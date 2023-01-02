فيديو السعودي الذي أرضع طفله.. عضوة بمجلس الشورى تكشف مفاجأة صادمة

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وطن – علقت الدكتورة كوثر الأربش عضو اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي، على مقطع الفيديو المتداول الذي وُصف بأنها ينتهك خصوصية أسرتها.

وانتشر مقطع فيديو، يُظهر شخصا يعمل على تجهيز “الرضعة” لطفله، ثم يعطي الزجاجة له من أجل إرضاعه، أثناء تجمع تبين لاحقا أنه عائلي.

أب يحضر الحليب لطفله وسط عزيمة رجالية 🥺❤️ pic.twitter.com/3Dh4AgF1x6 — Trend pase (@trend_pase) January 1, 2023

كوثر الأربش تكشف مفاجأة عن هوية الشخص

ونشرت كوثر الأربش مقطع الفيديو المتداول، وأرفقته بتعليق قائلة: “الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي.. خلوق ونعم الرجل”.

وأضافت: “أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها”.

وتابعت: “المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول”.

الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي

خلوق ونعم الرجل..

أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها.

رابعًا: المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول. pic.twitter.com/uieRSDiKhd — كوثر الأربش (@kowthermusa) January 2, 2023

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وكانت هذه الواقعة محل اهتمام وتعليق من الكثيرين في السعودية، بما في ذلك من قِبل شخصيات بارزة.

فقالت الإعلامية السعودية غادة العلي: “شيء طبيعي، الولد مع أبيه وجيعان أكيد يحضر له رضعته ولا نقص شيء من رجولته بالعكس زوج متعاون وأب حنون”.

شيء طبيعي ،، الولد مع ابوه وجيعان اكيد بيحضر له رضعته ولا نقص شيء من رجولته بالعكس زوج متعاون و أب حنون — غادة العلي (@Ghada_AlAli) January 1, 2023

أما الشاعر عبود السمري، فقد انتقد الآراء التي هاجمت الأب قائلا: “دايما لا تفكر بمنظور سلبي يمكن ام الطفل ميته او مرقده في المستشفى ولا عنده من يرعى طفله هل يترك ولده بدون حليب ويقول كرامتي أهم”.

دايم لا تفكر بمنظور سلبي يمكن ام الطفل ميته او مرقده في المستشفى ولا عنده من يرعى طفله

هل يترك ولده بدون حليب ويقول كرامتي اهم — عبود السميري (@abood_alsomiri) January 2, 2023

في الوقت نفسه، لم يخلُ المشهد من بعض الانتقادات، فقال تركي أبو فيصل: “لا يوجد خطأ فلا نعلم ظروف غياب الأم لانها المسؤولة عنه في هذا العمر.. لكن لي وقفة مع التصوير والنشر، لقيامه بعمل الحليب في الرضاعة لابنه، فكل اب صالح فعل هذا”.

وأضاف: “طريقته هذه تثبت انه ينكر فعله هذا ، ولذا يقوم بتصويره للبحث عن الشهره على حساب واجباته الأسرية”.

لا يوجد خطأ فلا نعلم ظروف غياب الأم

لانها المسؤولة عنه في هذا العمر.

لكن لي وقفة مع التصوير والنشر، لقيامه بعمل الحليب في الرضاعة لابنه، فكل اب صالح فعل هذا،

ولكن طريقته هذي تثبت انه ينكر فعله هذا ، ولذا يقوم بتصويره للبحث عن الشهره على حساب واجباته الاسرية. — تركي {أبوفيصل} (@abuabudalah088) January 1, 2023

وغرد “خالد”: “في مبادئ وقيم وشيم تمنع ان تظهر وكانك ام في مجلس ملئ برجال ،،، نعرف حتى الأم وهي بين النساء تذهب لمكان بعيد حتى وهي تحضر حليب لطفالها”.

في مبادئ وقيم وشيم تمنع ان تظهر وكانك ام في مجلس ملئ برجال ،،، نعرف حتى الأم وهي بين النساء تذهب لمكان بعيد حتى وهي تحضر حليب لطفالها — خالد المالكي (@Khaled88k) January 2, 2023

تعليق الأب على الفيديو المتداول له

ومع حالة الجدل الكبيرة التي أثارها المقطع، خرج والد الطفل عن صمته وتحدث عن الواقعة.

وقال الأب: “حضور طفلي كان برغبة مني وتصرفي طبيعي والانسان يسوي ماتملي نفسه عليه”.