“أنا كان نفسي أشياء كثير أعملها”.. وصية مؤثرة للفتى الشهيد آدم عياد (شاهد)

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وطن – تداول نشطاء فلسطينيون، صورة تُظهر وصية كتبها الفتى آدم عياد الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الشهيد في وصيته: “أنا كان نفسي أشياء كثير أعملها بس إحنا ببلد محتل مستحيل تحقق حلمك فيها”.

وأضاف: “أنا مبسوط كتير إن ربنا حقق لي حلم من أحلامي وهو الشهادة.. وأنا بقولكم الشهادة مش بس موت الشهادة فخر لنفسك وفخر للعالم كله”.

الشهيد الطفل آدم عياد الذي ارتقى فجر اليوم برصاص الاحتلال يقول في وصيته: "أنا كان نفسي أشياء كثير اعملها بس احنا ببلد محتل مستحيل تحقق حلمك فيها" pic.twitter.com/1n5Lv4UZiL — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 3, 2023

وتابع: “الشهادة انتصار صحيح إن حياتك بتنتهي بس بتنتهي وإنت مبسوط”.

وختم الطفل الشهيد رسالته مخاطبًا أهله وأحباءه: “ما تنسوني، ما بدي أقلكم مع السلامة.. لنا لقاء في الجنة”.

استشهاد آدم عياد

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واستشهد آدم البالغ (15 عاماً)، بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم مخيم الدهيشة في بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى استشهاد الفتى آدم عياد 16 عاماً بعد إصابته برصاصة في الصدر، كما أصيب شاب آخر بجروح.

تغطية صحفية: "الشهيد الفتى آدم عياد الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، فجر اليوم". pic.twitter.com/HSVNB9U6ak — غزة الحدث الإخبارية (@24newspal) January 3, 2023

والفتى آدم عياد الابن الوحيد لعائلته وباستشهاده يرتفع عدد شهداء العام 2023 إلى ثلاثة بعد ارتقاء اثنين فجر أمس في كفر دان غرب جنين.

إضراب عام في بيت لحم

وعمّ إضراب عام في بيت لحم حداداً على ارتقاء الفتى آدم عياد في مخيم الدهيشة.

🎥 #فيديو| إضراب عام في بيت لحم حداداً على ارتقاء الفتى آدم عياد في مخيم الدهيشة pic.twitter.com/md3yOQDaB7 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 3, 2023

وانتشر مقطع فيديو مؤثر جدا لوالدة الفتى الشهيد، وهي تنهار في المستشفى بعد استشهاد “وحيدها”.

🔻 وداع مؤثر للفتى آدم عياد (١٥) عاماً.. الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال.. pic.twitter.com/PUd6nYeZud — نساء من أجل فلسطين (@women4palestine) January 3, 2023

اصحى لساتو صاحي… أم فلسطينية تتلقى النبأ لتزف وتودع إبنها الوحيد آدم عياد في الدهيشة ببيت لحم بالضفة 🇵🇸 pic.twitter.com/YgUO6KoqyB — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) January 3, 2023

حصيلة الشهداء والجرحى والمعتقلين خلال 2022

وسجل عام 2022، حصيلة مفزعة للشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أو جرحى الاعتداءات أو المعتقلين، حيث تم توثيق 227 شهيدا، بينهم 169 في الضفة الغربية، و53 من غزة أغلبهم قضوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع في أغسطس الماضي، و5 من فلسطينيي 48.

وبحسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة “أوتشا“، فإنه قياسا على المتوسط الشهري، كان عام 2022 أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.

وبلغ عدد المصابين 9335 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أثناء اقتحامه للمناطق الفلسطينية.

فيما بلغ عدد المعتقلين 6500 حالة اعتقال نحو 4700 منهم ما زالوا في السجون الإسرائيلية.