إطلالة عارية لجورجينا في السعودية.. قصة الصورة التي أثارت ضجة

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نُسبت إلى الإسبانية جورجينا رودريجيس، شريكة كريستيانو رونالدو، قيل إنها لحظة وصولها إلى السعودية.

وشوهدت في الصورة المتداولة، جورجينا ويسير خلفها عدد من الأشخاص ممن يرتدون الزي الخليجي.

مع ذالك أشرف من الي قتلوا وسرقوا الشعب تردون الصدق لربما لا يطول وقوفها أمام الله اقل بينما الجماعه للمحرقة

النجم البرتغالي #رونالدو يصل الى الرياض برفقه صديقته جورجينا التي ارتدت العبائه والكمامه احترامًا للعادات والتقاليد العربيه pic.twitter.com/YrUAWe4XVO — Alshemmary (@kadhimalg) January 3, 2023

كما ظهرت جورجينا في الصورة، بإطلالة عارية، بفستان يبرز أجزاء من جسمها، وضعت فوقه سترة سوداء كما وضعت كمامة على وجهها.

وقال البعض عن هذه الصورة: “رونالدو يصل إلى الرياض برفقة صديقته جورجينا التي ارتدت العباءة والكمامة احتراماً للعادات والتقاليد العربيّة”.

rumor

رونالدو يصل الى الرياض برفقه صديقته جورجينا التي ارتدت العبائه والكمامه احترامًا للعادات والتقاليد العربيه 🤡🫣 pic.twitter.com/hNq4pQFAZB — Holy kemet (@Holy_kemet) January 3, 2023

بداية تداول الصورة

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تداول هذه الصورة بدأ مع وصول الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو إلى الرياض وسط أجواء ماطرة.

لكن الإطلالة العارية التي شوهدت فيها جورجينا ونسبت إلى وجودها في السعودية، تبين أنها غير صحيحة.

حقيقة الصورة

لكن الحقيقة أن الإطلالة العارية لـ”جورجينا” سبق نشرها لها في ديسمبر 2020، وذلك من حفل توزيع جوائز غلوب سوكر آنذاك.

#كريستيانو_رونالدو يفوز بلقب لاعب الخمس الأول من القرن الحالي ضمن جوائز "دبي غلوب سوكر". #ميسي يعتبره اللاعب المفضل في كرة القدم.

صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز بجمالها الصارخ وابناؤهما خطفوا الأضواء من رونالدو في دبي. pic.twitter.com/vimKlvd3B4 — Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) December 28, 2020

كريستيانو : جورجينا هي أعظم حب في حياتي .. اتمنى أن أتزوجها في يوم من الايام .

حيث يذكر ان لكرستيانو رونادو معاه 3 اولاد ولم يتزوجها الى الان .

الصوره في دبي توزيع جوائز حفل "دبي غلوب سوكر" pic.twitter.com/KbVuCVuVVq — Eslam Kotp (@eslam__kotp) December 27, 2020

كما أن حساب نادي النصر السعودي، على موقع تويتر، نشر صوراً، لوصول رونالدو ورفيقته، ظهرت فيها جورجينا بإطلالة محتمشة.

نجـد العُظمـى 🇸🇦

تستقبل معشوق الجماهير حول العالم 🌏 لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يصــل الرياض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/V3rmp88IWW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر يوم الجمعة، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وسبق أن تحدثت تقارير عن أن رونالدو سيحصل على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم، إذ يقدر بحوالي 177 مليون جنيه إسترليني سنويا، في صفقة تستمر حتى عام 2025.

ونظم النصر السعودي، أمس الثلاثاء، احتفالية عالمية بمناسبة انضمام رونالدو لـ”العالمي”، بحضور جماهيري ضخم.

يا لها من ليلة خالدة، وياله من احتفال تاريخي، يفوق قدرتنا على الوصف، على الاستيعاب، على التصديق، كريستيانو رونالدو كله هنا، بقميص النصر العالمي، هل تخيلت ذلك يوما ولو مرة واحدة، ان كانت الاجابة نعم، أنت تعيش الحياة التي تخيلتها 💛💙 pic.twitter.com/oUQF4pNn3H — فارس عوض (@farisf9) January 3, 2023

كيف تقيم جورجينا في السعودية؟

ومنذ ربط رونالدو بنادي النصر، توجهت الكثير من الأنظار إلى كيفية تعامل السلطات مع رونالدو وصديقته جورجينا المرتبطين بعلاقة خارج إطار الزواج، في حين يفترض أن السعودية تبدي تشددا في العادات.

وتساءل ناشطون عما إذا كانت اللوائح الصارمة في السعودية (الدولة المحافظة) ستسمح بوجودها معه خارج علاقة الزواج أم لا، خصوصاً أن قوانينها لا تسمح بالاختلاط بين الجنسين.

لكن من الجدير بالذكر في هذا الإطار، أن السعودية سمحت في وقت سابق للسياح الأجانب بالنزول في فنادق المملكة دون الحاجة إلى إثبات العلاقة العائلية ومنها الزواج.