كيف تم تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي؟! .. تقرير يكشف الكواليس

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وطن- كشف الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، خلال برنامجه ” أكشن مع وليد”، عن تفاصيل كيفية تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية.

وقال الإعلامي الرياضي السعودي الفراج، في برنامجه “أكشن مع وليد”، عن كواليس تمويل صفقة انتقال أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ” هناك كانت مساهمة من كبرى الشركات السعودية في المملكة بجزء كبير في تمويل صفقة رونالدو”.

كيفية تمويل صفقة رونالدو مع النصر السعودي

وأضاف الإعلامي السعودي الفراج، ” لقد تم الاتفاق مع كريستيانو رونالدو، على بعض الاعلانات التجارية للشركات السعودية، مقابل تمويل جزء من رواتبه”.

كما وأردف وليد الفراج، ” تمويل صفقة رونالدو، لا يمكن أن يتحملها نادي النصر السعودي لوحده أو حتى أي نادٍ، ولذلك كان الحل للنادي هو الاتفاق مع شركات سعودية كبرى للمساهمة في تمويل تلك الصفقة. بالإضافة إلى بعض شركات الإعلانات في المملكة”.

كما وختم السعودي الفراج، ” سنتحدث بشأن كواليس تمويل صفقة رونالدو، بتفاصيل أكثر. ومن هي تلك الشركات السعودية التي ساهمت في تمويل الصفقة خلال الأيام القادمة ..”.

انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

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وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن الجمعة، تعاقده مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو. لمدة موسمين ونصف، أي حتى صيف عام 2025. بصفقة قياسية وتاريخية بلغت نحو 200 مليون يورو.

من جهتها، أشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون السفير للملف المشترك للسعودية بالتعاون مع مصر واليونان، لاستضافة كأس العالم 2030. قادماً من مانشستر يونايتد الذي فسخ عقده معه الشهر الماضي.

#وليد_الفراج: النصر في 2023 " إذا ضربت فأوجع " خلال ساعات سيتم الإعلان عن التعاقد مع #كريستيانو_رونالدو بعقد سيكون الأضخم عالميًا 🔥 وتجعل النصر عالمي وفي مستوى أخر .. الآن لازم أكون نصراوي 😅 علشان صديقي #رونالدو #أكشن_مع_وليد

يعرض على#Shahid

بلا اشتراك#MBC1 pic.twitter.com/uQ8y765ujg — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 30, 2022

كما وسيتلقي صاروخ ماديرا رونالدو، الراتب الأغلى في تاريخ كرة القدم رغم كبر سنه، مع نادي النصر السعودي. كما وبواقع 90 مليون يورو في الموسم الواحد.

الدوري السعودي روشن

كما ويحافظ فريق النصر السعودي على صدارة الدوري السعودي روشن. برصيد 26 نقطة، بعد فوزه النظيف على الخليج بهدف دون رد في المباراة الماضية لهذا الموسم.

Can’t wait to get started! 🤩💛 pic.twitter.com/Zow3eQ3S44 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 31, 2022

ومن المتوقع أن يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية (الرياض)، برفقة رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، الاثنين، تمهيداً لانتقاله إلى صفوف فريقه الجديد، كأول تجربة له خارج الملاعب الأوروبية.