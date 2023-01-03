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تشكيلة منتخب الكويت في خليجي 25

الاتحاد الكويتي لكرة القدم ينشر قائمة الكويت المشاركة في بطولة خليجي 25

كتب فارس أبو شيحة
قائمة منتخب الكويت في خليجي 25 watanserb.com
تشكيلة منتخب الكويت في خليجي 25
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وطن- نشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، قائمة تشكيلة الكويت في خليجي 25 “كأس اتحاد الخليج العربي”، المقرر انطلاقتها مع نهاية الأسبوع الحالي في مدينة البصرة العراقية.

واستبعد المدرب البرتغالي روي بينتو، المدير الفني للمنتخب الكويتي، اللاعبَ المخضرم بدر المطوع صاحب الـ37، الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في المسابقات الدولية المختلفة.

تشكيلة منتخب الكويت في خليجي 25

وجاءت قائمة تشكيلة منتخب الكويت في بطولة خليجي 25، الأكثر تتويجاً بالبطولة الخليجية في تاريخ مسيرته، والتي ضمّت 23 لاعباً، كما يلي:

حراسة المرمى: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سلطان العنزي.

دفاع تشكيلة الأزرق (الكويت): محمد النصار، مهدي دشتي، محمد باجية، فهد الهاجري، فواز العتيبي، فيصل زايد، مشاري غنام، ضاري العتيبي.

تشكيلة منتخب الكويت
تشكيلة منتخب الكويت
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خط الوسط: علي خلف، عبد الله الفهد، إبراهيم كميل، أحمد الظفيري، شيب الخالدي، سلطان العنزي، خالد أحمد إبراهيم، عيد الرشيدي.

مركز الهجوم: بدر جمال، بدر طارق، محمد القلاف، حسن حمدان.

مواجهات منتخب الكويت في خليجي 25

ويستهلّ منتخب الكويت أولى مبارياته في كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25″، أمام نظيره منتخب قطر “العنابي”، السبت، في منافسات دور مجموعات خليجي 25، على ملعب “الميناء الأولمبي”.

كما سيلتقي في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام منتخب الإمارات “الأبيض”، الثلاثاء المقبل، على ملعب “الميناء الأولمبي”.

سجل أبطال خليجي 25
سجل أبطال خليجي 25

وسيختتم منتخب الكويت منافسات بطولة خليجي 25 لدور المجموعات، بمواجهة نظيره البحرين، مع نهاية الأسبوع المقبل.

ويعد منتخب الكويت “الأزرق”، الأكثر تتويجاً ببطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25″، برصيد 10 ألقاب في تاريخ البطولة، كما يليه منتخب السعودية “الصقور الخضر”، برصيد 3 ألقاب.

ومن الجدير بالذكر، أن دولة العراق ستستضيف بطولة كأس اتحاد الخليج العربي “خليجي 25“، خلال الفترة ما بين 6 – 19 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة البصرة العراقية للمرة الثانية في تاريخ استضافتها لهذه البطولة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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