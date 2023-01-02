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ما فعله شاب وفتاة أمام الكعبة يحدث ضجة بين السعوديين (فيديو)

اعتبر ناشطون أن ما حدث غير لائق ولا يصح فعله داخل الحرم المكي في الأراضي المقدسة

كتب خالد الأحمد
شاب وفتاة أمام الكعبة watanserb.com
شاب وفتاة أمام الكعبة
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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لشاب وفتاة بجانب الكعبة المشرفة بمظهر وصفه البعض بالخادش للحياء، أثار جدلا وردود فعل متباينة.

وصلة غزل لشاب وفتاة أمام الكعبة تحدث ضجة

وظهر الشاب في المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، بثياب الإحرام فيما بدت الشابة أمامه بلباسها الشرعي. وقد وضع يديه في يديها ويبدوان وهما ينظران إلى الكعبة ثم يتوجه لها ويقبلها على جبينها.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعضهم عن استيائهم واستنكارهم لهذا التصرف الذي اعتبروه يسيء إلى قدسية المكان ورمزيته الدينية لدى المسلمين في كل دول العالم.

وقال مغرد معلقا على الفيديو: “لماذا لم تمنعهم شرطة الحرم عن هذا الفعل المشين بجانب الحرم، ولا هم فقط متخصصين للشيعة يمنعونهم حتى من قراءة أدعيتهم في الحرم”.

ورأى آخر أن الأمر تم تحميله أكثر مما يحتمل وأضاف موضحا: “رجل وامرأة يقبل جبينها أكيد زوجته.”

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وتابع مدافعا: “لا أرى فيها عيب هذي مفخرة.. إن شبابنا يقضون الحج والعمرة مع زوجاتهم عكس الكثير من الشباب العربي الذي يقضي رحلاته في تايلاند و غيرها”.

فيما عقبت “ابتسام” رافضة هذا الدفاع: “ومن متى تقبيل الزوجة أمام الناس أصبح بديهياً”.

واستدركت: “إنها الحرب الناعمة ولو كان الأمر عادياً فعلى كل شخص إرسال صورته وهو يقبل زوجته”.

وشكك “حميد محمد الإرياني” بحقيقة الفيديو من الأساس قائلاً :”أنا اكره محمد بن سلمان لكن للأمانة هذا الفيديو مفبرك والشاب الذي يقبل صاحبته ليسوا في الحرم”.

وربط “سامي” بين الواقعة وكون الشاب من جنسية غير عربية وعلق: “رجل أسيوي يقبل رأس عروسته أمام الحرم.. وكأنه يطلب من رب البيت أن يبارك له في زواجه”.

وتابع: “هذه ثقافات عندنا عيب ولكن ليس حرام وعندهم شي عادي”.

ورد عليه “عباس تاج الدين”: “ما في عادات و غيرها بالحرم له شروطه واحترامه وعلى الزائر احترامها”.

وأضاف: “أنت ببيت الله مش حقك تعمل يلي بيناسب معتقداتك وعاداتك”.

وبدوره قال د. غسان الربيعي: “ألا يذكر التاريخ أن هناك ولادات حصلت داخل الكعبة وهذا يعني كما قال أنها كانت مسكونة والناس تمارس حياتها الطبيعية فيها”.

وعقب حساب “مجتهد” الشهير بتويتر مهاجما ولي العهد محمد بن سلمان:” ماذا أقول ومن أين أبدأ بعد كل هذا السفور والسقوط لصبي الدرعية”.

وأردف: “ما يحدث في الحرم المكي جرائم لا يمكن أن تمر بدون عقاب من الله”.

السنابية لورين عيسى

وفي سياق آخر ولكن ضمن الحديث عن الوقائع التي أثارت الجدل أمام الكعبة، كانت فتاة قيل إنها سورية أثارت غضب واستهجان السعوديين بعد أن ظهرت في صور أمام الكعبة المشرفة في مشهد وصفه البعض بالصادم.

ونشرت المخرجة والسنابية لورين عيسى، في كانون الأول الماضي، صوراً تظهر فيها مستلقية على أحد الجبال المُطلة على المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهرت “لورين عيسى” في الصورة الأولى التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” آنذاك، وهي مستلقية في الخلاء مستخدمة بطانية ووسادة بعدما افترشت الأرض على سفوح أحد الجبال المطلة على الحرم المكي.

وفي الصورة الثانية، حرصت المدعوة لورين على توثيق المشهد والمكان الذي تستلقي فيه والذي أظهر الحرم المكي أمامها فيما أرفقت خاصية “المكان” عبر حسابها على “سناب شات” والتي أظهرت أنها في مكة السعودية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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