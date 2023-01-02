الإثنين, يناير 2, 2023
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حياتنا

هاجر أحمد بفستان سهرة في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة! (شاهد)

هاجر أحمد كانت ترتدي عباءة من الساتان بلون الكشمير وهو ما أعطاها لمعة توحي بأنها فستان سهرة

كتب رفيف عبدالله
هاجر أحمد بفستان سهرة في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة! (شاهد) watanserb.com
هاجر أحمد
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وطن– أثارت الممثلة المصرية هاجر أحمد، جدلاً واسعاً بملابسها في الحرم المكي، أثناء أداءها مناسك العمرة برفقة زوجها.

عباءة ساتان

ونشرت هاجر أحمد صوراً عبر “انستجرام”، وهي تؤدي مناسك العمرة مع زوجها معقبة: “”لبيك اللهم لبيك ..لبيك لا شريك لك لبيك “. اللهم أني أستودعك نفسي وأولادي وأهلي ومن أحببت فيك فاحفظني بحفظك واحفظهم يا من لا تضيع لديه الودائع.” اللهم رضاك وچنتك . كل عام وانتم الي الله اقرب”.

بدا كأن هاجر ترتدي فستان سهرة ما أثار انتقاد متابعيها

وكانت هاجر أحمد ترتدي عباءة من الساتان بلون الكشمير، وهو ما أعطاها لمعة توحي بأنها فستان سهرة.

فستان سهرة في الحرم المكي

وجاء في تعليقات المتابعين: “لابسه فستان سهره في الحرم يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا فنانه”.

وأثنت متابعة على جمال هاجر، متسائلة: “جمالك بالحجاب بزبط للعمره؟؟ بحسو لفستان سهرة”.

ووافقتها أخرى الرأي معقبة: “انا بحبك جدا بس اللبس ده مش للعمرة، اللون والخامة ملفتين”.

زوج هاجر رجل الأعمال أحمد الحداد
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بينما استغرب البعض دعاءها وتساءل “هي عندها أولاد”.

وفي هذا السياق، أجابت هاجر أحمد على أسئلة تخص حياتها الخاصة على منصة إلكترونية.

ابنة هاجر أحمد

وكشفت هاجر أحمد أنها غيرت اسم ابنتها من” إيزابيلا” إلى “غالية” بسبب عدم قدرة المحيطين بها على نطق الاسم بالشكل الصحيح.

وقالت إنها تناديها باسم “بيلا”.

وحول سبب اختيار الاسم، أجابت هاجر: “بحبه جدا، كان اسم أول شخصية  قدمتها في عمل مسرحي بالجامعة”.

وأكدت هاجر أنها تغيرت كثيرا بعدما أصبحت أما.

وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها شخصية غير اجتماعية، ولا يوجد لديها أصدقاء مقربين.

وتابعت: “عندي معارف كثير من كل العالم وملكة جمال تايلاند صاحبتي”.

زوج هاجر

أما عن زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، قالت هاجر: “أحسن مني على كل المستويات، اجتماعي أكثر مني ومسئول بزيادة”.

وفي وقت سابق، احتفلت هاجر بعيد ميلاد زوجها، بصورة رومانسية تجمعهما عبر “انستجرام”.

وكتبت هاجر تعقيباً عليها: “أفضل إنجاز في حياتي هو أن أكون مع رجل مثلك. كل يوم أكون فوق القمر لأكون زوجتك عيد ميلاد سعيد يا ملكي كل عام وانت أمني وأماني ومأمني . أحبك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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