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هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

زارت الفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان

كتب خالد الأحمد
شيرين عبد الوهاب watanserb.com
شيرين عبد الوهاب
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وطن- نفى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، محمد عبد الله، الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان وخضوعها للتحقيق؛ بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر أثناء تواجدها هناك، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

مداهمة أمنية لفندق “كمبنسكي” في بيروت

وكان مدير منظمة “لايف” الحقوقية في لبنان المحامي “نبيل الحلبي” قد نشر على صفحته في “فيسبوك”، أن بعض نزلاء فندق كمبنسكي في بيروت فوجئوا بمداهمة أمنية للفندق. وظنوا أنّها ربما تكون ملاحقة لأحد الفارين من التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت.

قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه إستدعاءٌ للفنانة شيرين عبد الوهاب لسؤالها عن سبب زيارتها للنجم فضل شاكر في مخيم عين الحلوة.

الأمر الذي نفاه المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر محمد عبد الله، في تصريحات لوسائل إعلام مشيراً إلى أن “الأنباء المتداولة حول القبض على الفنانة شيرين عبد الوهاب ليست صحيحة.

لأنه بحسبه، إن كان تم القبض عليها وخضوعها للتحقيق، كان سيتم إبلاغ النقابة هنا بأمر القبض، وبنتائج التحقيق، وبما أن هذا لم يحدث، فخبر القبض عليها غير صحيح”.

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وأضاف: “على مسؤوليتي الشخصية أؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة، كما أنفي ما تم تداوله حول إحالتها للتحقيق في النقابة، فهذا لم يحدث، ولم يصدر قرار من النقابة بذلك”.

ما حقيقة القبض على شيرين عبدالوهاب؟

وكانت الصحفية اللبنانية “هنادي عيسى” قد أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك القبض على الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة: “استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق.”

وأوضحت أن ذلك جاء “بناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة.”

مضيفة: “جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم”.

وكانت صفحة “ملتقى محبي فضل شاكر” أعلنت أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وفي إطار رحلتها إلى لبنان حرصت أن تكون أبرز محطاتها الفنية على شكل زيارة للفنان فضل شاكر مع زوجها حسام حبيب بعد انقطاع عن اللقاء دام أكثر من 12 سنة.

وبحسب المصدر ذاته “كان اللقاء مفعمًا بالودّ واستذكار الأعمال الفنية المشتركة وأبرزها “الديو” الأول الذي جمع فضل وشيرين بعنوان” كل عام وأنت حبيبي” .

وحرص الفنانان على الاتصال الدائم وحافظا على علاقة الزمالة الفنية طوال فترة انقطاع اللقاءات والظروف التي مرا بها، ودار الحديث بينهما على ضرورة إنتاج عمل مشترك بينهما “ديو”، وهي فكرة كان فضل وشيرين متفقين عليها منذ سنوات ولم تتم بعد.

“كان مكسوف يتصور”

ونشر الفنان فضل شاكر صورة له مع الفنانة شيرين ومقطع فيديو ظهرت فيه النجمة المصرية العائدة إلى الأضواء الفنية وهي تجلس بين زوجها حسام حبيب والفنان فضل شاكر ويستمعان إلى الديتو الشهير بينهما ” كل عام وأنت حبيبي”.

وظهرت شيرين تؤدي حركات تعبير عن انفعالها بكلمات ولحن الأغنية وتمازحه قائلة “كان مكسوف يتصور”، قبل أن تتوجه إليه قائلة كل سنة وانت طيب يا فضل.

وفي مشهد تال بديا وهما يرددان كلمات أغنيتهما المشتركة “حبك عندي يا حياتي أغلى من النسيان”.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإنّ الزيارة حصلت، مساء الخميس، وشارك فيها المنتج يوسف حرب، والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء من بينهم الصحافي حسين خريس.

وكان غازي بن نصر مدير أعمال النجم فضل شاكر، كشف سر اللقاء الأخير بالنجمة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدها في لبنان، وقال في تصريح خاص لموقعـ “فيتو” المصري إن شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر يستعدان لعمل ديو غنائي جديد يجمع بينهما قريبا.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وفضل شاكر
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وفضل شاكر

 

ونشر النجم اللبناني فضل شاكر مقطع فيديو بصحبة شيرين عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق فضل شاكر على الفيديو: أشتقت لهذه الجمعة الحلوة بعد سنين طويلة كنت مشتاق لكم.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت أول من طالب بمساعدة فضل شاكر، والوقوف بجانبه، لإنقاذه من تهم التطرف، وظهر ذلك واضحا في عدة مناسبات، أبرزها حفلها في مهرجان هلا فبراير الكويت عام ٢٠١٦.

حيث أوقفت شيرين غنائها لتتحدث إلى الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، فقالت: “لو تسمحوا لي أن أقول بغض النظر عن آرائنا السياسية، وكل إنسان فينا أنا أحب أحترم الرأي والرأي الأخر، في فنان كبير بعت لكم سلام كبير هو الفنان فضل شاكر، وأتمنى من كل قلبي إن إحنا كلنا ندعمه لكي يرجع يغني ويضئ المسرح عندكم.. واسمحوا لي أغني له أغنية لأنه هو وحشني جدا جدا”، وغنت شيرين أغنية “نسيت أنساك” للمطرب فضل شاكر.

المصدرفيسبوك، تويتر، موقع "فيتو" المصري، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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