الثلاثاء, يناير 3, 2023
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رياضة

طفلة محظوظة في حفل استقبال رونالدو .. شاهد ماذا أعطاها الدون؟!

استقبال أسطوري من قبل جماهير النصر السعودي للدون رونالدو

كتب فارس أبو شيحة
حفل استقبال رونالدو من قبل جماهير النصر السعودي watanserb.com
حفل استقبال رونالدو من قبل جماهير النصر السعودي
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وطن- أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب النصر السعودي، طفلة نصراوية متواجدة في مدرجات ملعب “مرسول بارك”، كرة بتوقيع الدون، خلال حفل استقبال رونالدو أمام جماهيره، الثلاثاء.

وشهدت حفل استقبال رونالدو أمام جماهير النصر السعودي، لقطة جميلة من قبل الدون، خلال توزيعه 7 كرات قدم للجماهير بتوقيعه، حيث أهدى واحدة منها إلى طفلة صفيرة متواجدة في مدرجات ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية “الرياض”.

رونالدو يُهدي طفلة كرة قدم من توقيعه

والتقط عدسات الكاميرا، قيام النجم البرتغالي رونالدو، وهو يتوجه إلى مدرجات الملعب، من أجل إعطاء كرة قدم من توقيعه لطفلة متواجدة في المدرجات، حيث نجحت الأخيرة في إمساك الكرة والحصول عليها.

كما وشهد استقبال رونالدو من قبل جماهير نادي النصر السعودي وعشاق الكرة السعودية، داخل ملعب “مرسول بارك”، الحفل المهيب بشتى أنواعه، والذي بدأ بمؤتمر صحفي مع اللاعب، وانتهى بتلقى أول تمرين مع صفوق فريقه الجديد النصر السعودي.

رونالدو في غرفة ملابس النصر السعودي
رونالدو في غرفة ملابس النصر السعودي

حفل استقبال رونالدو في مرسول بارك

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو على حفل استقباله المهيب في ملعب “مرسول بارك“، الذي شهد حضور عشرات الآلاف من المشجعين والعشاق داخل المدرجات، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ” واو! ياله من استقبال مشجعي النصر السعودي”.

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وتابع الدون رونالدو، ” الآن دعونا نبدأ العمل!، أنا عالمي”.

كما وتحدث البرتغالي رونالدو، خلال مؤتمره الصحفي قبيل استقباله من قبل جماهير النصر السعودي، ” أنا سعيد جداً بتلك التجربة، كما وفخور بإنتقالي وإتخاذي هذا القرار والانتقال إلى النصر”.

وأضاف كريستيانو رونالدو، “سوف أخوض التجربة الأولى هنا بعد غدٍ، إذا سمح طاقم نادي النصر بذلك”.

حفل استقبال رونالدو في مرسول بارك
حفل استقبال رونالدو في مرسول بارك

وختم رونالدو حديثه، ” لقد تلقيت العديد من العروض من البرازيل وأستراليا وأمريكا، ولكن أعطيت كلمتي للنصر”.

أولى مباريات رونالدو مع النصر السعودي

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي رونالدو مع صفوق فريق النصر السعودي، أولى مبارياته. أمام الطائي، الخميس، في منافسات دوري روشن السعودي 2022-2023.

كما ويعتلي فريق النصر السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى يومنا هذا.

يذكر بأن رونالدو قد وقع على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، بصفقة قياسية وتاريخية. بلغت نحو 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

المصدروطن + صفحة كريستيانو رونالدو + نادي النصر السعودي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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