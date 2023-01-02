الإثنين, يناير 2, 2023
الرئيسيةالهدهدمقبرة عمودية في الطابق التاسع.. أين يوارى جثمان بيليه الثرى؟
الهدهد

مقبرة عمودية في الطابق التاسع.. أين يوارى جثمان بيليه الثرى؟

مراسم جنازة بيليه تبدأ من موقع بزوغه كأسطورة كروية وتنتهي بالمقبرة

كتب خالد السعدي
قبر بيليه watanserb.com
- Advertisement -

وطن – يُدفن أسطورة كرة القدم بيليه، في مقبرة خارجة عن المألوف، وذلك في الطابق التاسع من مبنى فخم، يطل على ملعب “سانتوس”، وهو الفريق الذي لعب له أغلب الفترات خلال مسيرته الكروية.

بيليه سيدفن في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقًا في مدينة سانتوس الساحلية، وتضم 14 ألف قبو وشلالا ومتحفا للسيارات، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.

سيدفن بيليه في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقًا

وسيتم نقل بيليه الذى رحل عن عالمنا عن عمر 82 عامًا، إلى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك سيتم اصطحابه في الشوارع للتوقف خارج منزل والدته، وسيتم وضعه أخيرًا في نصب نيكروبوليس المسكوني.

والمقبرة المكونة من 14 طابقًا فى وسط سانتوس، سوف يدفن فيها بيليه يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الحداد الرسمي.

سوف يدفن بيليه يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من الحداد الرسمي

سيتم نقله بعد ذلك إلى نصب نيكروبوليس المسكوني، والذي أطلق عليه فيلم A Tomb With A View في عام 2014 عن المقبرة، ويزعم أنه الأطول في العالم.

- Advertisement -

والمقبرة تم بناؤها عام 1983 وتضم أكثر من 14000 قبو، وتحتوي على حديقة استوائية ومطعم وحتى متحف للسيارات الكلاسيكية.

المقبرة التي سيدفن بها بيليه

والمقبرة بناها المهندس المعماري بيب ألستوت، وتحولت إلى تحفة سياحية وهي تطل في طوابقها العلوية على ملعب فيلا بيلميرو، حيث بدأ بيليه مسيرته الكروية في مدينة ساوباولو.

المقبرة تم بناؤها عام 1983

وستقتصر مراسم تشييع بيليه بحضور أسرته فقط، بعد موكب يتبع التابوت في شوارع سانتوس، المدينة الساحلية على بعد 80 كيلومترًا من ساو باولو والتي قررت من جانبها حدادًا لسبعة أيام.

وفاة بيليه بسرطان القولون

وتوفي بيليه، يوم الخميس، عن عمر 82 عاما، بعد معركة ضد سرطان القولون.

توفي بيليه بعد صراع مع سرطان القولون

وأثارت وفاة بيليه، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، موجة من التأثر في العالم، بينما أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.

والدة بيليه لا تعلم بوفاته

وكانت شقيقة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، قد كشفت أن والدتهما ليست على دراية بوفاة ابنها، مشيرة إلى أن الأم “في عالمها الخاص”.

والدة بيليه لا تعلم بوفاته

وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو شقيقة بيليه في مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن”، إن أحدا لم يبلغ الأم سيليست صاحبة الـ100 عام، بوفاة بيليه.

وأضافت ماريا أن أمها، التي لم تعد تتفاعل بشكل واع مع محيطها، كانت تقول دائما إنها ستصلي من أجل شفاء بيليه.

المصدرذا صن + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا ما تفعله أم بيليه صاحبة الـ100 عام بعد وفاة ابنها الأسطورة (شاهد)

الهدهد

هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

حياتنا

الكشف عن مبلغ ضخم تقاضاه “بيليه” باتفاق سري مع شركة “بوما” من أجل هذه اللقطة!(شاهد)

رياضة

5 أرقام قياسية للأسطورة الراحل بيليه يصعب تحطيمها في كرة القدم

حياتنا

بينها قطر والجزائر… صُور تاريخية لـ بيليه مع نادي سانتوس في دول عربية (شاهد)

الهدهد

آخر صورة للأسطورة بيليه قبل وفاته متأثرا بإصابته بالسرطان (شاهد)

رياضة

مشاهير كرة القدم العالمية يُودعون أسطورة البرازيل الراحل بيليه بكلماتٍ حزينة

الهدهد

الظهور الأخير لبيليه قبل وفاته.. لا يعرف شيئا ولا يدرك ما حوله (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة بيليه واللحظات الأخيرة بحياته..ملك الكرة لحق بالأسطورة مارادونا

الهدهد

إعلان وفاة بيليه متوقع في أي وقت.. لا يستجيب للعلاج الكيميائي وعائلته تتكتم

رياضة

نيمار يُتوج بجائزة أفضل لاعب في التاريخ نيابة عن بيليه (صور)

الهدهد

صورة مؤثرة لـ بيليه من داخل المستشفى وابنته تعلق: مستمر في القتال(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيتمار بن غفير يستهل حقبته باللعب بالنار.. اقتحام مرتقب للأقصى ينذر بانفجار الأوضاع

فيديو “الكوبري الجنسي”.. تطور مفاجئ بعد إخلاء سبيل المتهمين (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد كاسيرينو في كأس الملك والقنوات الناقلة

السعودية تبدأ حملة ابتزاز رجال الأعمال وهذا ما حدث مع نايف الصاعدي

وجوه ملائكية لملوك وملكات مصر القديمة بتقنية الذكاء الاصطناعي (شاهد)

ميا خليفة تستقبل العام الجديد بصورة بذيئة من البحر الأبيض المتوسط (شاهد)

ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع ختام الجولة ال15

7 عادات تجعل الدماغ يشيخ بشكل أسرع

سيرين عبدالنور بإطلالة فاضحة في دبي احتفالاً برأس السنة (فيديو)

توقعات مخيفة لـ نوستراداموس في 2023.. اندلاع حرب كبرى والشخص سيأكل رفيقه جوعا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC