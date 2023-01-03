خبراء من عام 1923 يتنبؤون: هذا ما يخبئه عام 2023!

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وطن– عندما قدّم العلماء وعلماء الاجتماع في عام 1923 تنبؤاتٍ لما قد تبدو عليه الحياة بعد مائة عام، تنبّأ بعضهم أنّ ساعات العمل ستصبح أربع ساعات في اليوم، فيما توقّع آخرون تقدّماً على مستوى مجال الصحة، وأن يصل متوسط عمر الإنسان إلى 150 عامََا.

توقعات عام 2023

وهذه التوقعات حول النمو السكاني ومتوسط العمر المتوقع والتقدم في الرعاية الصحية كشفها بول فيري، الباحث والمدرس في جامعة كالجاري، لموقع “npr.org“، الذي جمع قصاصات صحفية لتوقعات خبراء متعددين لعام 2023، في سلسلة تغريدات على تويتر.

ونقل الموقع عن فيري قوله: “أعتقد أنه قد يكون من الممتع النظر إلى ما كان يفكر فيه الناس في عام 2023، ولكن قبل 100 عام. يعدّ البحث في الأرشيف هواية ممتعة، ومن الغريب أن تقرأ عما كان يفكر فيه الناس منذ عقود”.

كما يعتقد فيري أنّ العديد من هذه التنبؤات التي تعود إلى قرن من الزمان، كانت حول أشياء قلقَ الناس بشأنها في ذلك الوقت، ولا تزال مصدر قلق للبعض حتى يومنا هذا.

وفي هذا السياق، تقدّم لكم مجموعة مختارة من توقعات عام 2023، حسب ما توقّعه خبراء من عام 1923.

التقدّم في مجال الصحة والجمال

وصف العديد من خبراء عام 1923، أنّ عام 2023 سيكون فيه الناس”أكثر صحة وجمالاً”. تنبأ آخرون بأنه سيتم التغلب على مرض السرطان ، وكذلك السل، وشلل الأطفال، ومرض الرنح ومرض الجذام. وقالوا في سياق آخر: “ستكون مسابقات الجمال غير ضرورية؛ حيث سيكون هناك كثير من الأشخاص الجميلين، لدرجة أنه سيكون من المستحيل تقريبًا اختيار الفائزين”. كما ركّز البعض من الخبراء على العناية الشخصية والأناقة التي تشكّل معيار الجمال نفسه.

أعلن أحد علماء الأنثروبولوجيا، أنّ “أغلبية الرجال سيعتمدون تسريحة الشعر المجعد بحلول عام 2023”. وظهر تنبؤٌ مماثل في صحيفة “سافانا نيوز”، يقول إن النساء من المحتمل أن “يحلقن رؤوسهن”.

“العيش لفترة أطول والعمل بذكاء أكبر”



توقعت بعض الصحف أن يعيش الشخص العادي لفترة أطول في عام 2023.

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قال أحد الخبراء إن متوسط العمر يمكن أن يصل إلى 100 عام، على الرغم من أن بعض الأفراد يمكن أن يصلوا إلى 150 أو حتى 200 عام. فيما قال خبير آخر إنّ عمر الإنسان قد يصل إلى 300 عام.

في نظرة متفائلة أخرى، توقع عالم الرياضيات والمهندس الكهربائي تشارلز شتاينميتز أن الناس سوف يقضون وقتًا أقل في العمل في عام 2023، وسيعملون أربع ساعات في اليوم فقط.



افترضت العديد من الصحف كذلك أنّ التقدم التكنولوجي والصناعي سيجعل المزيد من أجزاء أمريكا الشمالية أكثر قابلية للسكن، ويقدّر عدد سكان الولايات المتحدة بـ300 مليون، وكندا بـ100 مليون في عام 2023.

وتشير أحدث التقديرات من Worldometer إلى أنّ عدد سكان الولايات المتحدة يبلغ 335 مليونًا، وكندا أكثر من 38 مليونًا.

“حرب لاسلكية”



كتب أرشيبالد لو، العالم والمؤلف البريطاني الذي اخترع نسخة مبكرة من التلفزيون وأول طائرة بدون طيار: “حرب عام 2023 ستكون بطبيعة الحال حربًا لاسلكية، وذلك بفضل الاتصالات الهاتفية اللاسلكية والحرارة والطاقة والكتابة”.

