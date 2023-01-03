تطورات جديدة في قضية المقرئ الكويتي محمود الرفاعي الموقوف في تونس (تسجيل صوتي)

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وطن – أعلنت الكويت، الإفراج عن مواطنها المقرئ محمود الرفاعي الذي كان قد احتجزته السلطات التونسية، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح، في بيان، اليوم الثلاثاء، نجاح الجهود الديبلوماسية الكويتية في الإفراج عن المواطن محمود الرفاعي في تونس.

وشدد الوزير الصباح، على دور العلاقات المميزة والمتينة بين البلدين في سرعة احتواء القضية وحلها، وخصوصاً العلاقة الأخوية بين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس التونسي قيس سعيد حيث ساهم القصر الرئاسي بإنهاء الإجراءات على وجه السرعة.

عاجل / السلطات التونسية تخلي سبيل القارئ الشيخ #محمود_الرفاعي.

• هاتف أهله وهو بمعية السفارة الكويتية في تونس.

• نواب ومغردون يتوجهون بالشكر الجزيل لوزير الخارجية ولأعضاء السفارة بتونس لتفاعهلم مع المطالب الشعبية في الافراج عن الرفاعي. pic.twitter.com/JPneTfo4a9 — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2023

وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلها طاقم السفارة الكويتية في تونس، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد النائب الكويتي حمد المطر أن السلطات التونسية أخلت سبيل القارئ الشهير محمود الرفاعي.

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وقال حمد المطر في تغريدة على “تويتر”: “الحمد لله على سلامة الداعية الشيخ محمود الرفاعي”.

وأضاف: “حاليا يستقل سيارة السفارة متوجها إلى سكن أحد الدبلوماسيين وسترتب له السفارة موعد عودته إلى وطنه”.

ووجه النائب الكويتي الشكر لوزير الخارجية الذي اتصل به ليطمئنه على خروجه، مصيفا أن الشكر موصول لأعضاء السفارة بتونس خاصة السفير، منصور العمر.

الحمد لله على سلامة الداعية الشيخ #محمود_الرفاعي.

حالياً يستقل سيارة السفارة متوجهاً إلى سكن أحد الدبلوماسيين وسترتب له السفارة موعد عودته إلى وطنه.

شكراً للأخ وزير الخارجية الذي اتصل بي الآن ليطمئنني على خروجه والشكر موصول لأعضاء السفارة بتونس خاصةً السفير منصور العمر. https://t.co/IoTL4NFFcI — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) January 2, 2023

تسجيل صوتي

كما انتشر مقطع فيديو، عبارة عن تسجيل صوتي لمكالمة بين حمد المطر ومحمود الرفاعي لحظة خروجه من مقر احتجازه في تونس.

وقال الرفاعي إنه بحالة جيدة، وقدم الشكر للسفارة الكويتية على جهودها في الإفراج عنه.

وأضاف: “شكرا لكل مسؤول في السفارة.. جزاهم الله خير.. وإن شاء الله نعود على خير”.

عاجل اتصال هاتفي .. د. حمد المطر متطمناً على الشيخ محمود الرفاعي لحظة خروجه من المحتجز في تونس@HamadAlmatar #الكويت #محمود_الرفاعي pic.twitter.com/t3s7uXIRIC — محرر صحفي – رائد الشمري (@interawe83) January 2, 2023

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت مواطناً كويتياً أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في ولاية قفصة وأحيل إلى القضاء.

وكان وزير الخارجية الكويتي، قد صرح بعد اعتقال “الرفاعي”: “أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول”.

فيما سبق أن كشفت المحامية التونسية حنان الخميري، ملابسات اعتقال المُقرئ الكويتي محمود الرفاعي، قائلة إن النيابة العامة في قفصة أحالته مع خمسة أشخاص آخرين إلى “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” بتهم إرهابية.

وقالت المحامية إن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من جهات عدة لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص “قاعة أفراح” بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن موكليها، وهم منظمو المسابقة، أبلغوا السلطات بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن القاعة، والقبض عليهم وإحالتهم على “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

زيارات متكررة إلى تونس

واعتاد الشيخ الرفاعي الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي، الذي أسسه بيت الزكاة الكويتي في ولاية قفصة في تونس.

1️⃣ السلطات الأمنية في #تونس تعتقل يوم الخميس المقرئ الكويتي الشيخ #محمود_ الرفاعي مع 5 تونسيين كانوا بصدد المشاركة في دورة لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة #قفصة بالجنوب التونسي .

أصل القصة أنه في سنة 2016 تم تدشين مركز أولاد زيد للتأهيل والتدريب والذي اُنشِأ بتمويل كويتي pic.twitter.com/2SlXEwbBS2 — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) January 1, 2023

وفي عام 2016 تم تدشين مركز أولاد زيد للتأهيل والتدريب بتمويل كويتي.