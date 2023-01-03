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“الأخبار” تفضح قنوات لبنان وحفل “تريو نايت”.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

نظمت هيئة الترفيه السعودية حفلة رأس السنة بحضور 14 فنانا عربيا من جنسيات مختلفة

كتب فهمي الورغمي
حفل تريو نايت watanserb.com
حفل تريو نايت
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وطن- على خلفية حفلة رأس السنة في السعودية “تريو آرابيك نايت”، التي أشرفت عليها الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، والتي حضرها فنانون/ات عرب من لبنان ومصر وتونس، هاجمت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تلك الأجواء الاحتفالية مشيرة أنها “جوقة تطبيل” مدفوعة من أجل تلميع صورة محمد بن سلمان في الأوساط العربية، حسب وصفها.

حفلة رأس السنة في السعودية “نشاز فني”

وسخرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية من حفلة رأس السنة في السعودية التي حملت اسم “تريو آرابيك نايت” والتي أشرف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه على تنظيمها، وقالت ساخرة إنها “إنجاز” يضاف إلى قائمة الانجازات الكبيرة التي حققها آل الشيخ في مشوراه على رأس الهيئة.

وشبهت الصحيفة اللبنانية، الحفلة بأنها تحولت تدريجيا إلى “ستار أكاديمي” بين ثلة من الفنانين الذين قرروا التخلي عن كل خلافاتهم من أجل تقديم “حفلة نشاز” نزولا عند رغبات تركي آل الشيخ.

كما هاجمت صحيفة الأخبار، المنتج اللبناني “بيار الظاهر”, الذي اشتهر ببرنامجه المثير للجدل بالنسبة للجمهور العربي “ستار أكاديمي”.

حيث أنه هو نفس الشخص الذي أشرف على إخراج وإعداد ما وصفته الصحيفة بـ “حفلة النشاز” الفني بعنوان “تريو آرابيك نايت” التي يرى فيها تركي آل الشيخ إنجازا يُحسب له، تقول الصحيفة.

حفل تريو نايت
حفل تريو نايت

وصلة تطبيل قنوات لبنانية لمحمد بن سلمان ليلة رأس السنة

وفي إطار مواصلة تمليع صورته لدى المشاهد العربي، أكدت “الأخبار” أن قناة “إل بي سي آي“lbci كانت الناقل الأول لتلك الحفلة في لبنان.

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وأشارت إلى تنقل بعض مراسلي القناة إلى السعودية من أجل نقل حيّ للحفل ومحاولة تمرير تعليقات على شاكلة “من بيروت إلى الرياض، حفل فني يعدّ الاضخم على مستوى العالم العربي” أو أن ذلك العرض من النشاز هو “حفلة للتاريخ”.

قناة “إم تي في” mtv هي الأخرى، انخرطت في حملة التطبيل والتلميع الإعلامي لتركي آل الشيخ في لبنان، تقول الصحيفة.

ميشيل حايك وتوقعات حسب الطلب ليلة رأس السنة

حيث أطل ميشال حايك، أو كما وصفته صحيفة الأخبار بـ “العراف” ضمن مقابلة خاصة ليلة رأس السنة على قناة mtv، لهدف أساسي، هو “توقع مستقبل زاهر للسعودية”.

وفي السياق تقول الصحيفة إن” المضحك في توقعات حايك للسعودية أنها جاءت كلّها إيجابية أي على عكس التوقعات السوداوية المخصصة للبنان”.

ومن ضمن توقعات حايك للمملكة مثلاً “ميداليات وأهداف للمرأة السعودية”.

كما خصّ رئيس هيئة الترفيه بتوقع إيجابي وقال إن “تركي آل الشيخ يقود معركة في وجه الحسّاد”.

ولم ينس حايك بطبيعة الحال التعريج على ولي العهد السعودي، وولي نعمة تركي آل الشيخ وقال إن “محمد بن سلمان يجري مواجهة ومصالحة في آنٍ واحد” وأن “التعصّب ينتقم من الانفتاح” على حد توقعاته.

وليست هذه المرّة الأولى التي يخرج فيها حايك بتوقعات إيجابية للسعودية، لكنّها هذه المرة تزامنت مع موجة تطبيل للسعودية وولي العهد محمد بن سلمان في الإعلام اللبناني، بحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية.

وشهدت السعودية ليلة رأس السنة، حفلة غنائية حضرها فنانون لايكاد يجمع بينهم سوى توافق أهوائهم ومصلحتهم مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

حتى أن بعض الخلافات ظهرت بينهم على المسرح أثناء الحفل، بينما كان يريد كل منهم خطف الأضواء إليه.

ويقول ناشطون ساخرون إن “أموال السعودية” نجحت في تجميع عدد من الفنانين الذين ظلوا على خلاف كبير لسنوات، ولم تنجح سابقا العديد من المحاولات للصلح بينهم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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