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هكذا أنقذ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد جامعة إماراتية من الإفلاس

قدم السلطان قابوس بن سعيد إلى جامعة عجمان في الإمارات مبلغ مليون دولار من أجل إنقاذها من الإفلاس

كتب فهمي الورغمي
قابوس بن سعيد watanserb.com
قابوس بن سعيد
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وطن- استذكر ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة تاريخية قام بها السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، لجامعة عجمان في الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عديدة، ودعمه السخي لها بمبلغ مليون دولار في فترة كانت تمر فيها الجامعة بظروف مالية صعبة، حتى أن بعض المصادر أكدت أنها اقتربت من الإفلاس.

السلطان قابوس بن سعيد ينقذ جامعة عجمان من الإفلاس

وشارك عمانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الأيام الماضية، على نطاق واسع منشورا يتحدث عن ذكرى جميلة جمعت السلطان قابوس بن سعيد مع جامعة عجمان الإماراتية.

وجاء في أحد التدوينات أن “معالي الشيخ/ حمد المدفع وزير التربية والتعليم في الامارات قد أشار في تصريح قديم له يعود إلى عام 1995، قال فيه؛ زارنا جلالة السلطان قابوس وتجول في جامعة عجمان”.

وأضاف: “سأل عن الجامعة وأجبته بكل صدق وصراحة أنها على وشك الإفلاس.. فتبرع جلالته بمبلغ بمليون دولار وتم دعم الجامعة التي ازدهرت وافتتحت مجموعة فروعه لها لاحقاً ولله الحمد”.

ساهمت تلك المبادرة الجميلة والإنسانية من سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، في توطيد أواصر العرفان والمودة وقبل كل شيء التعاون الثنائي بين مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وجامعة عجمان الإماراتية.

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وأصبحت جامعة عجمان بعد ذلك التاريخ، بمثابة اليد التي عملت على معاضدة جهود السلطنة في تعزيز جهودها في البحث العلمي، عرفانا بالمبادرة الطيبة للسلطان الراحل.

وبتاريخ 18 يناير 2014، بعث حاكم عجمان رسالة تقدير إلى وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، تكريما لجهود السلطان قابوس ومؤسسات السلطنة في التقدم في مجالات البحث العلمي.

وقال الأستاذ أسامة سلمان، نائب رئيس جامعة عجمان آنذاك، إنه ومنذ زيارة السلطان قابوس لجامعة عجمان عام 1989، رفدت جامعة عجمان سوق العمل في السلطنة بما يقارب العشرة آلاف خريج.

استذكار العمانيين محاسن السلطان قابوس بن سعيد

وأثارت المبادرة الجميلة التي قام السلطان قابوس بن سعيد، تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

وقال مغردون في التعليقات: “ولذلك كان الطلاب العمانيون يحصلون على خصم 20% لكل مادة.. رحم الله سلطاننا الرحل وغفر الله وجعل الجنة مثواة”.

 

وقال آخر: “(إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

مضيفا: “زعيمنا الراحل سيخلده التاريخ وللأسف لن يكرره الزمن ..
ها هي بعض فضائله رحمه الله تعالى وأعماله في السر تتوالى وتظهر للعلن”.

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد في 20 يناير 2020 عن عمر يناهز الـ 80 سنة، قضى منها 50 سنة في حكم السلطنة.

وعلى عهده، شهدت سلطنة عُمان نهضة عمرانية وحضارية كان له دور كبير في تحقيقها، وجعل حياة العمانيين على قدر كبير من التقدم.

وتولى مهمة قيادة السلطنة بعده ابن عمه السلطان هيثم بن طارق، الذي تولىة مقاليد الحكم في عام 2020 بموجب وصية تركها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

المصدرتويتر، جامعة عجمان، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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