طفلة محظوظة في حفل استقبال رونالدو .. شاهد ماذا أعطاها الدون؟!

- Advertisement -

وطن- أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب النصر السعودي، طفلة نصراوية متواجدة في مدرجات ملعب “مرسول بارك”، كرة بتوقيع الدون، خلال حفل استقبال رونالدو أمام جماهيره، الثلاثاء.

وشهدت حفل استقبال رونالدو أمام جماهير النصر السعودي، لقطة جميلة من قبل الدون، خلال توزيعه 7 كرات قدم للجماهير بتوقيعه، حيث أهدى واحدة منها إلى طفلة صفيرة متواجدة في مدرجات ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية “الرياض”.

والتقط عدسات الكاميرا، قيام النجم البرتغالي رونالدو، وهو يتوجه إلى مدرجات الملعب، من أجل إعطاء كرة قدم من توقيعه لطفلة متواجدة في المدرجات، حيث نجحت الأخيرة في إمساك الكرة والحصول عليها.

كما وشهد استقبال رونالدو من قبل جماهير نادي النصر السعودي وعشاق الكرة السعودية، داخل ملعب “مرسول بارك”، الحفل المهيب بشتى أنواعه، والذي بدأ بمؤتمر صحفي مع اللاعب، وانتهى بتلقى أول تمرين مع صفوق فريقه الجديد النصر السعودي.

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو على حفل استقباله المهيب في ملعب “مرسول بارك“، الذي شهد حضور عشرات الآلاف من المشجعين والعشاق داخل المدرجات، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ” واو! ياله من استقبال مشجعي النصر السعودي”.

وتابع الدون رونالدو، ” الآن دعونا نبدأ العمل!، أنا عالمي”.

كما وتحدث البرتغالي رونالدو، خلال مؤتمره الصحفي قبيل استقباله من قبل جماهير النصر السعودي، ” أنا سعيد جداً بتلك التجربة، كما وفخور بإنتقالي وإتخاذي هذا القرار والانتقال إلى النصر”.

وأضاف كريستيانو رونالدو، “سوف أخوض التجربة الأولى هنا بعد غدٍ، إذا سمح طاقم نادي النصر بذلك”.

وختم رونالدو حديثه، ” لقد تلقيت العديد من العروض من البرازيل وأستراليا وأمريكا، ولكن أعطيت كلمتي للنصر”.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي رونالدو مع صفوق فريق النصر السعودي، أولى مبارياته. أمام الطائي، الخميس، في منافسات دوري روشن السعودي 2022-2023.

Thank you Riyadh for the warm welcome! Look forward to seeing you at the stadium tonight💛💙 pic.twitter.com/0AsT4wLdYq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2023