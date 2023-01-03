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“هفوة” وخطأ محرج لرونالدو في أول مؤتمر له مع النصر (فيديو)

كريستيانو رونالدو ظهر في صفوف نادي النصر السعودي رسميا وأقيم حفل استقبال جماهيري ضخم له

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- ارتكب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو “زلة محرجة” في أول مؤتمر صحفي له مع نادي النصر السعودي، وذلك بعد أن ذكر أن المملكة العربية السعودية تقع بجنوب إفريقيا الأمر الذي أثار حفيظة السعوديين وطالب البعض ساخرين بإعطائه خريطة غوغل.

“لن تكون نهاية مسيرتي القدوم إلى جنوب إفريقيا”

وقدمت إدارة النادي النصراوي مهاجم مانشستر يونايتد السابق أمام وسائل الإعلام والجماهير في ملعب “مرسول بارك“، في إطار حفل “ضخم” حضره الآلاف من الجماهير السعودية في العاصمة “الرياض.

وفي الثانية 45 من مقطع فيديو انتشر للدون أثناء المؤتمر الصحفي قال: “الكرة الآن مختلفة، لن تكون نهاية مسيرتي القدوم إلى جنوب أفريقيا هذا هو سبب رغبتي في التغيير ، ولكي أكون صادقًا ، فأنا لست قلقًا بشأن ما يقوله الناس”.

ولكنه عاد فيما بعد ليصحح هفوته ويذكر موقع المملكة العربية السعودية بشكل صحيح في آسيا.

وبدا الموقف طريفا، ومحرجا في آن واحد، علما بأن أحدا لم يتدخل لتصحيح الخطأ، بينما تناولت الصحافة الأجنبية هذه اللقطة بعناوين تهكمي تطلب إعطاء رونالدو “خريطة” توضح له أين هو.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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وذكر “الدون” خلال المؤتمر أنه لاعب “فريد” لانتقاله الى السعودية، مشيرا إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح فريقه الجديد.

وقال: “أريد أن أفوز وألعب وأستمتع، وأريد من المسؤولين في النادي أن يستمتعوا بالفوز وأرسم البسمة على وجوههم”.

وأضاف: “عائلتي سعيدة بالتواجد هنا، عندما اتخذت قراري أسرتي دعمتني وخاصة أطفالي، لقد تلقيت الدعم منهم، وقد تم استقبالنا بشكل رائع من الشعب السعودي”.

وواصل حديثه: “بالنسبة لي هذه فرصة رائعة لتغيير عقلية الأجيال الجديدة، لقد كان أمامي فرصة اللعب في أندية بأوروبا، ولكني قررت خوض التحدي والمساعدة بخبرتي ومسيرتي من أجل تطوير العقليات، والمساهمة أيضًا في تحسين كرة القدم بالسعودية، لهذه الأسباب اتخذت قراري وخضت هذه التجربة.”

صاروخ ماديرا

وبطبيعة الحال لم تمر هذه الهفوة مرور الكرام على الصحافة العالمية، بل انتشرت هفوة “صاروخ ماديرا” كما يلقبه الكثيرون في أكبر صحف العالم، وتحدث الجميع عن عدم معرفة اللاعب البرتغالي بالقارة التي سوف يلعب بها.

وكان الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل للأراضي السعودية خلال الساعات الماضية، للانضمام لنادي النصر، الذي وقّع معه لمدة موسمين ونصف.

وجاء انضمام رونالدو للنصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

استقبال الأبطال

وحظي رونالدو صاحب الـ”37 عاما” باستقبال الأبطال لدى وصوله لأراضي العاصمة السعودية “الرياض“، إذ ملأت صوره الشوارع من كل جانب.

ورحّبت السعودية بوصول كريستيانو رونالدو عبر وضع لافتات في الشوارع تحمل صور للهداف التاريخي لكرة القدم وبجانبها عبارة “هلا رونالدو” باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان قرار رونالدو بالذهاب إلى دوري غير معروف نسبيًا بعد مغادرة مانشستر يونايتد، قد قوبل بانتقادات لاذعة من قبل بعض الأشخاص معتبرين أن قراره هذا جاء مدفوعًا بالمال بينما ينهي مسيرته المهنية، لكنه نفى ذلك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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