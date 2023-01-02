الإثنين, يناير 2, 2023
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حياتنا

هل تفكر بالسفر قريبََا؟ إليك 5 أشياء يجب عليك فعلها قبل رحلتك

منها الحصول على قسط كاف من النوم

كتب ايمان الباجي
أشياء يجب فعلها قبل السفر watanserb.com
أشياء يجب فعلها قبل السفر
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وطن– إن السفر نشاط مفيد للعقل وللروح. ومع ذلك، فإن ركوب الطائرة أو السفر لمسافات طويلة بالسيارة يمكن أن يؤثر على الجسد.

في هذا الإطار، كشفت كريستين رايت ماكيتيش، المتخصصة في الطب الوقائي، لموقع”travelandleisure” عن خمسة أشياء تفعلها قبل السفر للتأكد من أنها مستعدة جسديًا لرحلتها.

شرب الكثير من الماء

وفقًا لماكيتيش، فإن الحصول على الكمية المناسبة من الماء أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، خاصة قبل الرحلة.

حيث قالت: “الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب ما يقرب من لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يوميًا سيساعد جهازك المناعي على العمل بشكل أفضل.”

وأشارت إلى أن الطيران يسبب الجفاف بشكل خاص. لذا من الضروري التأكد من شرب الماء طوال رحلتك. كما نصحت كذلك بتجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والكحول، لأن كلاهما يسبب الجفاف.

الحصول على الكمية المناسبة من الماء أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، خاصة قبل السفر
الحصول على الكمية المناسبة من الماء أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، خاصة قبل السفر

المكملات الغذائية

توصي ماكيتيش مرضاها بتناول مكملات تعزيز المناعة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام قبل السفر لتقوية الجهاز المناعي.

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وقالت:“على وجه التحديد فيتامين ج وفيتامين د والزنك والبروبيوتيك.”

النوم الجيد

الاستعداد لرحلة صحية يعني من الضروري الحصول على قسط كاف من النوم قبل القيام بأي رحلة.

وتقول ماكيتيش:” النوم مهم لصحتنا. وقبل السفر، نتوتر كثيراََ. واعتمادًا على وجهتك، عليك التأكد من أنك تحصل على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة حتى يعمل جهازك المناعي في أفضل حالاته عند السفر.”

ممارسة التمارين قبل السفر

أوصت ماكيتيش بممارسة بعض التمارين الرياضية قبل القيام بأي رحلة لتخفيف التوتر.

وقالت:”إن ممارسة التمارين قبل السفر أمر مهم جدًا بالنسبة لي شخصيًا، هذا يساعد في تخفيف الأعصاب والتوتر ويعطي دَفعة للجهاز المناعي.”

ممارسة التمارين قبل السفر يساعد في تخفيف الأعصاب والتوتر
ممارسة التمارين قبل السفر يساعد في تخفيف الأعصاب والتوتر

استمتع بعملية التخطيط للرحلة

إن مجرد التخطيط لرحلتك يمكن أن يجعلك أكثر سعادة وسيقلل من مستويات التوتر لديك، وفقًا لماكيتيش.

وأضافت:”إن التحضير لرحلتك والاعتناء بجسمك وجهازك المناعي بشكل منتظم يضمن لك رحلة خالية من التعب والإرهاق.”

المصدرموقع travelandleisure، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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