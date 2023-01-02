هذا هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم تساوي ثروته ثروة رونالدو 15 مرة

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وطن-كشف تقرير صحفي لموقع “دايلي ستار” البريطاني يوم الأحد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يصبح اللاعب الأكثر ثراءً في العالم، على الرغم من انتقاله مؤخرًا إلى النصر السعودي وحصوله على راتب خيالي.

وزعمت تقارير بأن رونالدو سيحصل من النصر على 200 مليون يورو سنويا، ليصبح صاحب أعلى راتب في العالم.

ووفقًا لمصادر بريطانية أخرى، فإن الثروة التي سيجنيها رونالدو بناء على عقده مع النصر (1.3 مليار جنيه إسترليني)، لا تساوي شيئا أمام ما يكسبه فائق بلقيه، نجم نادي تشونبوري التايلاندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن بلقيه الذي ينتمي إلى سلطنة بروناي دار السلام، تبلغ ثروته 13 مليار جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن بلقيه ليس معروفًا بشكل خاص بين مشجعي كرة القدم، فإنه أغنى لاعب في العالم، لكنه لم يجمع ثروته من خلال أدائه داخل المستطيل الأخضر.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن بلقيه، البالغ 24 عامًا ابن شقيق سلطان بروناي، ويعد والده أميرا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

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هذا ووُلد بلقيه في الولايات المتحدة، ونشأ في إنجلترا، وانضم من قبل لأندية تشيلسي وآرسنال وساوثهامبتون وليستر سيتي.