الثلاثاء, يناير 3, 2023
الرئيسيةالهدهدجندي إسرائيلي يخنق طفلا فلسطينيا حتى الموت.. حقيقة فيديو غزا المواقع
الهدهد

جندي إسرائيلي يخنق طفلا فلسطينيا حتى الموت.. حقيقة فيديو غزا المواقع

الفيديو انتشر بشكل واسع على تويتر بعنوان "جندي إسرائيلي يخنق طفل فلسطيني" وسط غضب النشطاء لكن بعد التحري عنه كانت المفاجأة

كتب باسل النجار
إسرائيلي يخنق طفلا فلسطينيا watanserb.com
إسرائيلي يخنق طفلا فلسطينيا
- Advertisement -

وطن- ضجت السوشيال ميديا ومواقع التواصل خاصة “تويتر” بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يوثق قيام جندي مسلح بخنق طفل حتى الموت، بحسب ما يقول ناشروا المقطع الذين زعموا أن الجندي إسرائيلي والطفل الضحية هو طفل فلسطيني.

حقيقة فيديو خنق جندي إسرائيلي لطفل فلسطيني حتى الموت

ويظهر في الفيديو الذي رصدته (وطن) الجندي وهو يشل حركة الطفل ويضعه بين ركبتيه، ثم يقوم بمحاولة خنقه أكثر من مرة وسط مقاومة كبيرة من الطفل.

وأعاد العديد من النشطاء العرب نشر هذا المقطع على حساباتهم بمواقع التواصل، على أن الضحية هو طفل فلسطيني خنقه الجندي الإسرائيلي المجرم حتى الموت، حسب وصفهم.

ولكن بالتحري والبحث الدقيق من قبل وحدة “الرصد والتحليل” في فريق (وطن)، اتضح أن الفيديو مضلل وأن هذه الواقعة لم تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الأساس.

- Advertisement -

والحقيقة أن هذا الفيديو المنتشر منشور منذ العام 2015 وتحديدا في شهر فبراير، وهذه الواقعة حدثت في السويد وليس في فلسطين.

والشرطي الظاهر بالمقطع ليس إسرئيليا كما زعم ناشروه، بل هو شرطي سويدي ظهر يخنق طفلًا مسلما يبلغ من العمر 10 سنوات، في محطة القطار المركزية في مدينة “مالمو”.

الفيديو لرجل أمن سويدي يحاول خنق طفل مسلم

وكان الفيديو الأصلي نُشر في فبراير عام 2015، لشرطي في مدينة مالمو السويدية، يحاول خنق طفل بحجة عدم دفعه ثمن تذكرة القطار، بينما كان الأخير ينطق بالشهادتين ليتضح أنه مسلم.

ووقتها أثارت الحادثة ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل، من قبل النشطاء الذين اعتبروا ذلك اعتداءً ذا طابع عنصري وإهانة لكل قيم الإنسانية.

فيما ربطه آخرون آنذاك بالاعتداءات العنصرية التي يقوم بها متعصبون في الدول الغربية ضد المسلمين.

ووقتها وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإن الطفل العربي البالغ من العمر عشر سنوات، هرب فور نزوله من القطار دون أن يدفع ثمن التذكرة.

ليتبعه رجل الأمن المعين بإحدى الشركات الخاصة ويمسك به ويفعل ما فعله من اعتداء عنصري.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام السويدية آنذاك بعدما أحدث الفيديو ضجة كبيرة وغضب، فإن الشرطة السويدية قامت بإيقاف الحارس الذي ظهر بالمقطع، إضافة لعنصر أمني آخر كان مرافقاً له وتم التحقيق معهما.

وكان الكاتب الفلسطيني المقيم في السويد حسن إسماعيل، كشف وقتها أيضا عن هوية الطفل الظاهر بالمقطع.

وقال إن الطفل الظاهر في الفيديو مغربي الأصل، مشيراً إلى أن عنصرا أمنيا آخر اعتدى عليه أيضاً بالضرب المبرح إلا أن الفيديو لم يظهر سوى شخص واحد.

وبحسب إسماعيل فإن الشركة الأمنية أقالت على الفور موظفها المتورط بالاعتداء على الطفل المغربي، مبيناً أن الموظف حاول ابتداء الدفاع عن نفسه بالقول إنه أنقذ الطفل من السقوط في مجرى القطار، إلا أن الفيديو أظهر كذب ادعائه.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس العديد من الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين بشكل دائم، ولا يفرق بين كبار وأطفال وسط صمت المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التعليم بفلسطين يوم 20 نوفمبر الماضي، والذي صادف يوم الطفل العالمي، استشهاد 40 طفلًا برصاص الاحتلال الغاشم.

كما أعلنت الوزارة الفلسطينية استمرار اعتقال إسرائيل لـ160 طفلًا في سجونها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أ، عدد حالات اعتقال القاصرين خلال 2022 وصل إلى 770 حالة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جندي إسرائيلي يقتل زميله في قاعدة عسكرية.. تفاصيل سُمح بنشرها

الهدهد

حقيقة دعم كريستيانو رونالدو لفلسطين بعد تبرعه بالدم لإسرائيل (شاهد)

الهدهد

خريطة لفلسطين على قناة سويدية تفجر غضب إسرائيل (شاهد)

الهدهد

كاريكاتير عبري يسخر من الإسرائيليين بعد صفعات المونديال للتطبيع ودعم الفلسطينيين (شاهد)

الهدهد

صحيفة ألمانية أوجعها تضامن منتخب المغرب مع فلسطين فهاجمت الأسرة الحاكمة في قطر

الهدهد

نيو يورك تايمز: فلسطين حاضرة في مونديال قطر رغم موجات التطبيع العربية

الهدهد

“عرين الأسود” تعلن رفع حالة الاستنفار القصوى وتعد بمفاجآت

الهدهد

مشجع عربي يقتحم بث قناة عبرية في قطر ليشتم إسرائيل لفظاً وبإشارة بذيئة(شاهد)

الهدهد

حديث جديد عن حجم الثروة التي تركها ياسر عرفات لابنته زهوة يثير جدلا عاصفا (رقم صادم)

الهدهد

رئيسة وزراء كرواتيا تجذب الأنظار بالكوفية الفلسطينية.. ماذا لو كان ابن زايد في المونديال؟

الهدهد

قطر جعلته “مونديال فلسطين”.. المغاربة يهزون الدوحة في صوت واحد

الهدهد

حدث تاريخي غير مسبوق.. نائب عمدة أوسلو يرفع علم فلسطين (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سبب وفاة عبدالسلام المجالي رئيس وزراء الأردن الأسبق ومراحل من حياته

“هفوة” وخطأ محرج لرونالدو في أول مؤتمر له مع النصر (فيديو)

“الأخبار” تفضح قنوات لبنان وحفل “تريو نايت”.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

كريستيانو رونالدو يتكلم العربية لأول مرة وهذا ما قاله (فيديو)

تزيد من هرمون السعادة.. وجبة الإفطار المالحة في الصباح فكرة جيّدة

فوضى وذعر.. سيول الأردن تفتك بالأردنيين وتفضح فساد الدولة (فيديو)

جورجينا رودريغيز من التعري إلى العباءة السوداء.. إطلالة مثيرة (فيديو)

دراسات جديدة تحدد سبب رائحة الفم الكريهة وما نوع الطعام الذي يخلّصك منها؟

السيول تبتلع سعوديا في المدينة المنورة.. فيديو صادم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC