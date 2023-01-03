فوضى وذعر.. سيول الأردن تفتك بالأردنيين وتفضح فساد الدولة (فيديو)

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وطن- تسببت الأمطار الغزيرة في الأردن منذ أيام، في حدوث سيول جارفة، أدت إلى تعطيل حركة السير في بعض المناطق، وبلغت في مناطق أخرى ذورتها.

وتداول ناشطون أردنيون في منطقة أم الرصاص جنوب عمان، مقاطع فيديو لحافلة عالقة وسط السيول، وسط صراخ المواطنين لإنقاذهم.

سيول جارفة في جنوب الأردن

وأفادت مصادر صحفية الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية إنّ بلاغا ورد عصر اليوم بوجود أشخاص حاصرتهم السيول داخل حافلة جرفتها السيول على الطريق الصحراوي.

وكشفت ذات المصار، أنّ الدفاع المدينة تحرك على الفور على عين المكان وإنقاذ الاشخاص المحاصرين البالغ عددهم 22 شخصاً داخل باص نقل وجميعهم بحالة جيدة.

متداول

السيول تجرف حافلة ركاب عمان الكرك ولم يتسنى للأردنية نت معرفة تفاصيل اضافية pic.twitter.com/HbsUjN0TEo — الأردنية نت (@alurdunyya) January 3, 2023

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كما أفادت ذات المصادر في الدفاع المدني لـ قناة “رؤيا” الفضائية الأردنية بأنه لم يتعرض أي من ركاب الحافلة لأي إصابة.

السيول الجارفة تسحب حافلة في منطقة أم الرصاص

وظهر في مقطع فيديو متداول مياه السيول، مساء الثلاثاء، وهي تجرف حافلة ركاب على الطريق الصحراوي قرب منطقة أم الرصاص.

ووثّق مواطنون في الموقع بمقاطع فيديو لحظة مداهمة السيول للحافلة، ووقوف الركاب فوق الحافلة بانتظار إنقاذهم.

ويشهد الطريق الصحراوي في الأثناء أزمة سير خانقة في ذات الموقع -قرب منطقة أم الرصاص.

تؤكد مديرية الأمن العام على إتباع النصائح والإرشادات التالية : ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه ،وخاصه في جنوب وشرق المملكة.#الأردن pic.twitter.com/cvtndo4PKE — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) January 2, 2023

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً مقطع فيديو تظهر فيه السيول وهي تجرف حافلة ركاب في خان الزبيب.

السيول تحاصر (بيك اب) في خان الزبيبhttps://t.co/rjDOyA82HM pic.twitter.com/xUirAEiUhc — زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) January 3, 2023

السيول في الأردن حديث وسائل الإعلام المحلية

إلى ذلك، قال مراقبون لحالة الطقس في الأردن إنه من الممكن أن نرمي اللوم على تغير المناخ باعتباره حدثاً مناخيا، ولكن هو بالتأكيد ليس حدثا مناخيا شديداً، لكن الحل الحقيقي يكم على الأغلب، في الاستثمار والصحيح في البنية التحتيه.

فيما قال آخرون، أن السيول الجارفة، ستصبح مستقبلا حدثا طبيعيا يجب على السلطات الأردنية التعامل معه بكل حذر وخاصة بكل مهنية.

وفي هذا السياق كتب “مُضر عدنان زهران” مستنكرا: “الاردن بلا دولة… السيول تفتك بالاردنيين منذ اسبوع في غياب تام للدفاع المدني وحتى سيارات الاسعاف…. وعلي بابا هرب بره واغلق التلفون”.

الاردن بلا دولة… السيول تفتك بالاردنيين منذ اسبوع في غياب تام للدفاع المدني وحتى سيارات الاسعاف…. وعلي بابا هرب بره واغلق التلفون…#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #سلمية#اضراب_الكرامة_مستمر#الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/m52DLg5VYh — Mudar Adnan Zahran مضرعدنان زهران (@Mudar_Zahran) January 3, 2023

فيما قال آخر إنه “يجب على السلطات الأردنية تعزيز جهودها في توعية المواطنين مع إقتراب موسم الأمطار، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والمحاذية للجبال”.

وبسبب السيول أُخلي موقع مدينة البتراء الأثرية، في ديسمبر الماضي، وهي المنطقة السياحية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي حفاظاً على سلامة السياح والمواطنين.

حيث أدى تواصل هطول الأمطار الغزيرة في الأردن، لجريان السيول وفيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق الجنوبية.