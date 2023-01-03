الثلاثاء, يناير 3, 2023
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جريمة قتل هيام الشكيلية تخرج السلطان هيثم بن طارق عن صمته

رغم أن سلطان عمان هيثم بن طارق لم يصرح بالأمر إلا أنه لمح بشكل واضح لجرائم القتل الأسري المتكررة مؤخرا في سلطنة عمان

كتب باسل النجار
هيثم بن طارق watanserb.com
هيثم بن طارق
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وطن- أدلى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، بتصريحات خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في قصر “البركة العامر”، اعتبرها البعض تلميح منه بشأن جرائم القتل الأسري التي انتشرت مؤخرا في سلطنة عمان.

السلطان هيثم يترأس اجتماع مجلس الوزراء

وصباح الثلاثاء 3 يناير، ترأس السلطان هيثم اجتماع مجلس الوزراء في قصر البركة العامر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وضمن حديثه الذي شمل موضوعات عدة أكد السلطان العماني، على أهمية العمل على ترسيخ المبادئ والقيم العُمانية الأصيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وحث الأسر على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة.

وأرجع السلطان هيثم حديثه هذا نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم، واستغلال مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة، حسب قوله.

ورأى ناشطون عمانيون إلى أن “بن طارق” يلمح في حديثه هذا إلى جرائم القتل الأسري المفجعة التي شهدتها عمان مؤخرا، والتي كان آخرها أمس الاثنين، حيث قتلت مواطنة عمانية تدعى “هيام الشكيلية” على يد زوجها.

تلميحات من السلطان لجرائم القتل الأسري في السلطنة

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وفي إشارة إلى أن المخدرات والمؤثرات العقلية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الجرائم الغير معتادة في السلطنة، ثمن السلطان هيثم بن طارق أيضا الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد منها.

وأكد على أنه قد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عُمان للأعوام ۲۰۲۳ – ۲۰۲۸.

كما وجه سلطان عمان الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووسائل الردع الضرورية للحد من هذه الظاهرة نظرًا لآثارها السلبية “صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا “.

وفي سياق آخر بارك سلطان عمان هيثم بن طارق، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء التشكيل الجديد للمجالس البلدية، وأكد على التركيز خلال المرحلة القادمة على تطوير الخدمات البلدية، وتنمية المحافظات حتى تتمكن من القيام بأدوارها المنشودة في عملية البناء والتنمية.

تلميحات من السلطان لجرائم القتل الأسري في السلطنة
تلميحات من السلطان لجرائم القتل الأسري في السلطنة
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

ومن جانبه استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

جريمة قتل هيام الشكيلية في سلطنة عمان على يد زوجها

ويشار إلى أنه منذ أمس، الاثنين، يسود الشارع العماني موجةُ غضب عارمة عقب تداول خبر إقدام مواطن على قتل زوجته تدعى “هيام الشكيلية” بطريقة بشعة في ولاية “لوى”؛ حيث قام بحرقها حتى الموت.

وأكدت شرطة عمان السلطانية حدوث الجريمة في بيان لها، وقالت إنه تم القبض على مواطن للاشتباه به في ارتكاب جريمة قتل مواطنة في ولاية “لوى” بمحافظة شمال الباطنة.

وطالب العديد من النشطاء العمانيين في تعليقاتهم بتوقيع أقسى العقوبات على الزوج المجرم، حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على جريمة كهذه.

وكشف نشطاء عمانيون عن هوية الزوجة الضحية، وقالوا إنها تدعى “هيام الشكيلية”، وإن أصولها من ولاية الرستاق ومتزوجة في “لوى”، وكانت تعمل “مضمدة” بمركز “نبر” الصحي، وانتقلت منذ فترة لمركز لوى.

ومن ضمن الروايات التي تم تداولها عن جريمة القتل البشعة تلك في سلطنة عمان، هي أنّ الزوج قام بخنق زوجته وهي في سيارتها، ثم قام بإشعال النار في السيارة وحرقها.

وتصدّر وسم باسم “هيام الشكيلية” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر السلطنة، وسط تعليقات مستنكرة لهذه الجريمة، ومترحّمة على الزوجة الضحية التي غدر بها زوجها.

ويشار إلى أنّ جريمة قتل “هيام الشكيلية” على يد زوجها في ولاية “لوى”، تكررت أكثر من مرة مؤخراً في السلطنة، وتعدّ الجريمة الخامسة من نوعها خلال أقل من شهرين، وكان أبرز هذه الجرائم المشار إليها هي مقتل كل من أمل العبرية، وابتسام المقرشية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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