جريمة قتل هيام الشكيلية تخرج السلطان هيثم بن طارق عن صمته

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وطن- أدلى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، بتصريحات خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في قصر “البركة العامر”، اعتبرها البعض تلميح منه بشأن جرائم القتل الأسري التي انتشرت مؤخرا في سلطنة عمان.

السلطان هيثم يترأس اجتماع مجلس الوزراء

وصباح الثلاثاء 3 يناير، ترأس السلطان هيثم اجتماع مجلس الوزراء في قصر البركة العامر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وضمن حديثه الذي شمل موضوعات عدة أكد السلطان العماني، على أهمية العمل على ترسيخ المبادئ والقيم العُمانية الأصيلة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وحث الأسر على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة.

#عاجل جلالته /أبقاه الله/ يؤكد على أهمية العمل على ترسيخ المبادئ والقيم العُمانية الأصيلة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، وحث الأسر على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة #العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 3, 2023

وأرجع السلطان هيثم حديثه هذا نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم، واستغلال مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة، حسب قوله.

ورأى ناشطون عمانيون إلى أن “بن طارق” يلمح في حديثه هذا إلى جرائم القتل الأسري المفجعة التي شهدتها عمان مؤخرا، والتي كان آخرها أمس الاثنين، حيث قتلت مواطنة عمانية تدعى “هيام الشكيلية” على يد زوجها.

تلميحات من السلطان لجرائم القتل الأسري في السلطنة

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وفي إشارة إلى أن المخدرات والمؤثرات العقلية هي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الجرائم الغير معتادة في السلطنة، ثمن السلطان هيثم بن طارق أيضا الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد منها.

وأكد على أنه قد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عُمان للأعوام ۲۰۲۳ – ۲۰۲۸.

كما وجه سلطان عمان الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووسائل الردع الضرورية للحد من هذه الظاهرة نظرًا لآثارها السلبية “صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا “.

وفي سياق آخر بارك سلطان عمان هيثم بن طارق، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء التشكيل الجديد للمجالس البلدية، وأكد على التركيز خلال المرحلة القادمة على تطوير الخدمات البلدية، وتنمية المحافظات حتى تتمكن من القيام بأدوارها المنشودة في عملية البناء والتنمية.

ومن جانبه استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

جريمة قتل هيام الشكيلية في سلطنة عمان على يد زوجها

ويشار إلى أنه منذ أمس، الاثنين، يسود الشارع العماني موجةُ غضب عارمة عقب تداول خبر إقدام مواطن على قتل زوجته تدعى “هيام الشكيلية” بطريقة بشعة في ولاية “لوى”؛ حيث قام بحرقها حتى الموت.

وأكدت شرطة عمان السلطانية حدوث الجريمة في بيان لها، وقالت إنه تم القبض على مواطن للاشتباه به في ارتكاب جريمة قتل مواطنة في ولاية “لوى” بمحافظة شمال الباطنة.

القبض على مواطن للاشتباه به في ارتكاب جريمة قتل مواطنة في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) January 2, 2023

وطالب العديد من النشطاء العمانيين في تعليقاتهم بتوقيع أقسى العقوبات على الزوج المجرم، حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على جريمة كهذه.

وكشف نشطاء عمانيون عن هوية الزوجة الضحية، وقالوا إنها تدعى “هيام الشكيلية”، وإن أصولها من ولاية الرستاق ومتزوجة في “لوى”، وكانت تعمل “مضمدة” بمركز “نبر” الصحي، وانتقلت منذ فترة لمركز لوى.

ومن ضمن الروايات التي تم تداولها عن جريمة القتل البشعة تلك في سلطنة عمان، هي أنّ الزوج قام بخنق زوجته وهي في سيارتها، ثم قام بإشعال النار في السيارة وحرقها.

وتصدّر وسم باسم “هيام الشكيلية” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر السلطنة، وسط تعليقات مستنكرة لهذه الجريمة، ومترحّمة على الزوجة الضحية التي غدر بها زوجها.

ويشار إلى أنّ جريمة قتل “هيام الشكيلية” على يد زوجها في ولاية “لوى”، تكررت أكثر من مرة مؤخراً في السلطنة، وتعدّ الجريمة الخامسة من نوعها خلال أقل من شهرين، وكان أبرز هذه الجرائم المشار إليها هي مقتل كل من أمل العبرية، وابتسام المقرشية.