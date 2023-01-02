الإثنين, يناير 2, 2023
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رياضة

كيف تم تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي؟! .. تقرير يكشف الكواليس

"وليد الفراج" يكشف كواليس تمويل صفقة رونالدو التاريخية مع النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
كواليس تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي watanserb.com
كواليس تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي
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وطن- كشف الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، خلال برنامجه ” أكشن مع وليد”، عن تفاصيل كيفية تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية.

وقال الإعلامي الرياضي السعودي الفراج، في برنامجه “أكشن مع وليد”، عن كواليس تمويل صفقة انتقال أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ” هناك كانت مساهمة من كبرى الشركات السعودية في المملكة بجزء كبير في تمويل صفقة رونالدو”.

رونالدو لاعب النصر السعودي
رونالدو لاعب النصر السعودي

كيفية تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي

وأضاف الإعلامي السعودي الفراج، ” لقد تم الاتفاق مع كريستيانو رونالدو، على بعض الاعلانات التجارية للشركات السعودية، مقابل تمويل جزء من رواتبه”.

كما وأردف وليد الفراج، ” تمويل صفقة رونالدو، لا يمكن أن يتحملها نادي النصر السعودي لوحده أو حتى أي نادٍ، ولذلك كان الحل للنادي هو الاتفاق مع شركات سعودية كبرى للمساهمة في تمويل تلك الصفقة. بالإضافة إلى بعض شركات الإعلانات في المملكة”.

كما وختم السعودي الفراج، ” سنتحدث بشأن كواليس تمويل صفقة رونالدو، بتفاصيل أكثر. ومن هي تلك الشركات السعودية التي ساهمت في تمويل الصفقة خلال الأيام القادمة ..”.

انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

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وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن الجمعة، تعاقده مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو. لمدة موسمين ونصف، أي حتى صيف عام 2025. بصفقة قياسية وتاريخية بلغت نحو 200 مليون يورو.

من جهتها، أشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون السفير للملف المشترك للسعودية بالتعاون مع مصر واليونان، لاستضافة كأس العالم 2030. قادماً من مانشستر يونايتد الذي فسخ عقده معه الشهر الماضي.

كما وسيتلقي صاروخ ماديرا رونالدو، الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم رغم كبر سنه، مع نادي النصر السعودي. كما وبواقع 90 مليون يورو في الموسم الواحد.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

الدوري السعودي روشن

كما ويحافظ فريق النصر السعودي على صدارة الدوري السعودي روشن. برصيد 26 نقطة، بعد فوزه النظيف على الخليج بهدف دون رد في المباراة الماضية لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية (الرياض)، برفقة رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، الاثنين، تمهيداً لانتقاله إلى صفوف فريقه الجديد، كأول تجربة له خارج الملاعب الأوروبية.

المصدروطن + وليد الفراج + ماركا + صفحة نادي النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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