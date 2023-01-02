ما فعله شاب وفتاة أمام الكعبة يحدث ضجة بين السعوديين (فيديو)

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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لشاب وفتاة بجانب الكعبة المشرفة بمظهر وصفه البعض بالخادش للحياء، أثار جدلا وردود فعل متباينة.

وصلة غزل لشاب وفتاة أمام الكعبة تحدث ضجة

وظهر الشاب في المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، بثياب الإحرام فيما بدت الشابة أمامه بلباسها الشرعي. وقد وضع يديه في يديها ويبدوان وهما ينظران إلى الكعبة ثم يتوجه لها ويقبلها على جبينها.

إنا لله وإنا اليه راجعون ‼️

ماذا أقول ومن أين أبدأ بعد كل هذا السفور والسقوط لصبي الدرعية؟؟

ما يحدث في الحرم المكي جرائم لا يمكن أن تمر بدون عقاب من الله ـ يا الله يا الله نجنا واهلنا من القوم الظالمين ـ يا الله لا تعذبنا بسبب ما يفعله السفيه محمد بن سلمان#آل_سعود_يهود pic.twitter.com/auWsVeLTIY — مجتهد (@mejtaahidd) January 1, 2023

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعضهم عن استيائهم واستنكارهم لهذا التصرف الذي اعتبروه يسيء إلى قدسية المكان ورمزيته الدينية لدى المسلمين في كل دول العالم.

وقال مغرد معلقا على الفيديو: “لماذا لم تمنعهم شرطة الحرم عن هذا الفعل المشين بجانب الحرم، ولا هم فقط متخصصين للشيعة يمنعونهم حتى من قراءة أدعيتهم في الحرم”.

ورأى آخر أن الأمر تم تحميله أكثر مما يحتمل وأضاف موضحا: “رجل وامرأة يقبل جبينها أكيد زوجته.”

في رأيي انك تحمل الفديو ما لا طاقة له رجل و مرأة يقبل جبينها اكيد زوجته لا أرى فيها عيب هذي مفخرة انا شبابنا يقضون الحج و العمرة مع زوجاتهم عكس الكثير من الشباب العربي الذي يقضي رحلاته في تايلاند و غيرها … — med.louh (@medlouh1) January 1, 2023

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وتابع مدافعا: “لا أرى فيها عيب هذي مفخرة.. إن شبابنا يقضون الحج والعمرة مع زوجاتهم عكس الكثير من الشباب العربي الذي يقضي رحلاته في تايلاند و غيرها”.

فيما عقبت “ابتسام” رافضة هذا الدفاع: “ومن متى تقبيل الزوجة أمام الناس أصبح بديهياً”.

واستدركت: “إنها الحرب الناعمة ولو كان الأمر عادياً فعلى كل شخص إرسال صورته وهو يقبل زوجته”.

وشكك “حميد محمد الإرياني” بحقيقة الفيديو من الأساس قائلاً :”أنا اكره محمد بن سلمان لكن للأمانة هذا الفيديو مفبرك والشاب الذي يقبل صاحبته ليسوا في الحرم”.

وربط “سامي” بين الواقعة وكون الشاب من جنسية غير عربية وعلق: “رجل أسيوي يقبل رأس عروسته أمام الحرم.. وكأنه يطلب من رب البيت أن يبارك له في زواجه”.

وتابع: “هذه ثقافات عندنا عيب ولكن ليس حرام وعندهم شي عادي”.

ورد عليه “عباس تاج الدين”: “ما في عادات و غيرها بالحرم له شروطه واحترامه وعلى الزائر احترامها”.

وأضاف: “أنت ببيت الله مش حقك تعمل يلي بيناسب معتقداتك وعاداتك”.

وبدوره قال د. غسان الربيعي: “ألا يذكر التاريخ أن هناك ولادات حصلت داخل الكعبة وهذا يعني كما قال أنها كانت مسكونة والناس تمارس حياتها الطبيعية فيها”.

وعقب حساب “مجتهد” الشهير بتويتر مهاجما ولي العهد محمد بن سلمان:” ماذا أقول ومن أين أبدأ بعد كل هذا السفور والسقوط لصبي الدرعية”.

وأردف: “ما يحدث في الحرم المكي جرائم لا يمكن أن تمر بدون عقاب من الله”.

السنابية لورين عيسى

وفي سياق آخر ولكن ضمن الحديث عن الوقائع التي أثارت الجدل أمام الكعبة، كانت فتاة قيل إنها سورية أثارت غضب واستهجان السعوديين بعد أن ظهرت في صور أمام الكعبة المشرفة في مشهد وصفه البعض بالصادم.

ونشرت المخرجة والسنابية لورين عيسى، في كانون الأول الماضي، صوراً تظهر فيها مستلقية على أحد الجبال المُطلة على المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهرت “لورين عيسى” في الصورة الأولى التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” آنذاك، وهي مستلقية في الخلاء مستخدمة بطانية ووسادة بعدما افترشت الأرض على سفوح أحد الجبال المطلة على الحرم المكي.

وفي الصورة الثانية، حرصت المدعوة لورين على توثيق المشهد والمكان الذي تستلقي فيه والذي أظهر الحرم المكي أمامها فيما أرفقت خاصية “المكان” عبر حسابها على “سناب شات” والتي أظهرت أنها في مكة السعودية.