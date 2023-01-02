هلا رشدي ترد على فيديو الكعبة المثير للجدل.. أغنية وموسيقى وسط الحرم! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية هلا رشدي، محركات البحث، بعد نشرها فيديو مثير للجدل أمام الكعبة، مع ابنها، أثناء أداءها مناسك العمرة.

الحسن والحسين

وظهرت هلا رشدي بفيديو نشرته عبر “تيك توك”، وهي تحتضن طفلها قائلة: “حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر”.

وتابعت: “قلت اتصور معاه كام صورة وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب”.

وختمت: “اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.

أغنية في الحرم!

لكن هذا الفيديو العفوي عرضها للهجوم من قبل البعض الذين رأوا في تصرفها استخفافاً بهيبة الحرم المكي. ووضعها موسيقى على الفيديو.

وجاء في التعليقات: “احترام الكعبه و هيبيتها فين؟ دا حتي اسمه بيت الله الحرام”.

- Advertisement -

وكتب آخر: “ملقتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقالت إحدى متابعات هلا رشدي: “مستوعبين جدا انك تحطي الاغنية ع الفيديو. بس ع الاقل مينفعش تحطى اغنية ع صوركم ف الحرم ده مكان ليه قدسيته واحترامه وهيبته. اتصوروا زى ما انتو عايزين احتفظوا بذكريات بس مش كدة ابدا”.

وكتب ناشط: “تيك توك ف الحرم ؟ البني ادم بيروح هناك ينسي نفسه ويفرغ مخه لرب العالمين وبندعي يتقبل مننا !!انتي بتعملي أي”.

وأكدت أخرى أنها تحب هلا، لكن تصرفها بالحرم لم يعجبها. وكتبت: “هلا انا حقيقى بحبك جدا و متبعاكى من زمان. بس حقيقى الحرم الشريف ليه حرمته يا هلا مش انتى الى تعملى فيديو للهزار عند الحرم الشريف حبيبتى”.

حنان ترك تعلق

وقال متابع: “الفيديو جميل جدا ومبهج اوي بس للاسف لايليق بالمكان الكعبه ليها قدسيتها ورهبتها وخشوعها. ماينفعش ابدا ننزل اغنيه مع الكعبه ووجودك فيها حتى لو خلصتي العمره وفكيتي احرامك المكان له احترامه”.

وهاجمها آخر بآية قرآنية: “وهو ده مكان تعملوا فيه الكلام ده “مالكم لا ترجون لله وقارا”.

وردت هلا رشدي بتجاهل الانتقادات. ونشرت صورة لنجلها أمام الكعبة، وعلقت: “يا رب يبارك في اولادكم و يقر اعينكم بهم ويجعلهم لكم خير سند. ويحفظهم من كل الامراض والاسقام ويبعد عنهم كل شر الدنيا. ويستخدمهم ولا يستبدلهم و يصنعوا على عين الله وينبتهم نباتاً حسناً”.

وكانت الفنانة المعتزلة حنان ترك أول المعلقين، وكتبت: ” اللهم امين … ربنا يبارك فيه حبيبتي لا تنسينا من الدعاء”.

هذا وقد أعلنت هلا رشدي عن إحياءها حفلاً غنائياً يوم الجمعة 13 يناير الجاري في ساقية الصاوي.