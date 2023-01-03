جندي إسرائيلي يقتل زميله في قاعدة عسكرية.. تفاصيل سُمح بنشرها

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وطن – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنود بـ “نيران صديقة”، خلال تواجده في قاعدة عسكرية إسرائيلية، قرب مدينة القدس.

وفي تفاصيل سُمح بنشرها، قال جيش الاحتلال، في بيان، إن جنديًا إسرائيليًا من الشرطة العسكرية، قُتل الليلة، جراء انفلات رصاصة من سلاح داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس.

وأضاف الجيش أن الحادثة وقعت داخل معسكر “عناتوت” المقام على أراضٍ فلسطينية تتبع بلدة عناتا شمالي القدس، “وفشلت جهود إنعاشه”، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وبدأت الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التحقيق في الحادثة، على حد ما أورده البيان.

بينما أفادت “إذاعة الجيش”، بأن الاشتباه بأن زميله في وحدته كان يلعب بالسلاح وأطلق رصاصة عليه بالخطأ.

جندي يقتل زميله “المصلي”

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي أغسطس الماضي أطلق جندي إسرائيلي النار على أحد زملائه، عند منطقة التماس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وروى الجندي الذي أطلق النار، تفاصيل الواقعة، قائلا إن زميله ذهب للصلاة في نهاية مناوبة حراسة استمرت 8 ساعات للموقع قرب مدينة طولكرم، والذي شيد بهدف منع تسلل فلسطينيين من الضفة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف: “قبل وقت قصير من نهاية المناوبة، غادر الموقع ليصلي في مكان قريب، وحده، بعد حوالي خمسة عشر دقيقة سمعت ضجيجا ورأيت شخصا يقترب ما بدا أنه شخص مريب لذلك شرعت في إجراء اعتقال مشبوه والذي يشمل إطلاق نار في الهواء أو تجاه الهدف مباشرة”.

وبحسب التحقيق الأولي، أطلق الجندي رصاصتين بالفعل، وتم العثور على إصابتين بطلقات نارية على جثة زميله القتيل، في ساقه وبالقرب من صدره.

لكن الجندي زعم أنه أطلق رصاصات تحذيرية في الهواء، بعد اقتراب الشخصية المشبوهة (زميله) من مسافة نحو 20 مترا.

#بالحبر_الجديد | جندي إسرائيلي يقتل زميله بالرصاص في طولكرم. ما دلالات قتل الجنود الصهاينة بعضهم بعضاً خطأً؟#الميادين pic.twitter.com/thVmaBSzro — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 17, 2022

تعليمات إسرائيلية مشددة

يُشار إلى أن جيش الاحتلال كان قد شدد التعليمات الخاصة بفتح النار على طول خط التماس وحظر إطلاق النار حتى على المتسللين العزل.

جاء ذلك بعد حادثين في الأشهر الأخيرة قتل خلالهما اثنان ممن وُصفوا بـ”المتسللين الفلسطينيين”.