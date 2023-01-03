كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

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وطن- نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثاً إلى نادي النصر السعودي، صورة عبر خاصية الستوري بإنستغرام، أظهرته أثناء إجرائه الفحص الطبي.

كريستيانو رونالدو داخل غرفة الفحص الطبي بنادي النصر

وبدا اللاعب العالمي في الصورة المتداولة بكامل لياقته البدنية داخل غرفة الفحص الطبي، وقد وضعت أجهزة طبية على جسده من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

رونالدو نشر صور له اثناء الفحص الطبى لنادى النصر السعودى pic.twitter.com/lGxOwgXy3u — جراح كوره (@jrah_kwrh) January 3, 2023

ووفق الصورة التي لاقت ملايين المشاهدات بدا كريستيانو وهو يقف مبتسماً ويشير بإصبعه بعلامة جيد.

وكانت صفحة “داريو النصر” قد نشرت تغريدة، الاثنين، تقول فيها :”سيجري الاسطورة كريستيانو رونالدو فحص طبي عند الساعة 11 صباحاً يوم الغد”.

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سيجري الاسطورة كريستيانو رونالدو فحص طبي عند الساعة 11 صباحاً يوم الغد pic.twitter.com/J6JnoCufyy — داريو النصر (@Nfcdiario) January 2, 2023

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ووثق أحد المعجبين باللاعب البرتغالي في مقطع فديو لحظة خروجه من الفندق الذي يقيم فيه لإجراء الفحص الطبي.

ويظهر الفيديو، رونالدو ، وهو يخرج بصحبة عدد من الأشخاص والمسؤولين بنادي النصر.

ووصل رونالدو، مساء الإثنين، إلى مطار “الملك خالد الدولي” بالرياض لبدء مشواره رسميًا مع نادي النصر، برفقة عائلته، وعبر طائرة خاصة.

وأجرى ظهر، الثلاثاء، الفحص الطبي، ويحضر مساء في ملعب “مرسول بارك” لتقديمه إلى الجماهير.

عقد تاريخي مع رونالدو

وكان النادي السعودي أعلن منذ أيام عن تعاقده رسميا لمدة موسمين مع رونالدو، البطل الأسطوري لكرة القدم، والذي فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته مع الصحفي بييرس مورغان.

كريستيانو رونالدو أثناء الفحص الطبي لنادي النصر 💪🏻🔥 pic.twitter.com/3nwi8dhA3H — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) January 3, 2023

وجاء في بيان النصر أن رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر وقع عقداً تاريخياً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في العاصمة الإسبانية مدريد، يمتد العقد حتى عام 2025 ، سيرتدي اللاعب مع ناديه النصر رقم 7.

وتبلغ قيمة التعاقد 175 مليون يورو في الموسم الواحد وسيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

ونقل حساب الدوري الانجليزي على تويتر عن رونالدو قوله:”متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.”

🚨🚨🚨🚨 كريستيانو رونالدو: " متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات." 🔥🔥 pic.twitter.com/vfqbwqCbfa — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 30, 2022

وكان رونالدو قد شارك مجموعة صور من وصوله إلى الرياض، ظهرت في إحداها شريكته جورجينا رودريغيز، معلقًا: ” شكرا الرياض على الترحيب الحار.. نتطلع لرؤيتكم في الملعب الليلة”.

وشارك نادي النصر فيديو لحظة نزول رونالدو من الطائرة، وكيفية استقباله هو وعائلته بباقات الورود باللون الأصفر عبر تويتر، معلقا: “اللحظات الأولى لوصول اللاعـب الأفضل في العالم نجـم النصر كريستيانـو رونـالـدو في الريـاض.”

اللحظات الأولى لوصول اللاعـب الأفضل في #العالم 🌏🤩

نجـم #النصر كريستيانـو رونـالـدو في الريـاض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/NlxLNmh1Ma — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2023

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حشداً كبيراً من الجمهور السعودي أمام ملعب “مرسول بارك” قبل بداية حفل تقديم كريستيانو رونالدو.

وبدت لوحة برتقالية اللون كتب فيها باللغتين العربية والإنكليزية “هلا رونالدو”.