الثلاثاء, يناير 3, 2023
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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

سعر الدولار في السودان وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم

كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء، 3 يناير 2023، وفق نشرة بنكية صادرة عن بنك الخرطوم؛ حيث حافظت الأسعار على استقرارها.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء، 579 جنيهاً للشراء، و583.34 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان في البنوك ارتفاعاً صادماً، بواقع 619.53 جنيهاً للشراء، و624.17 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 699.02 جنيهاً للشراء، و704.26 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.77 جنيهاً للشراء، و153.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 158.19 جنيهاً للشراء، و159.38 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.28 جنيهاً للشراء، و159.47 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1536.21 جنيهاً للشراء، و1547.73 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1504.28 جنيهاً للشراء، و1515.56 جنيهاً للبيع.

أزمة عاصفة للاقتصاد السوداني

يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.

وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.

انقلاب يعصف بالاقتصاد

وتسبب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول بخسارة السودان 1.5 مليار دولار من الإعانات الخارجية، منها 700 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية، و150 مليون من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من وكالة التنمية الدولية و100 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خسارته ما يزيد عن 4 مليارات دولار من الإعانات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية.

لكن في الوقت نفسه، توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان إلى إنهاء العزلة الاقتصادية التي فرضت على البلاد، وعودة المساعدات الدولية التي جمّدت فور تنفيذ الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

المصدرمتابعات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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