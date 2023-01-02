هكذا أنقذ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد جامعة إماراتية من الإفلاس

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وطن- استذكر ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة تاريخية قام بها السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد، لجامعة عجمان في الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات عديدة، ودعمه السخي لها بمبلغ مليون دولار في فترة كانت تمر فيها الجامعة بظروف مالية صعبة، حتى أن بعض المصادر أكدت أنها اقتربت من الإفلاس.

السلطان قابوس بن سعيد ينقذ جامعة عجمان من الإفلاس

وشارك عمانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الأيام الماضية، على نطاق واسع منشورا يتحدث عن ذكرى جميلة جمعت السلطان قابوس بن سعيد مع جامعة عجمان الإماراتية.

وجاء في أحد التدوينات أن “معالي الشيخ/ حمد المدفع وزير التربية والتعليم في الامارات قد أشار في تصريح قديم له يعود إلى عام 1995، قال فيه؛ زارنا جلالة السلطان قابوس وتجول في جامعة عجمان”.

وأضاف: “سأل عن الجامعة وأجبته بكل صدق وصراحة أنها على وشك الإفلاس.. فتبرع جلالته بمبلغ بمليون دولار وتم دعم الجامعة التي ازدهرت وافتتحت مجموعة فروعه لها لاحقاً ولله الحمد”.

معالي الشيخ/ حمد المدفع وزير التربية والتعليم في الامارات1995م: ( زارنا جلالة السلطان قابوس وتجول في جامعة عجمان، وسأل عن الجامعة وأجبته بكل صدق وصراحة أنها على وشك الإفلاس،فتبرع جلالته بمبلغ بمليون دولار وتم دعم الجامعة التي أزدهرت وافتتحت مجموعة فروعه لها لاحقاً ولله الحمد). pic.twitter.com/RJIoXEvMtL — طارش (@tareshoman) January 2, 2023

ساهمت تلك المبادرة الجميلة والإنسانية من سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، في توطيد أواصر العرفان والمودة وقبل كل شيء التعاون الثنائي بين مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وجامعة عجمان الإماراتية.

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وأصبحت جامعة عجمان بعد ذلك التاريخ، بمثابة اليد التي عملت على معاضدة جهود السلطنة في تعزيز جهودها في البحث العلمي، عرفانا بالمبادرة الطيبة للسلطان الراحل.

وبتاريخ 18 يناير 2014، بعث حاكم عجمان رسالة تقدير إلى وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، تكريما لجهود السلطان قابوس ومؤسسات السلطنة في التقدم في مجالات البحث العلمي.

وقال الأستاذ أسامة سلمان، نائب رئيس جامعة عجمان آنذاك، إنه ومنذ زيارة السلطان قابوس لجامعة عجمان عام 1989، رفدت جامعة عجمان سوق العمل في السلطنة بما يقارب العشرة آلاف خريج.

استذكار العمانيين محاسن السلطان قابوس بن سعيد

وأثارت المبادرة الجميلة التي قام السلطان قابوس بن سعيد، تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

وقال مغردون في التعليقات: “ولذلك كان الطلاب العمانيون يحصلون على خصم 20% لكل مادة.. رحم الله سلطاننا الرحل وغفر الله وجعل الجنة مثواة”.

ولذلك كان الطلاب العمانيون يحصلون على خصم 20% لكل مادة ،، رحم الله سلطاننا الرحل وغفر الله وجعل الجنة مثواة — alasel20201 (@alasel20209) January 2, 2023

وقال آخر: “(إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

مضيفا: “زعيمنا الراحل سيخلده التاريخ وللأسف لن يكرره الزمن ..

ها هي بعض فضائله رحمه الله تعالى وأعماله في السر تتوالى وتظهر للعلن”.

(إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ). زعيمنا الراحل سيخلده التاريخ وللأسف لن يكرره الزمن ..

ها هي بعض فضائله رحمه الله تعالى وأعماله في السر تتوالى وتظهر للعلن . — صادق بن محمد آل عيسى. (@sadiqoman) January 2, 2023

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد في 20 يناير 2020 عن عمر يناهز الـ 80 سنة، قضى منها 50 سنة في حكم السلطنة.

وعلى عهده، شهدت سلطنة عُمان نهضة عمرانية وحضارية كان له دور كبير في تحقيقها، وجعل حياة العمانيين على قدر كبير من التقدم.

وتولى مهمة قيادة السلطنة بعده ابن عمه السلطان هيثم بن طارق، الذي تولىة مقاليد الحكم في عام 2020 بموجب وصية تركها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.