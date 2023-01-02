الإثنين, يناير 2, 2023
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حياتنا

فيديو السعودي الذي أرضع طفله.. عضوة بمجلس الشورى تكشف مفاجأة صادمة

وصفت نشر مقطع لأب يحضر الحليب لابنه في مجلس رجال بأنه انتهاك للخصوصية

كتب خالد السعدي
سعودي يحضر الحليب لابنه watanserb.com
أب سعودي يعمل على تجهيز الحليب لابنه في مجلس رجال
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وطن – علقت الدكتورة كوثر الأربش عضو اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي، على مقطع الفيديو المتداول الذي وُصف بأنها ينتهك خصوصية أسرتها.

وانتشر مقطع فيديو، يُظهر شخصا يعمل على تجهيز “الرضعة” لطفله، ثم يعطي الزجاجة له من أجل إرضاعه، أثناء تجمع تبين لاحقا أنه عائلي.

كوثر الأربش تكشف مفاجأة عن هوية الشخص

ونشرت كوثر الأربش مقطع الفيديو المتداول، وأرفقته بتعليق قائلة: “الرجل قريبي، تحديدًا ابن خالة أولادي.. خلوق ونعم الرجل”.

وأضافت: “أولاً هو من رغب في مرافقة أولاده، ثانيًا، لا يعيب الرجل اهتمامه بفلذات كبده ولا يقلل من رجولته بل يعززها”.

وتابعت: “المقطع عائلي ونشره بهذه الطريقة فيها اختراق للخصوصية و تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول”.

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وكانت هذه الواقعة محل اهتمام وتعليق من الكثيرين في السعودية، بما في ذلك من قِبل شخصيات بارزة.

فقالت الإعلامية السعودية غادة العلي: “شيء طبيعي، الولد مع أبيه وجيعان أكيد يحضر له رضعته ولا نقص شيء من رجولته بالعكس زوج متعاون وأب حنون”.

أما الشاعر عبود السمري، فقد انتقد الآراء التي هاجمت الأب قائلا: “دايما لا تفكر بمنظور سلبي يمكن ام الطفل ميته او مرقده في المستشفى ولا عنده من يرعى طفله هل يترك ولده بدون حليب ويقول كرامتي أهم”.

في الوقت نفسه، لم يخلُ المشهد من بعض الانتقادات، فقال تركي أبو فيصل: “لا يوجد خطأ فلا نعلم ظروف غياب الأم لانها المسؤولة عنه في هذا العمر.. لكن لي وقفة مع التصوير والنشر، لقيامه بعمل الحليب في الرضاعة لابنه، فكل اب صالح فعل هذا”.

وأضاف: “طريقته هذه تثبت انه ينكر فعله هذا ، ولذا يقوم بتصويره للبحث عن الشهره على حساب واجباته الأسرية”.

وغرد “خالد”: “في مبادئ وقيم وشيم تمنع ان تظهر وكانك ام في مجلس ملئ برجال ،،، نعرف حتى الأم وهي بين النساء تذهب لمكان بعيد حتى وهي تحضر حليب لطفالها”.

تعليق الأب على الفيديو المتداول له

ومع حالة الجدل الكبيرة التي أثارها المقطع، خرج والد الطفل عن صمته وتحدث عن الواقعة.

وقال الأب: “حضور طفلي كان برغبة مني وتصرفي طبيعي والانسان يسوي ماتملي نفسه عليه”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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