

بدأ غازي مشواره الفني في إذاعة قطر عام 1968، حيث قدم العديد من برامج المنوعات.

ثم شارك “حسين” في التلفزيون القطري من خلال برامج الأطفال والتي كان على رأسها برنامج (افتح يا سمسم).

وخلال حقبة السبعينيات شارك غازي حسين بالتمثيل في العديد من المسرحيات، كان أولها مسرحية “باقي الوصية” مع فرقة قطر المسرحية.

لكن شهرته الحقيقية جاءت مع عمله في المسلسلات التلفزيونية، والتي كان أولها مسلسل (عفواً سيدي)، وبعدها شارك في العديد من المسلسلات منها: (آخر العنقود، حكم البشر، يوم آخر، هدوء وعواصف).