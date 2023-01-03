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وطن- نشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، قائمة تشكيلة الكويت في خليجي 25 “كأس اتحاد الخليج العربي”، المقرر انطلاقتها مع نهاية الأسبوع الحالي في مدينة البصرة العراقية.

واستبعد المدرب البرتغالي روي بينتو، المدير الفني للمنتخب الكويتي، اللاعبَ المخضرم بدر المطوع صاحب الـ37، الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في المسابقات الدولية المختلفة.

صور|| تدريب منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم اليوم الإثنين على استاد جابر الأحمد الدولي، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، وذلك استعداداً للمشاركة في "خليجي 25" التي ستقام في جمهورية العراق في الفترة من 6 حتى 19 يناير الجاري.#أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/vjU6c4EwbC — KuwaitFA (@KuwaitFA) January 2, 2023

تشكيلة منتخب الكويت في خليجي 25

وجاءت قائمة تشكيلة منتخب الكويت في بطولة خليجي 25، الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية في تاريخ مسيرته، والتي ضمّت 23 لاعباً، كما يلي:

حراسة المرمى: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سلطان العنزي.

دفاع تشكيلة الأزرق (الكويت): محمد النصار، مهدي دشتي، محمد باجية، فهد الهاجري، فواز العتيبي، فيصل زايد، مشاري غنام، ضاري العتيبي.

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خط الوسط: علي خلف، عبد الله الفهد، إبراهيم كميل، أحمد الظفيري، شيب الخالدي، سلطان العنزي، خالد أحمد إبراهيم، عيد الرشيدي.

مركز الهجوم: بدر جمال، بدر طارق، محمد القلاف، حسن حمدان.

مواجهات منتخب الكويت في خليجي 25

ويستهلّ منتخب الكويت أولى مبارياته في كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25″، أمام نظيره منتخب قطر “العنابي”، السبت، في منافسات دور مجموعات خليجي 25، على ملعب “الميناء الأولمبي”.

كما سيلتقي في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام منتخب الإمارات “الأبيض”، الثلاثاء المقبل، على ملعب “الميناء الأولمبي”.

وسيختتم منتخب الكويت منافسات بطولة خليجي 25 لدور المجموعات، بمواجهة نظيره البحرين، مع نهاية الأسبوع المقبل.

ويعد منتخب الكويت “الأزرق”، الأكثر تتويجاً ببطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25″، برصيد 10 ألقاب في تاريخ البطولة، كما يليه منتخب السعودية “الصقور الخضر”، برصيد 3 ألقاب.

ومن الجدير بالذكر، أن دولة العراق ستستضيف بطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25“، خلال الفترة ما بين 6 – 19 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة البصرة العراقية للمرة الثانية في تاريخ استضافتها لهذه البطولة.