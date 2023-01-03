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تطورات جديدة في قضية المقرئ الكويتي محمود الرفاعي الموقوف في تونس (تسجيل صوتي)

السلطات وجهت له اتهامات تتعلق بالإرهاب

كتب خالد السعدي
الإفراج عن محمود الرفاعي watanserb.com
المقرئ الكويتي محمود الرفاعي
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وطن – أعلنت الكويت، الإفراج عن مواطنها المقرئ محمود الرفاعي الذي كان قد احتجزته السلطات التونسية، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح، في بيان، اليوم الثلاثاء، نجاح الجهود الديبلوماسية الكويتية في الإفراج عن المواطن محمود الرفاعي في تونس.

وشدد الوزير الصباح، على دور العلاقات المميزة والمتينة بين البلدين في سرعة احتواء القضية وحلها، وخصوصاً العلاقة الأخوية بين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس التونسي قيس سعيد حيث ساهم القصر الرئاسي بإنهاء الإجراءات على وجه السرعة.

وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلها طاقم السفارة الكويتية في تونس، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد النائب الكويتي حمد المطر أن السلطات التونسية أخلت سبيل القارئ الشهير محمود الرفاعي.

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وقال حمد المطر في تغريدة على “تويتر”: “الحمد لله على سلامة الداعية الشيخ محمود الرفاعي”.

وأضاف: “حاليا يستقل سيارة السفارة متوجها إلى سكن أحد الدبلوماسيين وسترتب له السفارة موعد عودته إلى وطنه”.

ووجه النائب الكويتي الشكر لوزير الخارجية الذي اتصل به ليطمئنه على خروجه، مصيفا أن الشكر موصول لأعضاء السفارة بتونس خاصة السفير، منصور العمر.

تسجيل صوتي

كما انتشر مقطع فيديو، عبارة عن تسجيل صوتي لمكالمة بين حمد المطر ومحمود الرفاعي لحظة خروجه من مقر احتجازه في تونس.

وقال الرفاعي إنه بحالة جيدة، وقدم الشكر للسفارة الكويتية على جهودها في الإفراج عنه.

وأضاف: “شكرا لكل مسؤول في السفارة.. جزاهم الله خير.. وإن شاء الله نعود على خير”.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت مواطناً كويتياً أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في ولاية قفصة وأحيل إلى القضاء.

السلطات التونسية أوقفت المقرئ الكويتي محمود الرفاعي خلال فعالية لحفظ القرآن الكريم في ولاية قفصة التونسية

وكان وزير الخارجية الكويتي، قد صرح بعد اعتقال “الرفاعي”: “أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول”.

فيما سبق أن كشفت المحامية التونسية حنان الخميري، ملابسات اعتقال المُقرئ الكويتي محمود الرفاعي، قائلة إن النيابة العامة في قفصة أحالته مع خمسة أشخاص آخرين إلى “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” بتهم إرهابية.

وقالت المحامية إن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من جهات عدة لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص “قاعة أفراح” بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن موكليها، وهم منظمو المسابقة، أبلغوا السلطات بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن القاعة، والقبض عليهم وإحالتهم على “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

زيارات متكررة إلى تونس

واعتاد الشيخ الرفاعي الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي، الذي أسسه بيت الزكاة الكويتي في ولاية قفصة في تونس.

وفي عام 2016 تم تدشين مركز أولاد زيد للتأهيل والتدريب بتمويل كويتي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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