الثلاثاء, يناير 3, 2023
الرئيسيةالهدهدسبب وفاة عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن الأسبق ومراحل من حياته
الهدهد

سبب وفاة عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن الأسبق ومراحل من حياته

شغل عبدالسلام المجالي منصب رئيسا للوزراء لفترتين الأولى من عام 1993 حتى 1995، والفترة الثانية من 1997 حتى 1998.

كتب فهمي الورغمي
عبدالسلام المجالي watanserb.com
عبدالسلام المجالي
- Advertisement -

وطن- توفي الطبيب الأردني ورئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عاما، بعد مسيرة مهنية طويلة وتدرج متواصل في المناصب السياسية، كان أعلاها رئاستة الوزراء.

وفاة عبد السلام المجالي تفجع الأردنيين

استلم فقيد الأردن، عبد السلام المجالي، عدة مناصب في المملكة، منها رئيسا للوزراء لفترتين الأولى من عام 1993 حتى 1995، والفترة الثانية من 1997 حتى 1998.

ونعت رئاسة الوزراء في الأردن بقيادة “بشر الخصاونة” الراحل عبد السلام المجالي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وبينما لم يُوضح بيان إعلان وفاة عبد السلام المجالي سبب الوفاة، إلا أن بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت منذ ساعات أنباء مفادها أن وفاته تعود لأسباب صحية بدرجة أولى.

يُذكر أن المجالي، تُوفي عن عمر يناهز الـ 98 سنة، وقد رجَّح ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يعاني مؤخرا تدهورا في صحته، له علاقة بتقدمه في السن.

- Advertisement -

وفاة عبد السلام المجالي تفجع الأردنيين
وفاة عبد السلام المجالي تفجع الأردنيين

مسيرة عبد السلام المجالي في دواليب الدولة الأردنية

إلى ذلك وعلى غرار رئاسته للوزارء لفترتين، شغل الراحل عبد السلام المجالي منصب وزير الصحَّة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزيراً للتربية والتَّعليم.

كما عمل المجالي مستشاراً للملك الراحل الحسين بن طلال، وعضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة ورئيساً للجامعة الأردنية، ومديراً عاماً للمؤسسة الطبية العلاجيَّة.

كما تولى الفقيد المجالي رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.

وعلى غرار المناصب في الدولة الأردنية، تحصل المجالي على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى والثانية.

وتقلد وسام النهضة ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى والثانية والعديد من الأوسمة العالمية.

جدير بالملاحظة بداية أنه عبدالسلام المجالي حاصل على درجة البكالوريوس في الطب من الجامعة السورية عام 1949، ودبلوم أنف وأذن وحنجرة من الكلية الملكية للجراحين والكلية الملكية للأطباء البريطانيين عام 1953.

وهو أيضاً حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة أنقرة بتركيا، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأردنية عام 2014.

شغل المجالي عدة مناصب منها، طبيب عام في الجيش العربي الأردني، وطبيب اختصاصي أنف أذن حنجرة في المستشفى الرئيسي للجيش العربي الأردني.

وعمل قائداً للمستشفى الرئيسي العسكري، و مديراً للخدمات الطبية الملكية.

وكانت شخصيات أردنية رسمية وغير رسمية نعت رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، في منشورات وتدوينات ضجت بها مواقع التواصل منذ الإعلان عن وفاته.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فوضى وذعر.. سيول الأردن تفتك بالأردنيين وتفضح فساد الدولة (فيديو)

الهدهد

هيا بنت حمزة وإخوانها ووالدتها وأقاربها يحتفلون بالعام الجديد.. أين الأمير حمزة؟!(شاهد)

الهدهد

خطة “ابن سلمان” للتطبيع: سحب الوصاية الأردنية عن الحرم القدسي ومملكة فلسطينية هاشمية

الهدهد

الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها

الهدهد

وفاة طالبة فلسطينية سقطت من الطابق الرابع من مساكن للطلاب بالأردن

الهدهد

من الأردن.. تصرف لافت لرغد صدام حسين في ذكرى إعدام والدها (فيديو)

الهدهد

“خنساء اللويبدة” بات أشهر محل بالأردن بوقت قياسي وهذه قصته (شاهد)

الهدهد

الأردن.. سيول جارفة تجتاح البترا وإجلاء جماعي للسياح (فيديو)

الهدهد

الملكة نور بدون مكياج في أحدث ظهور مع الأمير محمد بن حمزة (شاهد)

الهدهد

سبب إقدام أردنية على قتل والدها وشقيقيها وذبح والدتها بساطور بعد نفاد الرصاص

حياتنا

جريمة تهز الأردن.. مراهقة تقتل 3 وتصيب 2 من أسرتها بسبب خلافات عائلية!

الهدهد

مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني والمشتبه به بقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“هفوة” وخطأ محرج لرونالدو في أول مؤتمر له مع النصر (فيديو)

“الأخبار” تفضح قنوات لبنان وحفل “تريو نايت”.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

جندي إسرائيلي يخنق طفلا فلسطينيا حتى الموت.. حقيقة فيديو غزا المواقع

هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

كريستيانو رونالدو يتكلم العربية لأول مرة وهذا ما قاله (فيديو)

تزيد من هرمون السعادة.. وجبة الإفطار المالحة في الصباح فكرة جيّدة

فوضى وذعر.. سيول الأردن تفتك بالأردنيين وتفضح فساد الدولة (فيديو)

جورجينا رودريغيز من التعري إلى العباءة السوداء.. إطلالة مثيرة (فيديو)

دراسات جديدة تحدد سبب رائحة الفم الكريهة وما نوع الطعام الذي يخلّصك منها؟

السيول تبتلع سعوديا في المدينة المنورة.. فيديو صادم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC