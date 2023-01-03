إلهام شاهين في تصريحات صادمة حول الزواج والدين.. “سأصلي في معبد يهودي” (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين بتصريحاتها، حول حياتها الروحانية وعلاقتها بالله، قائلة إنها مستعدة للعبادة في أي مكان.

25 عمرة

وقالت إلهام شاهين في لقاء ببرنامج “الستات” على فضائية “النهار”: “أنا قرأت القرآن كتير جدًا وعملت 25 عمرة وحجيت مرتين وبصوم رمضان من وأنا عندي 7 سنين.”

وزادت الفنانة من الجدل حين قالت: “أنا بصلي في أي جامع ألاقيه أو كنيسة ولو لقيت معبد يهودي هدخل أصلي فيه.. أنا بحب الأماكن الدينية وأتعبد لربنا فيها.. عندي كتب محدش ممكن يتخيل إنها عندي”.

وأكدت إلهام شاهين أن أعمالها الفنية لها دور في توعية المجتمع، متحدثة عن موقفها من الزواج المدني.

سأتزوج غير مسلم

وأردفت: ” لو مشاعري تحركت ناحية شخص غير مسلم ممكن أتجوزه.. وأوافق على الزواج المدني وعقلي دائما الحكم في الحب”.

واستطردت الفنانة: “طرحت هذا الرأي في ندوة مؤخرًا بحضور رجال دين، ولم يعترض أحد أو يصحح لي”.

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وتابعت: “هذا الأمر لا يحدث في الحياة، لأن الإسلام جاء بعد المسيحية. ولم يوجد مسلمون وقت المسيحية لتشريع الزواج بين الديانتين، وجاء التشريع بعد مجيء سيدنا محمد، فتزوج من مسيحية ويهودية”.

تنوير وتوعية

وعن رسالتها في أعمالها الفنية، أوضحت إلهام شاهين: “لو أنا مقدمتش رسالة للمجتمع أبقى خاينة لنفسي وفني.. وأنا ليا دور في تنوير وتوعية المجتمع”.

وحول التعليقات السلبية ضدها في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إلهام شاهين: “الناس بتجري عليا علشان يتصوروا معايا ولما يروحوا بيوتهم يشتموني”.

وكانت إلهام شاهين قد شدّدت في وقت سابق، على رغبتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.

التبرع بالأعضاء

ونشرت إلهام فيديواً لها عبر حسابها على “انستجرام”، قالت فيه: “أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج لها. لأي إنسان محتاج قلب، كلى، كبد، قرنية أو رئة”.

وتابعت الفنانة المصرية: “ممكن تفيد ناس كتير مش شخص واحد. لأن الجسد هيفنى وينتهي وياكله الدود ويبقى في التراب لكن بالتبرع بنعمل خير وبنبقى أكتر إنسانية وبنخفف على الآخرين”.

ومضت بالقول: “أكيد مفيش حد بيطول عمر حد، والعمر له وقته ومكتوب. لكن على الأقل بنخفف عن غيرنا الألم وبنحميهم من الحياة التعيسة والأدوية الكتير، وأتمنى ننشر هذه الثقافة والوعي الإنساني المهم”.

وحول حكم التبرع بالأعضاء في الدين الإسلامي، قالت شاهين: “سألت شيوخ كتير مستنيرين وقالوا لي حلال. وإنهم معلنين ومتبرعين بأعضاء جسدهم، ويا ريت كل إنسان مستنير وبيحب الإنسانية والخير يعمل كده”.