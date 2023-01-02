مقبرة عمودية في الطابق التاسع.. أين يوارى جثمان بيليه الثرى؟

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وطن – يُدفن أسطورة كرة القدم بيليه، في مقبرة خارجة عن المألوف، وذلك في الطابق التاسع من مبنى فخم، يطل على ملعب “سانتوس”، وهو الفريق الذي لعب له أغلب الفترات خلال مسيرته الكروية.

بيليه سيدفن في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقًا في مدينة سانتوس الساحلية، وتضم 14 ألف قبو وشلالا ومتحفا للسيارات، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وسيتم نقل بيليه الذى رحل عن عالمنا عن عمر 82 عامًا، إلى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك سيتم اصطحابه في الشوارع للتوقف خارج منزل والدته، وسيتم وضعه أخيرًا في نصب نيكروبوليس المسكوني.

والمقبرة المكونة من 14 طابقًا فى وسط سانتوس، سوف يدفن فيها بيليه يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الحداد الرسمي.

سيتم نقله بعد ذلك إلى نصب نيكروبوليس المسكوني، والذي أطلق عليه فيلم A Tomb With A View في عام 2014 عن المقبرة، ويزعم أنه الأطول في العالم.

كل شي شفتوه #بيليه.. سواه قبلهم

ياخي اسطوره والله#Pele pic.twitter.com/F9EK0W0soz — مع حمد قلم (@7amadQalam) December 23, 2022

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والمقبرة تم بناؤها عام 1983 وتضم أكثر من 14000 قبو، وتحتوي على حديقة استوائية ومطعم وحتى متحف للسيارات الكلاسيكية.

والمقبرة بناها المهندس المعماري بيب ألستوت، وتحولت إلى تحفة سياحية وهي تطل في طوابقها العلوية على ملعب فيلا بيلميرو، حيث بدأ بيليه مسيرته الكروية في مدينة ساوباولو.

وستقتصر مراسم تشييع بيليه بحضور أسرته فقط، بعد موكب يتبع التابوت في شوارع سانتوس، المدينة الساحلية على بعد 80 كيلومترًا من ساو باولو والتي قررت من جانبها حدادًا لسبعة أيام.

🎙️ مارادونا أفضل من بيليه ؟ مارادونا : لا .. لا .. مارادونا هو مارادونا ، بيليه هو الأعظم في التاريخ. 👏🏻 pic.twitter.com/GxKYZHrtsw — محمود مجيد ¹⁴ (@MMajeedSX) December 29, 2022

وفاة بيليه بسرطان القولون

وتوفي بيليه، يوم الخميس، عن عمر 82 عاما، بعد معركة ضد سرطان القولون.

وأثارت وفاة بيليه، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، موجة من التأثر في العالم، بينما أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.

والدة بيليه لا تعلم بوفاته

وكانت شقيقة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، قد كشفت أن والدتهما ليست على دراية بوفاة ابنها، مشيرة إلى أن الأم “في عالمها الخاص”.

وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو شقيقة بيليه في مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن”، إن أحدا لم يبلغ الأم سيليست صاحبة الـ100 عام، بوفاة بيليه.

وأضافت ماريا أن أمها، التي لم تعد تتفاعل بشكل واع مع محيطها، كانت تقول دائما إنها ستصلي من أجل شفاء بيليه.