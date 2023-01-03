الأربعاء, يناير 4, 2023
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إطلالة عارية لجورجينا في السعودية.. قصة الصورة التي أثارت ضجة

تساؤلات عديدة حول كيفية إقامة جورجينا مع رونالدو في المملكة السعودية "دون زواج"

كتب خالد السعدي
جورجينا في السعودية watanserb.com
الإسبانية جورجينا رودريجيس شريكة كريستيانو رونالدو
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نُسبت إلى الإسبانية جورجينا رودريجيس، شريكة كريستيانو رونالدو، قيل إنها لحظة وصولها إلى السعودية.

وشوهدت في الصورة المتداولة، جورجينا ويسير خلفها عدد من الأشخاص ممن يرتدون الزي الخليجي.

كما ظهرت جورجينا في الصورة، بإطلالة عارية، بفستان يبرز أجزاء من جسمها، وضعت فوقه سترة سوداء كما وضعت كمامة على وجهها.

وقال البعض عن هذه الصورة: “رونالدو يصل إلى الرياض برفقة صديقته جورجينا التي ارتدت العباءة والكمامة احتراماً للعادات والتقاليد العربيّة”.

بداية تداول الصورة

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تداول هذه الصورة بدأ مع وصول الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو إلى الرياض وسط أجواء ماطرة.

لكن الإطلالة العارية التي شوهدت فيها جورجينا ونسبت إلى وجودها في السعودية، تبين أنها غير صحيحة.

حقيقة الصورة

لكن الحقيقة أن الإطلالة العارية لـ”جورجينا” سبق نشرها لها في ديسمبر 2020، وذلك من حفل توزيع جوائز غلوب سوكر آنذاك.

الإطلالة العارية لـ”جورجينا” نشرت في ديسمبر 2020 وذلك من حفل توزيع جوائز غلوب سوكر

كما أن حساب نادي النصر السعودي، على موقع تويتر، نشر صوراً، لوصول رونالدو ورفيقته، ظهرت فيها جورجينا بإطلالة محتمشة.

جورجينا في السعودية
وصول رونالدو وجورجينا إلى السعودية

انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

رونالدو يصل إلى السعودية

وسبق أن تحدثت تقارير عن أن رونالدو سيحصل على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم، إذ يقدر بحوالي 177 مليون جنيه إسترليني سنويا، في صفقة تستمر حتى عام 2025.

رونالدو سيحصل على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم إذ يقدر بحوالي 177 مليون جنيه إسترليني سنويا

ونظم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

جورجينا في السعودية
رونالدو يصل إلى السعودية
نادي النصر السعودي ينظام احتفالية بوصول رونالدو إلى السعودية

كيف تقيم جورجينا في السعودية؟

ومنذ ربط رونالدو بنادي النصر، توجهت الكثير من الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات مع رونالدو وصديقته جورجينا المرتبطين بعلاقة خارج إطار الزواج، في حين يفترض أن السعودية تبدي تشددا في العادات.

وتساءل ناشطون عما إذا كانت اللوائح الصارمة في السعودية (الدولة المحافظة) ستسمح بوجودها معه خارج علاقة الزواج أم لا، خصوصاً أن قوانينها لا تسمح بالاختلاط بين الجنسين.

لكن من الجدير بالذكر في هذا الإطار، أن السعودية سمحت في وقت سابق للسياح الأجانب بالنزول في فنادق المملكة دون الحاجة إلى إثبات العلاقة العائلية ومنها الزواج.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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