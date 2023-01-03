سبب وفاة عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن الأسبق ومراحل من حياته

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وطن- توفي الطبيب الأردني ورئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عاما، بعد مسيرة مهنية طويلة وتدرج متواصل في المناصب السياسية، كان أعلاها رئاستة الوزراء.

وفاة عبد السلام المجالي تفجع الأردنيين

استلم فقيد الأردن، عبد السلام المجالي، عدة مناصب في المملكة، منها رئيسا للوزراء لفترتين الأولى من عام 1993 حتى 1995، والفترة الثانية من 1997 حتى 1998.

ونعت رئاسة الوزراء في الأردن بقيادة “بشر الخصاونة” الراحل عبد السلام المجالي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وبينما لم يُوضح بيان إعلان وفاة عبد السلام المجالي سبب الوفاة، إلا أن بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت منذ ساعات أنباء مفادها أن وفاته تعود لأسباب صحية بدرجة أولى.

يُذكر أن المجالي، تُوفي عن عمر يناهز الـ 98 سنة، وقد رجَّح ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يعاني مؤخرا تدهورا في صحته، له علاقة بتقدمه في السن.

كل من عليها فان

انا لله وانا اليه راجعون#عبدالسلام_المجالي pic.twitter.com/NqTcyw0f1r — Bayan- بيان 🇯🇴 (@Bayan_Nawafleh) January 3, 2023

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مسيرة عبد السلام المجالي في دواليب الدولة الأردنية

إلى ذلك وعلى غرار رئاسته للوزارء لفترتين، شغل الراحل عبد السلام المجالي منصب وزير الصحَّة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزيراً للتربية والتَّعليم.

كما عمل المجالي مستشاراً للملك الراحل الحسين بن طلال، وعضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة ورئيساً للجامعة الأردنية، ومديراً عاماً للمؤسسة الطبية العلاجيَّة.

مراحل حياته.. رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالسلام المجالي في ذمة الله..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/CAEwWPwpxH — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) January 3, 2023

كما تولى الفقيد المجالي رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.

وعلى غرار المناصب في الدولة الأردنية، تحصل المجالي على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى والثانية.

وتقلد وسام النهضة ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى والثانية والعديد من الأوسمة العالمية.

جدير بالملاحظة بداية أنه عبدالسلام المجالي حاصل على درجة البكالوريوس في الطب من الجامعة السورية عام 1949، ودبلوم أنف وأذن وحنجرة من الكلية الملكية للجراحين والكلية الملكية للأطباء البريطانيين عام 1953.

وهو أيضاً حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة أنقرة بتركيا، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأردنية عام 2014.

شغل المجالي عدة مناصب منها، طبيب عام في الجيش العربي الأردني، وطبيب اختصاصي أنف أذن حنجرة في المستشفى الرئيسي للجيش العربي الأردني.

وعمل قائداً للمستشفى الرئيسي العسكري، و مديراً للخدمات الطبية الملكية.

وكانت شخصيات أردنية رسمية وغير رسمية نعت رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، في منشورات وتدوينات ضجت بها مواقع التواصل منذ الإعلان عن وفاته.