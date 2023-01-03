الثلاثاء, يناير 3, 2023
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كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

وصل النجم العالمي كريستيانو رونالدو للسعودية أمس ليبدأ مشواره مع نادي النصر السعودي الذي وقع له مؤخرا في صفقة تاريخية

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثاً إلى نادي النصر السعودي، صورة عبر خاصية الستوري بإنستغرام، أظهرته أثناء إجرائه الفحص الطبي.

كريستيانو رونالدو داخل غرفة الفحص الطبي بنادي النصر

وبدا اللاعب العالمي في الصورة المتداولة بكامل لياقته البدنية داخل غرفة الفحص الطبي، وقد وضعت أجهزة طبية على جسده من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

كريستيانو رونالدو داخل غرفة الفحص الطبي بنادي النصر
كريستيانو رونالدو داخل غرفة الفحص الطبي بنادي النصر

ووفق الصورة التي لاقت ملايين المشاهدات بدا كريستيانو وهو يقف مبتسماً ويشير بإصبعه بعلامة جيد.

وكانت صفحة “داريو النصر” قد نشرت تغريدة، الاثنين، تقول فيها :”سيجري الاسطورة كريستيانو رونالدو فحص طبي عند الساعة 11 صباحاً يوم الغد”.

اجراء الاسطورة كريستيانو رونالدو فحص طبي
اجراء الاسطورة كريستيانو رونالدو فحص طبي
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ووثق أحد المعجبين باللاعب البرتغالي في مقطع فديو لحظة خروجه من الفندق الذي يقيم فيه لإجراء الفحص الطبي.

ويظهر الفيديو، رونالدو ، وهو يخرج بصحبة عدد من الأشخاص والمسؤولين بنادي النصر.

ووصل رونالدو، مساء الإثنين، إلى مطار “الملك خالد الدولي” بالرياض لبدء مشواره رسميًا مع نادي النصر، برفقة عائلته، وعبر طائرة خاصة.

وأجرى ظهر، الثلاثاء، الفحص الطبي، ويحضر مساء في ملعب “مرسول بارك” لتقديمه إلى الجماهير.

عقد تاريخي مع رونالدو

وكان النادي السعودي أعلن منذ أيام عن تعاقده رسميا لمدة موسمين مع رونالدو، البطل الأسطوري لكرة القدم، والذي فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر، عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته مع الصحفي بييرس مورغان.

وجاء في بيان النصر أن رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر وقع عقداً تاريخياً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في العاصمة الإسبانية مدريد، يمتد العقد حتى عام 2025 ، سيرتدي اللاعب مع ناديه النصر رقم 7.

وتبلغ قيمة التعاقد 175 مليون يورو في الموسم الواحد وسيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر.

ونقل حساب الدوري الانجليزي على تويتر عن رونالدو قوله:”متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.”

وكان رونالدو قد شارك مجموعة صور من وصوله إلى الرياض، ظهرت في إحداها شريكته جورجينا رودريغيز، معلقًا: ” شكرا الرياض على الترحيب الحار.. نتطلع لرؤيتكم في الملعب الليلة”.

وشارك نادي النصر فيديو لحظة نزول رونالدو من الطائرة، وكيفية استقباله هو وعائلته بباقات الورود باللون الأصفر عبر تويتر، معلقا: “اللحظات الأولى لوصول اللاعـب الأفضل في العالم نجـم النصر كريستيانـو رونـالـدو في الريـاض.”

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حشداً كبيراً من الجمهور السعودي أمام ملعب “مرسول بارك” قبل بداية حفل تقديم كريستيانو رونالدو.

وبدت لوحة برتقالية اللون كتب فيها باللغتين العربية والإنكليزية “هلا رونالدو”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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