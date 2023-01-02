الإثنين, يناير 2, 2023
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هذا هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم تساوي ثروته ثروة رونالدو 15 مرة

"بلقيه، نجم نادي تشونبوري التايلاندي.".

كتب معالي بن عمر
رسالة مؤثرة لرونالدو watanserb.com
بكاء النجم كريستيانو رونالدو
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وطن-كشف تقرير صحفي لموقع “دايلي ستار” البريطاني يوم الأحد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يصبح اللاعب الأكثر ثراءً في العالم، على الرغم من انتقاله مؤخرًا إلى النصر السعودي وحصوله على راتب خيالي.

وزعمت تقارير بأن رونالدو سيحصل من النصر على 200 مليون يورو سنويا، ليصبح صاحب أعلى راتب في العالم.

ووفقًا لمصادر بريطانية أخرى، فإن الثروة التي سيجنيها رونالدو بناء على عقده مع النصر (1.3 مليار جنيه إسترليني)، لا تساوي شيئا أمام ما يكسبه فائق بلقيه، نجم نادي تشونبوري التايلاندي.

كريستيانو رونالدو لن يُشارك في أول مباراتين مع النصر السعودي لهذا السبب

بلقيه، نجم نادي تشونبوري التايلاندي
بلقيه، نجم نادي تشونبوري التايلاندي

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن بلقيه الذي ينتمي إلى سلطنة بروناي دار السلام، تبلغ ثروته 13 مليار جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن بلقيه ليس معروفًا بشكل خاص بين مشجعي كرة القدم، فإنه أغنى لاعب في العالم، لكنه لم يجمع ثروته من خلال أدائه داخل المستطيل الأخضر.

رسمياً.. كريستيانو رونالدو يوقع للنصر السعودي لموسمين!

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن بلقيه، البالغ 24 عامًا ابن شقيق سلطان بروناي، ويعد والده أميرا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

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هذا ووُلد بلقيه في الولايات المتحدة، ونشأ في إنجلترا، وانضم من قبل لأندية تشيلسي وآرسنال وساوثهامبتون وليستر سيتي.

اللاعب بلقيه
اللاعب بلقيه

كم تبلغ قيمة تشكيلة النصر السعودي بعد انضمام كريستيانو رونالدو؟!

المصدردايلي ستار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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