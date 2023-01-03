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نهاية مأساوية للاعب كرة شهير أصبح مشردا بلا مأوى (شاهد)

اللاعب بول جيمس يعيش ظروفاً مأساوية في لندن

كتب خالد السعدي
اللاعب بول جيمس watanserb.com
النجم السابق لمنتخب كندا بول جيمس
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وطن– جابت صورة مؤثرة جداً، للنجم السابق لمنتخب كندا بول جيمس، الذي يعيش ظروفاً مأساوية في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأظهرت الصورة بول جيمس، وهو يفترش الأرض في إحدى المناطق بالعاصمة البريطانية، ما خلّف تعاطفاً كبيراً مع اللاعب السابق الذي كان أحد الذين مثّلوا منتخب كندا في كأس العالم 1986، لاعباً لخط الوسط.

وكان جيمس أيضاً أحد الذين فازوا بكأس الكونكاكاف لكندا عام 1985، مرتدياً القميص رقم (15).

لعب بول جيمس كلاعب خط وسط في منتخب كندا في كأس العالم 1986

صحيفة ديلي ميل نشرت تقريراً مفصّلاً عن جيمس باول، أشارت فيه إلى مشاركة اللاعب السابق في بطولة كأس العالم في عام 1984، والخسارة بركلات الترجيح أمام البرازيل في ربع نهائي الأولمبياد.

مسيرة مشرّفة

وخاض اللاعب 47 مباراة مع منتخب بلاده، وبوصفه مدرباً ساعد الكنديات تحت 20 سنة على لقب الكونكاكاف، وقاد نظراءهن الذكور إلى كأس العالم.

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وأضافت: “يتدلى وجهه على جدار الشهرة في مدرسة ويتشرش الثانوية، مدرسة كارديف الحكومية المشهورة بإخراج الرياضيين الدوليين، إلى جانب لاعبين مثل الفائز بسباق فرنسا للدراجات، جيريانت توماس، كابتن منتخب الأسود السابق سام واربورتون وكابتن ويلز غاريث بيل”.

خاض بول جيمس 47 مباراة مع منتخب بلاده

وبينما قاد بيل ويلز في أول نهائيات لكأس العالم منذ عام 1958، وبدأت كندا لأول مرة منذ عام 1986، كان جيمس في شوارع لندن.

وتابعت: “لقد كان عاطلاً عن العمل منذ 13 عامًا وبدون منزل دائم منذ ستة أعوام.. عاد إلى المملكة المتحدة من كندا قبل الوباء مباشرة، غاضبًا من علاجه عبر البركة”.

يعتقد جيمس، بغضب لا يتزعزع، أنه واجه التمييز في كندا، بسبب استخدامه الكوكايين.

بول جيمس يعيش حياة المشرد في شوارع لندن

جيمس أقام في غرفة يسكنها فأران

وحتى قبل بضعة أشهر، عندما وجد مأوى نُزل بالقرب من هولبورن، في غرفة يشغلها مؤخرًا فأران، وكان ينام على قصاصات من الورق المقوّى في تشارينج كروس أو كاتدرائية وستمنستر، وقبل ذلك، كان في شوارع تورنتو المريرة.

خارج إمبانكمينت، أحد الأماكن حول العاصمة لندن، حيث يجلس جيمس غالبًا وينتظر لطف الآخرين، في إشارة إلى تسوّله.

اللاعب بول جيمس يعيش في شوارع لندن ويتسول فيها

وقال جيمس: “إذا كنت تريد أن تعرف كيف يبدو شكل الازدراء والاشمئزاز المطلقين، فافعل ذلك.. لكن إذا كنت تريد أن ترى لحظات رائعة من اللطف والإنسانية، فافعل ذلك أيضًا”.

وسئل اللاعب السابق ما الذي يجمع الأموال لأجله؟، فقال: “أن تكون مستقلاً.. لاستعادة ما يشبه الحياة الطبيعية. لأتمكن من ارتداء ملابسي وحذائي وليس الملابس المستعملة. لعدم الاضطرار إلى جمع التبرعات لشراء العناصر الخاصة بي”.

ويضيف: “أفعل ذلك لاستعادة الاستقلال من السجن المجازي الذي استمر 13 سنة ضائعة، ليس من قبل المملكة المتحدة التي أشعر أنني مدين لها، ولكن كندا كأمة، لإيجاد وإعادة إحياء الشغف والحماس والإيجابية التي كانت لدي ذات مرة. وفوق كل شيء، لإيجاد وسيلة للتواصل مع الناس”.

بول جيمس.. من لاعب كرة شهير في منتخب كندا إلى متسول في شوارع لندن

وتساءلت الصحيفة البريطانية عن السبب الذي جعل لاعب كرة القدم السابق المولود في كارديف، والمشارك في كأس العالم والألعاب الأولمبية، والذي يملك مسيرة ناجحة بوصفه مدرباً، ومحللاً وكاتب عمود، والحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ويلفريد لورييه، وماجستير في إدارة أعمال كرة القدم من جامعة ليفربول، ينتهي به الأمر في شوارع لندن.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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